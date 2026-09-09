Θρήνος στην Έδεσσα για τον θάνατο της Φαίης Δημητριάδου: «Για εμάς ήταν παιδί μας»

Θλίψη έχει σκορπίσει στην Έδεσσα και την αθλητική οικογένεια της πόλης μετά την είδηση του θανάτου της Φαίης Δημητριάδου, ηλικίας 21 ετών. Η νεαρή αθλήτρια, η οποία είχε συνδέσει σχεδόν ολόκληρη την παιδική και εφηβική της ηλικία με τον στίβο, έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στη Ρόδο. Η απώλεια της Φαίης έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση και οδύνη στους οικείους της, τους συναθλητές της και τους προπονητές της στον Γυμναστικό Σύλλογο Έδεσσας.

Η αθλητική πορεία και η σχέση με τον σύλλογο

Η Φαίη Δημητριάδου αποτελούσε επί σειρά ετών αναπόσπαστο μέλος του Γυμναστικού Συλλόγου Έδεσσας. Η σχέση της με τον αθλητισμό ξεκίνησε σε πολύ μικρή ηλικία, καθώς πέρασε για πρώτη φορά την πόρτα του συλλόγου όταν ήταν μόλις πέντε ετών. Από εκείνη τη στιγμή, η ζωή της συνδέθηκε άρρηκτα με τον στίβο, όπου αφιέρωσε την παιδική και εφηβική της ηλικία.

Μέσα στα γήπεδα της Έδεσσας, η Φαίη Δημητριάδου μεγάλωσε, προπονήθηκε και αναπτύχθηκε ως αθλήτρια. Η παρουσία της στον σύλλογο ήταν συνεχής και σημαντική, διαμορφώνοντας τον χαρακτήρα της και τις αθλητικές της δεξιότητες. Παρέμεινε ενεργό μέλος του Γυμναστικού Συλλόγου Έδεσσας για πολλά χρόνια, μέχρι τη στιγμή που έφυγε από την πόλη για να συνεχίσει τις σπουδές της.

Η μετακόμιση στη Ρόδο για σπουδές

Η νεαρή αθλήτρια είχε αποφασίσει να εγκατασταθεί στη Ρόδο, προκειμένου να πραγματοποιήσει τις πανεπιστημιακές της σπουδές. Αυτή η μετακόμιση σηματοδότησε μια νέα φάση στη ζωή της, μακριά από το οικείο περιβάλλον της Έδεσσας και την αθλητική της οικογένεια. Παρόλα αυτά, διατηρούσε στενούς δεσμούς με τους ανθρώπους του συλλόγου της.

Η Ρόδος έγινε ο τόπος όπου η Φαίη Δημητριάδου συνέχιζε την προσωπική και ακαδημαϊκή της πορεία. Εκεί, δυστυχώς, βρήκε τραγικό τέλος η ζωή της, σε ηλικία μόλις 21 ετών, αφήνοντας πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό σε όσους την αγάπησαν και την εκτίμησαν.

Το μοιραίο τροχαίο δυστύχημα

Το τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στην 21χρονη Φαίη Δημητριάδου συνέβη στην περιοχή της Ρόδου. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το δυστύχημα δεν έχουν αναφερθεί περαιτέρω από την πηγή των πληροφοριών. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει βαθύτατη θλίψη και συγκλονισμό.

Η είδηση του θανάτου της νεαρής αθλήτριας έφτασε στην Έδεσσα, σκορπίζοντας θρήνο στην τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα στον αθλητικό κόσμο της πόλης. Η απώλεια ενός τόσο νέου ανθρώπου, με ενεργή παρουσία και μέλλον μπροστά του, έχει βυθίσει σε πένθος την οικογένειά της, τους φίλους της και τους συνεργάτες της στον αθλητισμό.

Η συγκλονιστική δήλωση του προπονητή της

Ο Βασίλης Κιουρτζίδης, προπονητής της Φαίης Δημητριάδου στον Γυμναστικό Σύλλογο Έδεσσας, εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη και τον συγκλονισμό του για τον αδόκητο χαμό της. Ο κ. Κιουρτζίδης, ο οποίος παρακολουθούσε την αθλητική της πορεία από την ηλικία των πέντε ετών, είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερα στενή σχέση με τη νεαρή αθλήτρια.

Σε δήλωσή του, ο προπονητής υπογράμμισε το μέγεθος της απώλειας για τον ίδιο και για ολόκληρο τον σύλλογο. Χαρακτηριστικά, ανέφερε πως «Για εμάς ήταν παιδί μας», τονίζοντας όχι μόνο την αθλητική τους σχέση, αλλά και τον συναισθηματικό δεσμό που τους ένωνε. Η δήλωση αυτή αποτυπώνει το κλίμα θλίψης που επικρατεί στην αθλητική οικογένεια της Έδεσσας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta