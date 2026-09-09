Απάτη-μαμούθ 40 εκατ. ευρώ σε βάρος του Δημοσίου: Στο κύκλωμα 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έφερε στο φως μια απάτη-μαμούθ σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. Το κύκλωμα, που αποτελείται από δεκάδες πρόσωπα και εταιρείες-«φαντάσματα», είχε καταφέρει να εισπράξει 16 εκατομμύρια ευρώ μέσω εικονικών συναλλαγών. Συνολικά, είχε δρομολογήσει την παράνομη επιστροφή φόρων ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ κατά τη διετία 2023-2024.

Το δαιδαλώδες δίκτυο της απάτης

Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, 46 φυσικά πρόσωπα λειτουργούσαν μέσω ενός δαιδαλώδους δικτύου που περιλάμβανε 152 εταιρείες. Η δράση τους είχε ως στόχο την απόσπαση ή τη δρομολόγηση παράνομων επιστροφών φόρων, φτάνοντας το ποσό των 40.000.000 ευρώ.

Το κύκλωμα παρουσίαζε χαρακτηριστικά δομημένης εγκληματικής οργάνωσης, λειτουργώντας με απόλυτα συντονισμένο τρόπο. Κεντρικό στοιχείο της μεθόδου τους ήταν η δημιουργία εικονικών συναλλαγών και η χρήση εταιρειών-«φαντασμάτων». Επιπλέον, χρησιμοποιούνταν ευρέως «αχυράνθρωποι» προκειμένου να καλύπτονται τα ίχνη των πραγματικών αρχηγών της οργάνωσης.

Ο ρόλος των λογιστών και η μεθοδολογία

Καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση της απάτης διαδραμάτισαν πρόσωπα που ασκούσαν λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα. Αυτά τα πρόσωπα παρείχαν την απαραίτητη τεχνογνωσία, επιτρέποντας στο κύκλωμα να παρακάμπτει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους.

Μέσω αυτής της μεθοδολογίας, οι εμπλεκόμενοι κατάφεραν να βεβαιώσουν επιστροφές φόρων, όπως φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακράτησης 20%, συνολικού ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτό το ποσό, είχαν ήδη προλάβει να εισπράξουν και να οικειοποιηθούν περίπου 16.000.000 ευρώ.

Η επέμβαση της Αρχής και η δέσμευση

Η περαιτέρω οικονομική αιμορραγία του Δημοσίου ανακόπηκε χάρη στην άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Η Αρχή εξέδωσε επείγουσα διάταξη δέσμευσης, η οποία αφορούσε το σύνολο του εγκληματικού προϊόντος.

Με αυτή την ενέργεια, «μπλοκαρίστηκε» η είσπραξη των υπόλοιπων 24 εκατομμυρίων ευρώ, θέτοντας οριστικό τέλος στη δράση του κυκλώματος. Το σχετικό πόρισμα της Αρχής, μαζί με τη διάταξη δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων, έχουν ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να ασκηθούν οι προβλεπόμενες ποινικές διώξεις.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr