Πυκνώνει το μυστήριο με την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ

Δυσεπίλυτη, παράξενη και μυστηριώδης χαρακτηρίζεται από έμπειρους αστυνομικούς η υπόθεση της εξαφάνισης της 50χρονης Κινέζας Γιου Τινγκ. Η γυναίκα, η οποία εργαζόταν ως μεσίτρια, δεν έχει δώσει σημάδια ζωής εδώ και σχεδόν τέσσερις μήνες, περιπλέκοντας τις έρευνες των αρχών.

Το «εξουδετερωμένο» κινητό τηλέφωνο

Τα πράγματα περιπλέκονται σημαντικά από το γεγονός ότι το κινητό τηλέφωνο της Γιου Τινγκ «εξουδετερώθηκε». Παρά την προσπάθεια που έγινε στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ., δεν κατέστη δυνατόν να αντληθεί κανένα στοιχείο από τη συσκευή. Αυτό οφείλεται στο ότι το κινητό κατέληξε στα χέρια ενός άντρα που προχώρησε σε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, με αποτέλεσμα να εξαφανιστούν όλα τα δεδομένα.

Η αδυναμία πρόσβασης στα δεδομένα του τηλεφώνου αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για την εξέλιξη των ερευνών. Οι αστυνομικοί ήλπιζαν να αντλήσουν κρίσιμες πληροφορίες από τα μηνύματα και τις τελευταίες επικοινωνίες της Γιου Τινγκ, κάτι που όμως αποδείχτηκε αδύνατο λόγω της πλήρους διαγραφής των στοιχείων.

Η διαδρομή της συσκευής και τα στίγματα

Το κινητό της 50χρονης έμεινε ανοιχτό για μόλις λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή της, καθώς έκλεισε συγκεκριμένα στις 4:00 το απόγευμα της 20ης Μαΐου 2026. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τη συσκευή, η οποία είχε βρεθεί πεταμένη στην πλατεία Αμερικής από διερχόμενο αλλοδαπό. Ο τελευταίος πούλησε το τηλέφωνο σε έναν άλλον αλλοδαπό, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, έκανε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων και άρχισε να το χρησιμοποιεί.

Εκτιμάται ότι ορισμένα από τα στίγματα του κινητού που εντόπισε η Αστυνομία, μετά την άρση του απορρήτου, δεν αντιστοιχούν στις κινήσεις της 50χρονης Κινέζας. Αντιθέτως, τα στίγματα αυτά πιθανόν να αφορούν στις διαδρομές που έκανε ο αλλοδαπός που χρησιμοποιούσε το τηλέφωνο, περιπλέκοντας περαιτέρω την προσπάθεια χαρτογράφησης των κινήσεων της εξαφανισμένης.

Οι επικοινωνίες μέσω «Wechat» και το προσωνύμιο «Onira»

Οι επικοινωνίες της εξαφανισμένης μεσίτριας πραγματοποιούνταν κατά κύριο λόγο μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής κρυπτογράφησης «Wechat». Η συγκεκριμένη εφαρμογή επιτρέπει και την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας στην έρευνα. Στην εφαρμογή αυτή, η Γιου Τινγκ χρησιμοποιούσε το προσωνύμιο «Onira».

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι εάν είχαν πρόσβαση στις επικοινωνίες αυτές, η υπόθεση ίσως να είχε ήδη λυθεί. Η κρυπτογράφηση και η χρήση ενός προσωνυμίου καθιστούν δύσκολη την ανάλυση των τελευταίων επαφών της, αφήνοντας ένα κενό στην προσπάθεια να βρεθούν πιθανά κίνητρα ή πρόσωπα που σχετίζονται με την εξαφάνισή της.

Ο εντοπισμός του διαβατηρίου στο άλσος Γαλατσίου

Ένα κρίσιμο ερώτημα που απασχολεί έντονα την ΕΛ.ΑΣ. αφορά στον εντοπισμό, προ ολίγων ημερών, του διαβατηρίου της 50χρονης. Το έγγραφο βρέθηκε στο άλσος Γαλατσίου, ένα σχετικά πολυσύχναστο σημείο. Εάν επιβεβαιωθεί η εκτίμηση ότι κάποιος το πέταξε πρόσφατα, τότε τίθεται το ερώτημα του κινήτρου πίσω από αυτή την ενέργεια.

Γιατί κάποιος που ενδεχομένως έκανε κακό στην 50χρονη να επιχείρησε να εγκαταλείψει ένα τόσο σοβαρό στοιχείο σε ένα τέτοιο σημείο; Ένα σενάριο που εξετάζεται είναι ότι κάποιος που εμπλέκεται στην υπόθεση διαπίστωσε ότι το θέμα απασχολεί με μεγάλη ένταση τα ΜΜΕ, ακόμα και τόσο καιρό μετά. Αυτό ενδέχεται να τον οδήγησε σε άγχος και στην επιθυμία να ξεφορτωθεί άρον άρον ενοχοποιητικά στοιχεία.

Η έρευνα στο επαγγελματικό παρελθόν της 50χρονης

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να αναζητούν τη λύση του μυστηρίου εστιάζοντας στο επαγγελματικό παρελθόν της Γιου Τινγκ. Οι Αρχές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν το σύνολο των ακριβών ακινήτων που διαχειριζόταν η 50χρονη μεσίτρια.

Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί στον εντοπισμό πιθανών οικονομικών διαφορών ή άλλων ζητημάτων που θα μπορούσαν να συνδέονται με την εξαφάνισή της, καθώς το επαγγελματικό της περιβάλλον θεωρείται κρίσιμο για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis