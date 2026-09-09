Σε «πρόσωπο μυστήριο» ρίχνουν την ευθύνη οι γονείς για τον θάνατο του βρέφους στην Κυψέλη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε δολοφονημένο μέσα σε δοχείο και σε βαλίτσα στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Ο 43χρονος πατέρας και η 38χρονη Γερμανίδα σύζυγός του, οι οποίοι κρατούνται από τις Αρχές, έχουν ανασκευάσει τις αρχικές τους καταθέσεις. Ενώ αρχικά υποστήριζαν ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια, πλέον αποδίδουν τον θάνατο του μωρού τους σε δολοφονική ενέργεια από ένα «τρίτο πρόσωπο».

Η νέα εκδοχή των γονέων για τη δολοφονία

Σύμφωνα με τον δικηγόρο που εκπροσωπεί τους κατηγορούμενους γονείς, οι πελάτες του ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους ότι το βρέφος είχε προβλήματα με το στομάχι του. Παραδέχτηκαν τη δολοφονία, αλλά αρνήθηκαν ότι τη διέπραξαν εκείνοι, αποδίδοντας την ευθύνη σε ένα «τρίτο πρόσωπο» το οποίο, όπως υποστήριξαν, είναι ένα πολύ επικίνδυνο άτομο.

Οι γονείς ανέφεραν ότι την περίοδο εκείνη διέμεναν στο σπίτι μαζί με το μωρό, την κόρη τους και τα δύο αγόρια. Την ημέρα που σκοτώθηκε το βρέφος, οι ίδιοι βρίσκονταν στο μίνι μάρκετ της γειτονιάς. Όταν επέστρεψαν, βρήκαν το «τρίτο πρόσωπο» σε κατάσταση παραφροσύνης, το οποίο τους είπε ότι το μωρό έκλαιγε συνέχεια, εκείνος θόλωσε και το μαχαίρωσε.

Οι ισχυρισμοί για τον εκβιασμό και τη σιωπή

Οι 43χρονος και η 38χρονη δήλωσαν ότι πάθανε σοκ από την ομολογία του «τρίτου προσώπου». Το άτομο αυτό, όπως ισχυρίζονται, τους εκβίασε λέγοντας: «δεν θα θάψετε κανένα μωρό, θα το κρατήσετε για να σας εκβιάζω μια ζωή». Οι γονείς υποστήριξαν πως δεν είπαν εξαρχής τι είχε συμβεί, επειδή το συγκεκριμένο άτομο είναι επικίνδυνο.

Τόσο ο 43χρονος και η 38χρονη όσο και ο 26χρονος Αφγανός συγκατηγορούμενός τους παραμένουν υπό προσωρινή κράτηση. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες με στόχο να πέσει άπλετο φως στην ανατριχιαστική υπόθεση, καθώς η νέα αυτή εκδοχή προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας στην υπόθεση.

Οι αρχικές καταθέσεις της μητέρας

Πριν ανασκευάσει την κατάθεσή της, η 38χρονη μητέρα του βρέφους είχε ισχυριστεί μετά τη σύλληψής της πως εκείνη απουσίαζε όταν ξεψύχησε το μωρό. Είχε δηλώσει ότι το μωρό πέθανε το 2023, πιθανόν τον Ιούνιο, και ότι δεν το είχε αναφέρει στην Αστυνομία γιατί ήθελε να το κρατήσει κοντά της.

Επιπλέον, είχε εκφράσει τον φόβο της ότι η Αστυνομία θα έπαιρνε τα άλλα δύο της παιδιά. Σύμφωνα με την αρχική της κατάθεση, το μωρό είχε πόνους στην κοιλιά και πυρετό, ενώ ο σύζυγός της του έκανε μασάζ στην κοιλιά. Η ίδια το είδε νεκρό, και πριν πεθάνει, ήταν μαζί του ο άντρας της και τα δύο της παιδιά.

Η πρώτη εκδοχή του πατέρα για τον θάνατο

Μέχρι χθες, ο 43χρονος πατέρας είχε επίσης δώσει μια διαφορετική εκδοχή των γεγονότων, υποστηρίζοντας ότι το μωρό πέθανε στα χέρια του. Είχε αναφέρει ότι το περιστατικό συνέβη τον Ιούνιο του 2022, περίπου στις 8 με 9 το βράδυ. Ξαφνικά, άκουσε έναν δυνατό ήχο από την κούνια, ενώ όλη η οικογένεια βρισκόταν στο τραπέζι.

Ο πατέρας είχε περιγράψει ότι το μωρό δεν έκλαιγε, αλλά ήταν σαν να βρισκόταν σε αφασία. Τρόμαξε και άρχισε να του κάνει μασάζ όπως του είχαν δείξει οι γιατροί. Τα μάτια του μωρού ήταν ανοιχτά και δεν κινούνταν. Κατά τη διάρκεια του μασάζ, έβγαιναν άσπρα υγρά από το στόμα και τη μύτη του βρέφους. Μετά από περίπου 10 λεπτά, το σώμα του χαλάρωσε, δεν έπιανε παλμό και τότε κατάλαβε ότι είχε πεθάνει.

Με πληροφορίες από: Newsit