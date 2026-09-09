Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026 στη Θεσσαλονίκη, όταν ηλεκτρικό λεωφορείο του ΟΑΣΘ προσέκρουσε σε στάση, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν τέσσερις γυναίκες, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Δύο από τις τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, με μία 21χρονη να αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Οι συνθήκες του τροχαίου

Το ατύχημα έλαβε χώρα γύρω στη 1 το μεσημέρι, στη στάση «Καν Καν», που βρίσκεται στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, στην περιοχή της Νεάπολης στη δυτική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, το λεωφορείο της γραμμής 57 των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης είχε σταματήσει στη στάση για να αποβιβαστούν ή να επιβιβαστούν επιβάτες. Ακολούθως, το λεωφορείο της γραμμής 28 του ΟΑΣΘ, μοντέλο του 2024, επιχείρησε να σταματήσει από δεξιά.

Ο οδηγός του δεύτερου λεωφορείου φέρεται να μην υπολόγισε σωστά την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να καρφωθεί πάνω στο σκέπαστρο της στάσης. Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που η στάση διαλύθηκε κυριολεκτικά, ενώ το λεωφορείο του ΟΑΣΘ προσέκρουσε και στο σταθμευμένο λεωφορείο των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ.

Τέσσερις τραυματίες στο νοσοκομείο

Από το τροχαίο ατύχημα τραυματίστηκαν συνολικά τέσσερις γυναίκες, οι οποίες μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Δύο από αυτές φέρουν σοβαρά τραύματα, ενώ οι άλλες δύο βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση, αλλά θα παραμείνουν για νοσηλεία και παρακολούθηση.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η 21χρονη και η 62χρονη περίμεναν στη στάση του λεωφορείου τη στιγμή του περιστατικού. Η 50χρονη και η 17χρονη επέβαιναν στο λεωφορείο του ΟΑΣΘ με το νούμερο 28, με αποτέλεσμα να πέσουν και να τραυματιστούν στο εσωτερικό του οχήματος.

Η κατάσταση της 21χρονης τραυματία

Η πιο σοβαρά τραυματισμένη από τις τέσσερις γυναίκες είναι η 21χρονη, η οποία φέρει σοβαρά τραύματα. Παρόλο που η κατάστασή της είναι αιμοδυναμικά σταθερή, οι απεικονιστικές εξετάσεις έδειξαν σοβαρή εξάρθρωση στο πόδι της. Για τον λόγο αυτό, αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Η επέμβαση αυτή θα πραγματοποιηθεί από μια ομάδα ειδικών χειρουργών, συμπεριλαμβανομένων ορθοπαιδικών, αγγειοχειρουργών και πλαστικών χειρουργών. Επιπλέον, η 21χρονη φέρει τραύματα στο κεφάλι και τη λεκάνη, τα οποία ωστόσο δεν απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση.

Δηλώσεις από ΚΤΕΛ και ΟΑΣΘ

Λίγο μετά το συμβάν, η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας ότι λεωφορείο της, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο της γραμμής 57, ενεπλάκη στο ατύχημα. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το λεωφορείο ήταν σταματημένο στη στάση «Καν Καν», όταν το λεωφορείο του ΟΑΣΘ έπεσε στο σκέπαστρο της στάσης, προκαλώντας τους τραυματισμούς.

Ακολούθως, ανακοίνωση εξέδωσε και ο ΟΑΣΘ, εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράστασή του στους τραυματίες. Στην ανακοίνωση του Οργανισμού αναφέρεται ότι το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 12:55 το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026, με εμπλοκή ενός λεωφορείου του Οργανισμού της γραμμής 28. Ο ΟΑΣΘ σημείωσε επίσης ότι στο σημείο προπορευόταν αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ, ενώ το όχημα του ΟΑΣΘ κατέληξε στη στάση.

Συνεργεία στο σημείο

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο ατύχημα δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως. Στο σημείο του συμβάντος, στη στάση «Καν Καν» επί της Ανδρέα Παπανδρέου, έχουν σπεύσει συνεργεία τα οποία συγκεντρώνουν τα συντρίμμια της διαλυμένης στάσης. Αναμένεται να ακολουθήσει και η μεταφορά του λεωφορείου που ενεπλάκη στο ατύχημα.

Λόγω του περιστατικού, έχει δημιουργηθεί τεράστιο μποτιλιάρισμα στην περιοχή, καθώς οι εργασίες αποκατάστασης και διερεύνησης των συνθηκών του ατυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos