Θεσσαλονίκη: Καταδίκες για κύκλωμα που άδειαζε τραπεζικούς λογαριασμούς με στοιχεία από το Dark Web

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης επέβαλε αυστηρές ποινές κάθειρξης σε επτά μέλη κυκλώματος που φέρεται να απέσπασε περισσότερα από 175.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς ανυποψίαστων πολιτών. Η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε κλεμμένα προσωπικά δεδομένα και διαπιστευτήρια, τα οποία προμηθευόταν μέσω του Dark Web, παρακάμπτοντας τα συστήματα ασφαλείας των τραπεζών. Η δράση του κυκλώματος τοποθετείται χρονικά την περίοδο 2018-2019, με τα θύματα των απατών να ανέρχονται σε δεκάδες.

Οι καταδίκες και οι ποινές

Μετά από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, η υπόθεση οδηγήθηκε στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Από τους συνολικά δέκα κατηγορούμενους, οι επτά κρίθηκαν ένοχοι και τους επιβλήθηκαν ποινές που κυμαίνονται από 10 μήνες φυλάκιση έως και 11 έτη κάθειρξης. Τρεις εκ των κατηγορουμένων αθωώθηκαν από το δικαστήριο.

Η οικονομική ζημία που προκλήθηκε από την εγκληματική οργάνωση ξεπερνά τις 175.000 ευρώ, ποσό που απέσπασαν οι δράστες από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων τους. Οι απατεώνες φέρεται να έδρασαν μεθοδικά, εκμεταλλευόμενοι τα κλεμμένα στοιχεία για να παρακάμψουν τα μέτρα ασφαλείας των τραπεζών.

Ο ρόλος του πρώην ιερέα και του ανιψιού του

Μεταξύ των καταδικασθέντων βρίσκονται ένας 26χρονος και ο 42χρονος θείος του, οι οποίοι, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχαν κεντρικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στη δράση της ομάδας. Στον 26χρονο επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 10 ετών, ενώ ο 42χρονος θείος του καταδικάστηκε σε 11 έτη κάθειρξης.

Ο 26χρονος εκτίει ήδη πολυετή ποινή κάθειρξης για παρόμοιες απάτες που αποκαλύφθηκαν σε μεταγενέστερο χρόνο. Ο 42χρονος θείος του είναι πρώην ιερέας, έχοντας καθαιρεθεί, και κρατείται προσωρινά για εμπλοκή σε διαφορετική υπόθεση που αφορά τη διακίνηση μεταναστών. Κατά τη διάρκεια της δίκης, κανένας από τους καταδικασθέντες δεν παρέστη αυτοπροσώπως, εκπροσωπούμενοι όλοι από πληρεξούσιους δικηγόρους, αρνούμενοι σχεδόν στο σύνολό τους τις κατηγορίες. Ωστόσο, ο 26χρονος, μέσω του συνηγόρου του, αποδέχθηκε το πλημμέλημα της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών, επικαλούμενος παράλληλα πάθηση που, όπως υποστήριξε η υπεράσπισή του, επηρεάζει τη δυνατότητα πλήρους καταλογισμού των πράξεών του.

Η εμπλοκή αστυνομικού και οι αθωώσεις

Για την ίδια υπόθεση, καταδικάστηκε και ένας αστυνομικός, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης επτά ετών. Η καταδίκη αφορά τη συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση και τη συνέργεια στις απάτες που διαπράχθηκαν. Αντίθετα, ένας δεύτερος αστυνομικός, ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορίες για την ίδια υπόθεση, αθωωθήκε από το δικαστήριο.

Εκτός από τον δεύτερο αστυνομικό, τρεις συνολικά κατηγορούμενοι αθωώθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι επτά κρίθηκαν ένοχοι για τις πράξεις που τους αποδόθηκαν.

Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος

Κεντρικό «εργαλείο» στον τρόπο δράσης του κυκλώματος ήταν, σύμφωνα με τη δικογραφία, η πρόσβαση στο Dark Web. Από εκεί, τα μέλη της ομάδας φέρεται να αγόραζαν ψηφιακά αρχεία που περιείχαν ονόματα χρηστών, κωδικούς πρόσβασης, προσωπικά δεδομένα και άλλα στοιχεία τραπεζικών πελατών.

Τα συγκεκριμένα δεδομένα φέρονται να αποτελούσαν προϊόν υποκλοπής από άγνωστους δράστες και χρησιμοποιούνταν στη συνέχεια για την παραβίαση των συστημάτων ασφαλείας των τραπεζικών λογαριασμών. Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες κατάφερναν να αποσπούν χρηματικά ποσά από τους λογαριασμούς των ανυποψίαστων πολιτών.

Η απόφαση του δικαστηρίου για την έφεση

Για τους κατηγορούμενους στους οποίους επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης, το δικαστήριο αποφάσισε ότι η άσκηση έφεσης δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής. Αυτό σημαίνει ότι οι καταδικασθέντες θα οδηγηθούν στη φυλακή παρά την πιθανή άσκηση έφεσης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit