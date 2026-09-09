Ταχιάος: Καμία νέα καθίζηση στην Κυψέλη, επανεκκίνηση του μετροπόντικα μόνο με απόλυτη ασφάλεια

Διαβεβαιώσεις για μηδενική νέα καθίζηση στην περιοχή της Κυψέλης, πλήρη κάλυψη των ζημιών από τον ανάδοχο και επανεκκίνηση του μετροπόντικα μόνο με απόλυτη ασφάλεια, έδωσε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος. Ο κ. Ταχιάος παρουσίασε την εικόνα για τα κτίρια της Κυψέλης, την πορεία των πραγματογνωμοσυνών και τα επόμενα βήματα για την επανεκκίνηση του μετροπόντικα (TBM) της Γραμμής 4 του Μετρό.

Οι δηλώσεις του υφυπουργού έγιναν σε συνέντευξή του στο MEGA, στους δημοσιογράφους Γιάννη Μούτσιο και Έλενα Φυντανίδου, όπου επανέλαβε τις βασικές αρχές αντιμετώπισης της κατάστασης. Τόνισε ότι το κόστος αποκατάστασης των ζημιών θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον ανάδοχο του έργου. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο μετροπόντικας δεν πρόκειται να ξεκινήσει ξανά, αν δεν διασφαλιστεί πλήρως ότι δεν θα προκαλέσει νέα προβλήματα στην περιοχή.

Η κατάσταση των κτιρίων και ο μετροπόντικας

Σύμφωνα με τον Νίκο Ταχιάο, κάτω από την πλειονότητα των 14 κτιρίων που έχουν θιγεί, η σήραγγα έχει ήδη κατασκευαστεί και ο μετροπόντικας έχει απομακρυνθεί. Ωστόσο, υπάρχει εξαίρεση για τέσσερα από αυτά τα κτίρια, κάτω από τα οποία βρίσκεται σήμερα σταματημένο το μηχάνημα, χωρίς να εκτελούνται εργασίες.

Στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιούνται συνεχώς γεωδαιτικές μετρήσεις, οι οποίες, όπως δήλωσε ο υφυπουργός, θα συνεχιστούν. Από αυτές τις μετρήσεις δεν έχει καταγραφεί καμία περαιτέρω καθίζηση το τελευταίο διάστημα, γεγονός που αποτελεί μια θετική εξέλιξη για τους κατοίκους.

Δύο ξεχωριστά σκέλη για την αντιμετώπιση του ζητήματος

Ο υφυπουργός εξήγησε ότι το έργο κάτω από τα κτίρια όπου εμφανίστηκαν οι ζημιές έχει ολοκληρωθεί και δεν τα επηρεάζει πλέον. Έτσι, το ζήτημα διαχωρίζεται σε δύο διακριτά σκέλη. Το πρώτο αφορά την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν ήδη προκληθεί, η οποία προχωρά με τις απαραίτητες πραγματογνωμοσύνες.

Το δεύτερο σκέλος σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχίσει ο μετροπόντικας την πορεία του από το σημείο όπου έχει σταματήσει. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι δεν θα δημιουργήσει νέα προβλήματα, ούτε στα κτίρια που βρίσκονται ακριβώς από πάνω του, ούτε σε αυτά που βρίσκονται στην επόμενη διαδρομή του. Ο κ. Ταχιάος σημείωσε ότι κατανοεί απόλυτα την ανασφάλεια των κατοίκων και για αυτόν τον λόγο τίποτα δεν θα γίνει βιαστικά.

Οι πραγματογνωμοσύνες και το πόρισμα

Ο Νίκος Ταχιάος ενημέρωσε ότι οι ανεξάρτητοι πραγματογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος έχουν ήδη καταγράψει όλες τις ζημιές και έχουν πραγματοποιήσει μετρήσεις με ειδικά όργανα. Το πόρισμα, ωστόσο, δεν έχει εκδοθεί ακόμη, καθώς, όπως ανέφερε ο υφυπουργός, «δεν βγαίνει ελαφρά τη καρδία» και απαιτεί πλήρη τεκμηρίωση όλων των στοιχείων.

«Χρειάζεται πολύ τεκμηριωμένα να βάλει κανένας κάτω όλα τα στοιχεία και να πει τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν θα κρύψει κανένας τίποτα. Γιατί να κρύψει;» δήλωσε χαρακτηριστικά. Για τα κτίρια που βρίσκονται πάνω από την ήδη κατασκευασμένη σήραγγα, το πόρισμα αναμένεται περί τα μέσα του μήνα, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε ο υφυπουργός από τους πραγματογνώμονες.

Στατική επίλυση και ασφάλεια κατοίκων

Παράλληλα με τις πραγματογνωμοσύνες, γίνεται στατική επίλυση των κτιρίων. Αυτή η διαδικασία έχει ως στόχο να προσδιοριστεί ποιες επεμβάσεις απαιτούνται σε καθένα από αυτά, ώστε οι κάτοικοι να μπορούν να γνωρίζουν με βεβαιότητα ότι το σπίτι τους είναι ασφαλές. Η ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών θεωρείται κρίσιμη για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας των κατοίκων της περιοχής.

Με πληροφορίες από: Reader