Η επιτάχυνση της Γης ίσως προκαλέσει την αφαίρεση ενός δευτερολέπτου από την ημέρα

Μια αλλαγή στην περιστροφή της Γης δημιουργεί ένα σενάριο που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν σχεδόν αδιανόητο: την πιθανότητα να χρειαστεί να αφαιρεθεί ένα δευτερόλεπτο από τα ρολόγια. Ενώ για τους ανθρώπους μια ημέρα διαρκεί 24 ώρες, η περιστροφή του πλανήτη δεν είναι απόλυτα σταθερή. Αυτή η μικρή απόκλιση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα σύγχρονα ατομικά ρολόγια και τα συστήματα υψηλής ακρίβειας, καθώς με την πάροδο του χρόνου δημιουργείται μια διαφορά ανάμεσα στην περιστροφή της Γης και στη μέτρηση του χρόνου.

Η διακύμανση της περιστροφής της Γης

Η περιστροφή της Γης, αν και σε βάθος δισεκατομμυρίων ετών έχει γενικά επιβραδυνθεί λόγω της αλληλεπίδρασης με τη Σελήνη, παρουσιάζει διακυμάνσεις. Αυτές οι διακυμάνσεις οφείλονται σε εσωτερικές διεργασίες του πλανήτη. Από το 2015, μάλιστα, η Γη έχει παρουσιάσει μια μικρή επιτάχυνση, δημιουργώντας ένα ασυνήθιστο πρόβλημα στη διαχείριση του παγκόσμιου χρόνου.

Η ανάγκη για ακριβή συγχρονισμό είναι κρίσιμη, καθώς η διαφορά ανάμεσα στην πραγματική περιστροφή του πλανήτη και τη μέτρηση του χρόνου από τα ατομικά ρολόγια μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα σε συστήματα που απαιτούν υψηλή ακρίβεια.

Το «δίσεκτο δευτερόλεπτο» και η ιστορία του

Από τη δεκαετία του 1970, το πρόβλημα της απόκλισης στη μέτρηση του χρόνου αντιμετωπίζεται με την προσθήκη ενός «δίσεκτου δευτερολέπτου» (leap second), όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ώρα μπορεί να φτάσει προσωρινά στο 23:59:60 πριν περάσει στην επόμενη ημέρα, διορθώνοντας έτσι τη διαφορά.

Μέχρι το 2016, όλα τα δίσεκτα δευτερόλεπτα που χρειάστηκαν ήταν θετικά, δηλαδή προστέθηκε χρόνος. Συνολικά, από το 1972 έχουν προστεθεί 27 δίσεκτα δευτερόλεπτα για να διατηρηθεί ο συγχρονισμός μεταξύ του ατομικού χρόνου και της περιστροφής της Γης.

Η επιτάχυνση του πλανήτη και το «αρνητικό δευτερόλεπτο»

Ωστόσο, εάν η επιτάχυνση της Γης συνεχιστεί, ενδέχεται να χρειαστεί για πρώτη φορά ένα «αρνητικό δευτερόλεπτο». Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αφαιρεθεί ένα δευτερόλεπτο από τα ρολόγια, κάτι που αποτελεί μια νέα πρόκληση.

Για τα σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα, η αφαίρεση ενός δευτερολέπτου μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη σε σχέση με την προσθήκη του. Τα συστήματα είναι σχεδιασμένα να διαχειρίζονται ευκολότερα μια επιπλέον μονάδα χρόνου παρά την αφαίρεσή της, γεγονός που δημιουργεί ένα ασυνήθιστο πρόβλημα για τους προγραμματιστές και τους επιστήμονες.

Διεθνείς συζητήσεις και προτάσεις για τη διαχείριση του χρόνου

Το Διεθνές Γραφείο Μέτρων και Σταθμών, ο οργανισμός που συντονίζει τα διεθνή πρότυπα μέτρησης, αναμένεται να εξετάσει το ζήτημα σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι. Αυτή η συζήτηση είναι κρίσιμη, δεδομένου ότι το δίσεκτο δευτερόλεπτο έχει ήδη προγραμματιστεί να καταργηθεί έως το 2035, μια αλλαγή που όμως μπορεί να τροποποιηθεί σύντομα λόγω των νέων δεδομένων.

Μία από τις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι να αντικατασταθεί η σταδιακή διόρθωση με μια «δίσεκτη ώρα» (leap hour). Αυτή η λύση θα σήμαινε ότι θα συγκεντρώνονταν συνολικά 3.600 δευτερόλεπτα διαφοράς, τα οποία θα προστίθενταν όλα μαζί. Δεδομένου ότι από το 1972 έχουν προστεθεί μόλις 27 δίσεκτα δευτερόλεπτα, μια τέτοια διόρθωση θα απαιτούνταν πιθανότατα έπειτα από πολλές χιλιάδες χρόνια.

Η ακρίβεια των ατομικών ρολογιών

Την ίδια στιγμή που εξελίσσονται οι συζητήσεις για τη διαχείριση του χρόνου, η μέτρησή του γίνεται ολοένα και ακριβέστερη. Η ανάπτυξη των οπτικών ατομικών ρολογιών προσφέρει πλέον επίπεδα ακρίβειας που ξεπερνούν εκείνα των συμβατικών ατομικών ρολογιών.

Αυτή η αυξημένη ακρίβεια καθιστά ακόμη πιο σημαντικό τον ακριβή συγχρονισμό ανάμεσα στα ρολόγια και την πραγματική περιστροφή της Γης, καθώς ακόμη και μικρές αποκλίσεις μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε επιστημονικές και τεχνολογικές εφαρμογές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta