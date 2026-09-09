Το στοίχημα για τη Γερμανία, η πρόκληση για το Βέλγιο

Η Γερμανία και το Βέλγιο ετοιμάζονται για μια κρίσιμη αναμέτρηση στους προημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Πέμπτη στην Berlin Arena, με την ατμόσφαιρα να αναμένεται ιδιαίτερα ξεχωριστή. Και οι δύο ομάδες επιδεικνύουν υψηλή αυτοπεποίθηση, καθώς το Βέλγιο παραμένει αήττητο, ενώ η Γερμανία μετράει τρεις συνεχόμενες νίκες.

Η πορεία των ομάδων και οι στόχοι

Η Γερμανία έχει ήδη πετύχει έναν σημαντικό στόχο σε αυτή τη διοργάνωση. Με την πρόκριση στα προημιτελικά, η διοργανώτρια χώρα έχει καταγράψει την καλύτερη πορεία της σε Παγκόσμιο Κύπελλο, γεγονός που της προσφέρει μια αίσθηση ηρεμίας και αυτοπεποίθησης ενόψει του αγώνα.

Από την άλλη πλευρά, για τις «Cats», όπως είναι γνωστές οι Βελγίδες, οτιδήποτε λιγότερο από μια θέση στο βάθρο θα αφήσει μια πικρή γεύση. Η ομάδα του Βελγίου δεν έχει γευτεί ακόμα την ήττα στη διοργάνωση, κάτι που ενισχύει την πίστη της στις δυνατότητές της.

Το κλειδί του αγώνα: Έμμα Μέσεμαν

Η ιστορία έχει δείξει ότι σε παιχνίδια υψηλής σημασίας, η Έμμα Μέσεμαν του Βελγίου είναι συχνά ασταμάτητη. Η παρουσία της έως τώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο υποδηλώνει ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, έχοντας μάλιστα την καλύτερη αξιολόγηση από κάθε άλλη παίκτρια στον τελευταίο αγώνα της ομάδας της.

Ως εκ τούτου, το έργο της Νιάρα Σάμπαλι της Γερμανίας θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά της βραδιάς. Η Σάμπαλι καλείται όχι μόνο να ανακόψει την Μέσεμαν στην άμυνα, αλλά και να την ταλαιπωρήσει στην επίθεση. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν η Σάμπαλι είναι ικανή να πραγματοποιήσει την καλύτερη εμφάνισή της στο πιο κρίσιμο παιχνίδι.

Διαφορές στην επίθεση και την άμυνα

Η Γερμανία διαθέτει έναν εντυπωσιακό μέσο όρο σκοραρίσματος από τις παίκτριες που έρχονται από τον πάγκο, φτάνοντας τους 42 πόντους ανά παιχνίδι. Αντίθετα, το Βέλγιο βασίζεται πολύ περισσότερο στις βασικές του παίκτριες, παίρνοντας μόλις 20,7 πόντους ανά αγώνα από τον πάγκο.

Στον τομέα των τριπόντων, το Βέλγιο παρουσιάζει υψηλή αποτελεσματικότητα με ποσοστό 38,1%, ενώ η Γερμανία βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα, με πενιχρό 25,2%. Ο προπονητής της Γερμανίας, Όλαφ Λάνγκε, έχει εκφράσει τις σκέψεις του σχετικά με το αν η ομάδα του μπορεί να σταματήσει το ολοκληρωτικό παιχνίδι των «Cats». Επίσης, το Βέλγιο θα πρέπει να εξασφαλίσει τα απαραίτητα αμυντικά ριμπάουντ για να προωθήσει την μπάλα στο παρκέ και να διατηρήσει τον ρυθμό ψηλό όταν χρειάζεται.

Η προηγούμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων

Η τελευταία φορά που συναντήθηκαν οι δύο ομάδες ήταν στο ίδιο γήπεδο, στην Berlin Arena, κατά τη διάρκεια του Ευρωμπάσκετ Γυναικών του 2025. Σε εκείνη την αναμέτρηση, το Βέλγιο είχε επικρατήσει άνετα με σκορ 83-59, στην πορεία του για την υπεράσπιση του ηπειρωτικού του τίτλου.

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, η Έμμα Μέσεμαν είχε προσφέρει ένα «master class» με 30 πόντους, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά της να πρωταγωνιστεί σε σημαντικούς αγώνες.

Με πληροφορίες από: Athletiko