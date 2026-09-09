Ο Τάκης Θεοδωρικάκος για τις πληθωριστικές πιέσεις και τα μέτρα στήριξης

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μίλησε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του STAR Channel σχετικά με τις παρεμβάσεις και τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση. Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των έντονων πληθωριστικών πιέσεων, οι οποίες εκδηλώνονται εν μέσω των δύο εν εξελίξει πολέμων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Οι παγκόσμιες προκλήσεις και οι επιπτώσεις στην οικονομία

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι οι κίνδυνοι και οι απειλές που αντιμετωπίζει η παγκόσμια κοινότητα αυτή τη στιγμή είναι τεράστιοι. Αυτό οφείλεται κυρίως στους δύο πολέμους που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και στην πρωτοφανή αύξηση της τιμής των καυσίμων σε διεθνές επίπεδο. Η αύξηση αυτή συνδέεται με την άνοδο της τιμής του πετρελαίου, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και τη σημαντικά μειωμένη παραγωγή από τα διυλιστήρια.

Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων, ο υπουργός ανέφερε ότι η τιμή της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει διπλασιαστεί. Τόνισε ότι οι τιμές θα εξαρτηθούν αποκλειστικά από τους δύο αυτούς πολέμους, οι οποίοι επηρεάζουν όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής. Ιδιαίτερα η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θεωρείται κρίσιμη ως προς την εξέλιξη των πραγμάτων, καθώς αν ακριβύνει το πετρέλαιο, αυξάνεται και το κόστος μεταφοράς, περνώντας έτσι στις τιμές των προϊόντων.

Κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών

Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση προχωρά σε στήριξη των καταναλωτών, προσφέροντας 15 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στο diesel. Ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε επίσης ότι χάρη στις παρεμβατικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν τους προηγούμενους μήνες, ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα παρουσίασε μείωση κατά -2,3% τον Ιούλιο, ενώ τον Αύγουστο ήταν σχεδόν μηδενικός.

Διευκρίνισε ότι το κομμάτι του πληθωρισμού που αφορά τα τρόφιμα ελέγχεται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης. Το υπόλοιπο κομμάτι του πληθωρισμού αφορά το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Απέναντι στις τραγικές συνέπειες που έχουν οι πόλεμοι στις οικονομίες, ο πρωθυπουργός παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) μια σειρά μέτρων για τη στήριξη του εισοδήματος των πολιτών, με στόχο την κάλυψη των βασικών τους αναγκών.

Η επίδραση των πολέμων στις τιμές και τα μέτρα της ΔΕΘ

Ο κ. Θεοδωρικάκος επανέλαβε ότι η εξέλιξη των τιμών συνδέεται άμεσα με την πορεία των δύο πολέμων. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ειδικότερα, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του πετρελαίου, κάτι που θα ανεβάσει το κόστος μεταφοράς και, κατ' επέκταση, τις τιμές των προϊόντων. Παράλληλα, ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει επίσης τραγικές συνέπειες για τις οικονομίες, για πολλούς και διάφορους λόγους.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ έχουν ως στόχο να ενισχύσουν το εισόδημα των πολιτών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις βασικές τους ανάγκες. Αυτές οι παρεμβάσεις αποτελούν μέρος της συνολικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση των οικονομικών πιέσεων που προκύπτουν από το διεθνές περιβάλλον.

Η εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών και ο έλεγχος της αγοράς

Αναφορικά με την κριτική που ασκείται για το αν οι μειώσεις τιμών στα προϊόντα που συμμετέχουν στην εθνική πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε στις 31 Αυγούστου, είναι πραγματικές, ο κ. Θεοδωρικάκος υπενθύμισε τις ενέργειες της κυβέρνησης. Είχε επιβληθεί πλαφόν στα κέρδη για αρκετούς μήνες, ενώ εφαρμόστηκαν σκληρά πρόστιμα σε όσους παραβίασαν τον νόμο, τα οποία εισπράττονται στο σύνολό τους.

Τον Ιούνιο, αποφασίστηκε να μπει τέλος στο πλαφόν, καθώς, όπως ανέφερε ο υπουργός, η αγορά δεν μπορεί να λειτουργεί συνεχώς με αυτόν τον τρόπο. Παράλληλα, ασκήθηκε πίεση στην επιχειρηματικότητα να παγώσουν τις τιμές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, λόγω της σημαντικής αύξησης της ζήτησης που οφείλεται στα εκατομμύρια των τουριστών που επισκέφθηκαν τη χώρα. Αυτή η δέσμευση τηρήθηκε, γεγονός που συνέβαλε στον αρνητικό πληθωρισμό τον Ιούλιο και στον σχεδόν μηδενικό πληθωρισμό τον Αύγουστο. Στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών συμμετέχουν 1.740 κωδικοί προϊόντων.

Με πληροφορίες από: Topontiki