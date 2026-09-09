Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτιμά τον Καναδά έναντι της Βρετανίας για στενότερη συνεργασία

Μεγαλύτερες δυνατότητες για στενή συνεργασία με τον Καναδά απ’ ό,τι με τη Βρετανία βλέπουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Η εκτίμηση αυτή οφείλεται κυρίως στο ότι η Οτάβα δεν κουβαλά το πολιτικό και θεσμικό βάρος που άφησε το Brexit στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Λονδίνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Καναδάς εργάζονται πάνω σε ένα ευρύ πλαίσιο συνεργασίας, με στόχο τη δημιουργία μιας διατλαντικής συμμαχίας που θα ενισχύσει τη θέση τους απέναντι σε ισχυρούς παίκτες όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα.

Το σχέδιο για μια νέα διατλαντική συμμαχία

Στις Βρυξέλλες, όπως αναφέρει το Bloomberg, εκτιμούν ότι ο Καναδάς προσφέρει μεγαλύτερο περιθώριο για μια εξαιρετικά στενή σχέση, χωρίς να απαιτείται ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά ενεργά τρόπους ώστε η μελλοντική σχέση με τον Καναδά να ξεπεράσει τα όρια μιας συνηθισμένης εταιρικής συνεργασίας. Αυτή η προσπάθεια υπογραμμίζει τη φιλοδοξία για μια βαθύτερη και πιο ολοκληρωμένη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών.

Προς το παρόν, δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει εάν θα χρειαστούν νέα νομικά εργαλεία για να αποκτήσει επίσημη μορφή αυτή η νέα σχέση. Η διαμόρφωση ενός τέτοιου πλαισίου απαιτεί προσεκτική εξέταση των υφιστάμενων συμφωνιών και των πιθανών νομικών προσαρμογών, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας.

Οι διαφορές με τη Βρετανία και το βάρος του Brexit

Η προτίμηση των Ευρωπαίων αξιωματούχων προς τον Καναδά έναντι της Βρετανίας εδράζεται στην απουσία του πολιτικού και θεσμικού βάρους που άφησε το Brexit. Το διαζύγιο της Βρετανίας από την ΕΕ δημιούργησε μια σειρά από ζητήματα που εξακολουθούν να επηρεάζουν τις σχέσεις, καθιστώντας πιο περίπλοκη τη σύναψη μιας εξαιρετικά στενής συνεργασίας.

Παρόλα αυτά, διπλωμάτες προειδοποιούν ότι μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα παρόμοια με εκείνα που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του Brexit. Το βασικό ερώτημα και τότε ήταν πόσο στενά μπορούν να συνδεθούν οι αγορές χωρίς την πλήρη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το ζήτημα παραμένει κεντρικό σε κάθε προσπάθεια για βαθύτερη οικονομική ενσωμάτωση.

Μία από τις πηγές επισημαίνει, ωστόσο, ότι αρκετά από τα εμπόδια που προέκυψαν στις διαπραγματεύσεις του Brexit δεν προέρχονταν αποκλειστικά από το Λονδίνο. Αντιθέτως, σημαντικό μέρος των δυσκολιών προερχόταν από χώρες μέλη της ΕΕ, όπως η Γαλλία, γεγονός που υποδηλώνει την πολυπλοκότητα των εσωτερικών δυναμικών της Ένωσης σε τέτοιες διαπραγματεύσεις.

Οι επικείμενες ανακοινώσεις και η παρουσία του Κάρνεϊ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναμένεται να παρουσιάσει τα σχέδια για αυτή τη στενότερη συνεργασία με τον Καναδά στις 16 Σεπτεμβρίου. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ομιλίας της για την Κατάσταση της Ένωσης, η οποία θα λάβει χώρα στο Στρασβούργο.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, θα παρακολουθήσει την ομιλία της κυρίας φον ντερ Λάιεν, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδει η Οτάβα σε αυτή την προσέγγιση. Την επόμενη ημέρα, ο κ. Κάρνεϊ θα απευθυνθεί στους Ευρωπαίους νομοθέτες, δίνοντας το δικό του μήνυμα για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο

Η προσέγγιση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά εξελίσσεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις σχέσεις. Αυτές οι εντάσεις αφορούν τόσο την Οτάβα όσο και τις Βρυξέλλες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ειδικότερα, οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ έχουν χαρακτηριστεί από αυξημένες προκλήσεις και διαφωνίες, δημιουργώντας ένα ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο για την ενίσχυση των διατλαντικών δεσμών μεταξύ ΕΕ και Καναδά.

Με πληροφορίες από: Topontiki