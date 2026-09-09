Παράγοντας πιέζει υπουργούς για νομιμοποίηση παρανομιών μέσω μέσων ενημέρωσης

Συγκεκριμένος παράγοντας φέρεται να χρησιμοποιεί πρακτικές που παραπέμπουν στο «μαύρο» παρελθόν, ασκώντας πίεση σε υπουργούς. Σκοπός είναι η νομιμοποίηση της παρανομίας, με απώτερο όφελος για τον ίδιο τον παράγοντα. Αυτού του είδους οι πρωτοβουλίες έρχονται σε αντίθεση με τους θεσμούς και τους κανόνες που έχει θεσπίσει η πολιτεία για την προστασία από έκνομες ενέργειες.

Πρακτικές του παρελθόντος

Ενώ η διαπλοκή ήταν ο κανόνας κατά τη δεκαετία του '90, σήμερα αποτελεί θλιβερή εξαίρεση. Η πολιτεία έχει πλέον θεσπίσει συγκεκριμένους θεσμούς και κανόνες, με στόχο την προστασία από τέτοιες πρωτοβουλίες. Ωστόσο, φαίνεται πως υπάρχουν ακόμα θιασώτες του αμαρτωλού παρελθόντος, οι οποίοι θεωρούν ότι μπορούν να ορίσουν τους κανόνες του παιχνιδιού προς όφελός τους, παρακάμπτοντας τη νομιμότητα.

Παράγοντες έχουν την ψευδαίσθηση ότι μπορούν ακόμα και σήμερα να εκβιάζουν την εκάστοτε κυβέρνηση. Ο στόχος είναι να νομοθετήσει εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, της ασφάλειας και τελικά εις βάρος του ίδιου του πολίτη της χώρας.

Ο μηχανισμός πίεσης μέσω των μέσων ενημέρωσης

Η πρακτική που χρησιμοποιείται είναι παλιά και απλή. Οικονομικά συμφέροντα που επιθυμούν να ανατρέψουν τη νομιμότητα, αξιοποιούν την επιρροή τους σε μέσα ενημέρωσης. Με αυτό τον τρόπο, ασκούν πίεση σε υπουργούς, προκειμένου να νομοθετήσουν ή να παρακάμψουν την υφιστάμενη νομοθεσία.

Αυτή η μέθοδος επιτρέπει στα εν λόγω συμφέροντα να επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων τους, εκμεταλλευόμενα τη δημόσια σφαίρα για να επηρεάσουν κυβερνητικές αποφάσεις. Η χρήση των μέσων ενημέρωσης ως εργαλείο πίεσης αποτελεί βασικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής.

Το παράδειγμα της υπαίθριας διαφήμισης

Μία περίπτωση που ξεχωρίζει ιδιαίτερα είναι αυτή του κλάδου της υπαίθριας διαφήμισης. Πριν από δεκαετίες, η κατάσταση σε αυτόν τον τομέα ήταν χαοτική, παραπέμποντας σε συνθήκες «Φαρ Ουέστ». Το πολιτικό σύστημα αποφάσισε να βάλει τάξη σε αυτόν τον κλάδο, συγκρουόμενο με τα τότε συμφέροντα.

Πλέον, ο κλάδος της υπαίθριας διαφήμισης λειτουργεί με αυστηρούς κανόνες και απόλυτη πειθαρχία. Αυτή η ρύθμιση έχει επιφέρει απτά οφέλη τόσο στα δημόσια ταμεία όσο και στην επαναφορά της αισθητικής στα αστικά κέντρα και όχι μόνο. Η εικόνα που παρουσιάζεται σήμερα θυμίζει σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, και όχι πλέον Βαλκάνια.

Οφέλη και επενδύσεις στον κλάδο

Οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται πλέον στον κλάδο της υπαίθριας διαφήμισης δεν παρεκκλίνουν ούτε ένα εκατοστό από το γράμμα του νόμου. Συμβάλλουν στην αναβάθμιση της εικόνας των δημόσιων χώρων και ενισχύουν, μέσω «διάφανων» διαγωνιστικών διαδικασιών, τα δημόσια και αυτοδιοικητικά ταμεία.

Η υπαίθρια διαφήμιση σε κοινόχρηστους χώρους, όπως σιδηροδρομικούς, λιμενικούς και αεροπορικούς σταθμούς, στέγαστρα στάσεων, καθώς και οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων και κάθε τύπου οχημάτων δημόσιας συγκοινωνίας, αποτελεί μια θεσμοθετημένη και αυστηρά ρυθμιζόμενη δραστηριότητα. Αυτή ασκείται σε ειδικώς καθορισμένους χώρους.

Οικονομική συμβολή και συντήρηση υποδομών

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο κλάδος αποδίδει σήμερα πάνω από 13 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αυτό το ποσό προέρχεται από μισθώματα και τέλη προς φορείς του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, οι εταιρείες του κλάδου αναλαμβάνουν την επένδυση για την τοποθέτηση και συντήρηση όλων των στάσεων λεωφορείων στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Αυτό γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ή επένδυση από το δημόσιο τομέα.

Με πληροφορίες από: Reader