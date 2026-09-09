Δίκη για τα Τέμπη: «Αντιμετώπισαν τα παιδιά μας ως τρένο, όχι ως θύματα»

Συνεχίστηκε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, με την κατάθεση της Σταυρούλας Καρύδη. Η μητέρα του 29χρονου μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, Δημήτρη Μασσαλή, προκάλεσε έντονη συγκίνηση και φορτισμένο κλίμα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Η κ. Καρύδη εξέφρασε το βαθύ παράπονο της οικογένειάς της, δηλώνοντας ότι «αντιμετώπισαν τα παιδιά μας ως εμπορικό τρένο, όχι ως θύματα».

Η συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας

Η Σταυρούλα Καρύδη, μητέρα του Δημήτρη Μασσαλή, ενός εκ των δύο μηχανοδηγών που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα, κατέθεσε στο δικαστήριο περιγράφοντας την οδύνη της οικογένειάς της. Η κατάθεσή της χαρακτηρίστηκε από έντονη συγκίνηση, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα στην αίθουσα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας. Η ίδια τόνισε το παράπονο ότι επί 3,5 χρόνια οι δύο μηχανοδηγοί της εμπορικής αμαξοστοιχίας αντιμετωπίστηκαν με τρόπο που δεν τους αναγνώριζε ως ανθρώπινα θύματα.

Συγκεκριμένα, η κ. Καρύδη υπογράμμισε ότι ο γιος της, Δημήτρης Μασσαλής, 29 ετών, και ο συνάδελφός του, Σπύρος Βούλγαρης, 34 ετών, αντιμετωπίστηκαν από την κοινή γνώμη απλώς ως ένα απρόσωπο τρένο. Εξέφρασε την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι η πλειοψηφία του κόσμου δεν γνώριζε ποιοι ήταν, πώς λέγονταν, ούτε ότι είχαν γονείς και ήταν παιδιά, όπως και τα υπόλοιπα θύματα της τραγωδίας.

Η αντιμετώπιση των μηχανοδηγών

Η μητέρα του αδικοχαμένου μηχανοδηγού ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι δύο εργαζόμενοι που βρίσκονταν στο τιμόνι της εμπορικής αμαξοστοιχίας δεν ξεχωρίστηκαν ποτέ, ώστε να συμπεριληφθούν μαζί με τα υπόλοιπα θύματα. Αντιμετωπίστηκαν μέχρι τώρα ως «εμπορικό», χωρίς να αναγνωριστεί η ανθρώπινη διάσταση της απώλειάς τους.

Αυτή η αντιμετώπιση, όπως εξήγησε, προκάλεσε βαθύ πόνο στην οικογένεια, καθώς ένιωθαν ότι η μνήμη των παιδιών τους επισκιάστηκε από την γενική αναφορά στην εμπορική αμαξοστοιχία. Η κ. Καρύδη ζήτησε την αναγνώριση της ταυτότητας και της θυσίας των δύο μηχανοδηγών, οι οποίοι ήταν επίσης θύματα της τραγωδίας.

Διάψευση σεναρίων για το φορτίο

Στην κατάθεσή της, η μητέρα του Δημήτρη Μασσαλή διέψευσε πλήρως τα σενάρια που κυκλοφορούσαν περί μεταφοράς εύφλεκτου ή λαθραίου υλικού από την εμπορική αμαξοστοιχία. Για να στηρίξει τους ισχυρισμούς της, παρέθεσε τα επίσημα στοιχεία της δικογραφίας, τα οποία, όπως τόνισε, αποδεικνύουν το αντίθετο.

Η κ. Καρύδη υπογράμμισε ότι η εμπορική αμαξοστοιχία, οι μηχανές της, οι φορτάμαξες και τα κοντέινερ παρέμειναν εντελώς άκαυτα μετά τη σύγκρουση. Επιπλέον, ανέφερε ότι «τα παιδιά ανασύρθηκαν αρτιμελή, άκαυτα, πλήρως αναγνωρίσιμα, δεν ήταν καμένα ούτε αυτά, ούτε οι μηχανές, ούτε οι φορτάμαξες», γεγονός που αναιρεί τις φήμες για εκτεταμένη πυρκαγιά λόγω εύφλεκτου φορτίου.

Επιπρόσθετα, η πραγματογνωμοσύνη που διενεργήθηκε στο πρώτο κοντέινερ, το οποίο βρισκόταν ακριβώς πίσω από τις φορτάμαξες, έδειξε αποκλειστικά σημάδια σύγκρουσης. Δεν υπήρξαν ενδείξεις εκτόνωσης αερίου ή πυρκαγιάς, αποκλείοντας έτσι την ύπαρξη οποιουδήποτε εκρηκτικού φορτίου στην εμπορική αμαξοστοιχία.

Ηχητικά ντοκουμέντα και στοχοποίηση

Η Σταυρούλα Καρύδη αναφέρθηκε επίσης σε ηχητικά ντοκουμέντα, στα οποία ο γιος της ακούγεται να απαντά σε παρατήρηση σταθμάρχη. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν μέρος της δικογραφίας και προσφέρουν περαιτέρω πληροφορίες για τις συνθήκες που επικρατούσαν πριν από το δυστύχημα.

Η κ. Καρύδη τόνισε ότι αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια και να μιλήσει ανοιχτά όταν επιχειρήθηκε η στοχοποίηση των δύο νέων μηχανοδηγών. Όπως ανέφερε, η προσπάθεια ήταν «να το παρουσιάσουν ως μικρολαθρεμπόριο μεταξύ πιτσιρικάδων», κάτι που την οδήγησε να ζητήσει πραγματογνωμοσύνη και να βγει μπροστά για να υπερασπιστεί τη μνήμη του γιου της και του συναδέλφου του.

Αιχμές κατά νομικών παραγόντων

Παράλληλα με την κατάθεσή της, η μητέρα του Δημήτρη Μασσαλή άφησε αιχμές κατά τεχνικών συμβούλων και νομικών παραγόντων. Κατηγόρησε αυτούς τους παράγοντες ότι, αν και γνώριζαν τα στοιχεία της δικογραφίας και συγκεκριμένα ότι το εμπορικό τρένο ήταν άκαυστο, δεν βγήκαν να επιβεβαιώσουν την αλήθεια στην κοινή γνώμη.

Σύμφωνα με την κ. Καρύδη, η σιωπή τους επέτρεψε τη διακίνηση ανυπόστατων σεναρίων και φημών σχετικά με το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, συμβάλλοντας έτσι στη στρέβλωση της πραγματικότητας και στην περαιτέρω δυσφήμιση των θυμάτων.

Με πληροφορίες από: Reader