Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, προκαλώντας τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων. Το περιστατικό αφορά λεωφορείο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ). Ο Οργανισμός βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, παρακολουθώντας στενά την πορεία της υγείας των τραυματιών. Παράλληλα, εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή του προς τους πληγέντες και τις οικογένειές τους, απευθύνοντας ευχές για ταχεία και πλήρη ανάρρωση.

Το χρονικό του ατυχήματος

Το συμβάν έλαβε χώρα στις 12:55 το μεσημέρι, σε κεντρικό σημείο της Νεάπολης, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΣΘ, ένα λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο της γραμμής 28, ενώ κινούνταν στην προαναφερθείσα οδό, προσέκρουσε στη στάση «Καν – Καν». Την ώρα του ατυχήματος, ένα αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ προπορευόταν στο συγκεκριμένο σημείο.

Περιγράφοντας τις στιγμές που προηγήθηκαν, αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι ένα λεωφορείο της γραμμής 57 είχε σταματήσει στη στάση, προκειμένου να αποβιβαστούν οι επιβάτες του. Ακριβώς πίσω από αυτό, κινούνταν το λεωφορείο της γραμμής 28. Ο οδηγός του λεωφορείου της γραμμής 28 επιχείρησε να προσεγγίσει τη στάση από τη δεξιά πλευρά, ωστόσο, δεν υπολόγισε με ακρίβεια την απαιτούμενη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα. Αυτή η λανθασμένη εκτίμηση οδήγησε σε σφοδρή πρόσκρουση πάνω στη στάση.

Η κατάσταση των τραυματιών

Από την πρόσκρουση του λεωφορείου στη στάση, τραυματίστηκαν συνολικά τέσσερις γυναίκες. Η κατάσταση της υγείας τους αποτελεί το κύριο μέλημα των αρμόδιων φορέων, με τον ΟΑΣΘ να δηλώνει σε συνεχή επικοινωνία με τις αρχές για την παρακολούθηση της πορείας τους.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δύο εκ των τραυματισμένων γυναικών φέρουν σοβαρά τραύματα, γεγονός που καθιστά την κατάστασή τους πιο κρίσιμη. Οι άλλες δύο γυναίκες έχουν υποστεί ελαφρύτερες κακώσεις. Ο Οργανισμός έχει εκφράσει τις ειλικρινείς ευχές του για ταχεία και πλήρη ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες, καθώς και τη συμπαράστασή του προς τις οικογένειές τους.

Η επίσημη θέση του ΟΑΣΘ

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΟΑΣΘ, τονίζεται με έμφαση ότι «απόλυτη προτεραιότητα της διοίκησης του Οργανισμού και όλων των εργαζομένων είναι η κατάσταση της υγείας των τραυματιών». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του Οργανισμού για τους πληγέντες από το ατύχημα.

Ο ΟΑΣΘ επανέλαβε τη δέσμευσή του για την ασφάλεια των επιβατών και των πολιτών, χαρακτηρίζοντάς την ως «απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα». Αυτή η διαρκής μέριμνα για την ασφάλεια αποτελεί θεμελιώδη αρχή για τη λειτουργία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.

Η διερεύνηση των αιτιών

Η Τροχαία Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών και των συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το τροχαίο ατύχημα. Στόχος της έρευνας είναι η πλήρης διαλεύκανση όλων των παραμέτρων που οδήγησαν στην πρόσκρουση του λεωφορείου στη στάση «Καν – Καν».

Ο ΟΑΣΘ, από την πλευρά του, δηλώνει ότι παρέχει κάθε απαραίτητη συνεργασία προς τις αστυνομικές αρχές. Η συνεργασία αυτή είναι κρίσιμη για τη διευκόλυνση του έργου της Τροχαίας και την ταχεία ολοκλήρωση της έρευνας, ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το συμβάν.

Με πληροφορίες από: News.gr, Reader