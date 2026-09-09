Φωτιά σε επιχείρηση μετάλλων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Μια πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης που βρίσκεται στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν επιβεβλημένη, με ισχυρές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς. Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Ωραιοκάστρου, παρέχοντας υδροφόρες και μηχανήματα έργου, ενώ στην περιοχή έχουν κάνει την εμφάνισή τους πυκνοί μαύροι καπνοί.

Εκδήλωση της πυρκαγιάς και τοποθεσία

Η φωτιά ξέσπασε συγκεκριμένα γύρω στις 14:20 το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου 2026, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές και την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Το συμβάν έλαβε χώρα σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπορίας και μεταποίησης μετάλλων, ένα γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή λόγω της φύσης των υλικών.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε στην αυλή της εν λόγω επιχείρησης, η οποία βρίσκεται επί της Συμμαχικής οδού στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, έχει αναφερθεί ότι στον συγκεκριμένο χώρο υπήρχαν πεταμένα σκουπίδια, ένα στοιχείο που θα εξεταστεί στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτιών της πυρκαγιάς.

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την εκδήλωση της πυρκαγιάς περίπου στις 14:20, αμέσως μετά το ξέσπασμά της. Η ανταπόκριση ήταν άμεση και αποφασιστική, με την αποστολή σημαντικών δυνάμεων στο σημείο του συμβάντος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.

Συνολικά, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 20 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής καταβάλλουν εντατικές προσπάθειες για τον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, αντιμετωπίζοντας τις συνθήκες που επικρατούν στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης.

Συνδρομή από τον Δήμο Ωραιοκάστρου

Πέρα από τις επιχειρησιακές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, σημαντική είναι και η συνδρομή που παρέχει ο Δήμος Ωραιοκάστρου. Ο Δήμος κινητοποίησε άμεσα τους πόρους του για την υποστήριξη του δύσκολου έργου της κατάσβεσης, δείχνοντας την ετοιμότητά του σε τέτοια περιστατικά.

Στο σημείο της πυρκαγιάς έχουν σπεύσει υδροφόρες του Δήμου, οι οποίες παρέχουν επιπλέον νερό για τις ανάγκες των πυροσβεστικών οχημάτων, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Επιπλέον, έχουν διατεθεί και μηχανήματα έργου από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό της φωτιάς ή στην απομάκρυνση υλικών που τροφοδοτούν τις φλόγες.

Διερεύνηση των αιτιών

Για τη διακρίβωση των συνθηκών και των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς, έχει κινητοποιηθεί το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού, συλλέγοντας στοιχεία από το σημείο.

Οι αρμόδιες αρχές θα εξετάσουν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα και τις μαρτυρίες, προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς προκάλεσε τη φωτιά στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης εμπορίας και μεταποίησης μετάλλων στο Ωραιόκαστρο. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με την αιτία του συμβάντος.

Η κατάσταση στην περιοχή

Λόγω της πυρκαγιάς, στην ευρύτερη περιοχή του Ωραιοκάστρου παρατηρούνται πυκνοί μαύροι καπνοί, οι οποίοι είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση και δημιουργούν μια αποπνικτική ατμόσφαιρα. Η παρουσία των καπνών υποδηλώνει την ένταση της φωτιάς και την ανάγκη για συνεχή και συντονισμένη προσπάθεια κατάσβεσης.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν αδιάκοπα και μεθοδικά, προσπαθώντας να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την πυρκαγιά και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή της σε γειτονικούς χώρους ή εγκαταστάσεις. Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos