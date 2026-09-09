Η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου αύριο στον Κατσικά Ιωαννίνων

Αύριο, Πέμπτη (10/9), συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και κάτοικοι της Ηπείρου θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου. Ο άτυχος αξιωματικός έχασε τη ζωή του στη συντριβή του F-4E Phantom II στην Τανάγρα, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week, προκαλώντας σοκ και βαθιά οδύνη στις τοπικές κοινωνίες.

Το τελευταίο αντίο στον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου

Η εξόδιος ακολουθία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου θα τελεστεί στις 16:30, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Κατσικά Ιωαννίνων. Η σορός του θα βρίσκεται στον ναό από τις 15:30, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν και να απευθύνουν το ύστατο χαίρε.

Βαθύ πένθος στην Ήπειρο

Η τραγική είδηση του θανάτου του 37χρονου σμηναγού έχει προκαλέσει σοκ και βαθιά οδύνη στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου. Ο Δημήτρης Πέτρου διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς με περισσότερες από μία περιοχές της, καθώς η οικογένειά του συνδέεται με τα Πράμαντα Ιωαννίνων από την πλευρά της μητέρας του και με το Πολυστάφυλο Πρέβεζας από την πλευρά του πατέρα του.

Οι γονείς του ζουν στον Κατσικά Ιωαννίνων, όπου και θα γίνει η κηδεία. Οι τοπικές κοινωνίες των Πραμάντων, του Πολυσταφύλου και του Κατσικά έχουν βυθιστεί στο πένθος για τον πρόωρο χαμό του. Στα Πράμαντα, ειδικότερα, όπου ο Δημήτρης διατηρούσε στενή σχέση με τον τόπο και τους ανθρώπους του, επισκεπτόταν συχνά την περιοχή και είχε ιδιαίτερο δεσμό με την οικογένειά του και τη γιαγιά του, η τραγωδία έχει αφήσει ένα βαθύ αποτύπωμα.

Η ανεκπλήρωτη χαρά της βάφτισης

Ο Δημήτρης Πέτρου ήταν πατέρας ενός μικρού κοριτσιού. Η οικογένειά του ετοιμαζόταν αυτές τις ημέρες για μια μεγάλη χαρά, καθώς είχε προγραμματιστεί η βάφτιση της μόλις πέντε μηνών κόρης του για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η τελετή επρόκειτο να γίνει στον Κατσικά Ιωαννίνων, όπου διαμένουν οι γονείς του.

Ωστόσο, η ημέρα που θα ήταν ημέρα χαράς για την οικογένεια μετατράπηκε, μετά την τραγωδία στην Τανάγρα, σε βαρύ πένθος. Ο 37χρονος σμηναγός δεν πρόλαβε να κρατήσει στην αγκαλιά του την κόρη του για τη βάφτισή της, αφήνοντας πίσω του την οικογένειά του και ένα παιδί που θα μεγαλώσει χωρίς τον πατέρα του.

Το παιδικό όνειρο που έγινε πραγματικότητα

Ο Δημήτρης Πέτρου είχε από μικρός το όνειρο να γίνει πιλότος. Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων από το οικογενειακό του περιβάλλον, η αγάπη του για τα αεροσκάφη ξεκίνησε από την παιδική του ηλικία και παρέμεινε ζωντανή. Μετά την ολοκλήρωση του σχολείου, ακολούθησε τον δρόμο που είχε ονειρευτεί και εισήχθη στη Σχολή Ικάρων, υπηρετώντας στη συνέχεια ως αξιωματικός και χειριστής μαχητικών αεροσκαφών.

Με πληροφορίες από: enikos.gr