Καλό ξεκίνημα του Μαραμενίδη στο ευρωπαϊκό της Τουρκίας

Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε ο Κάμερον Μαραμενίδης τις προσπάθειές του στο open ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της ολυμπιακής κατηγορίας Formula Kite, το οποίο διεξάγεται στην Τουρκία. Ο Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε αξιόλογες επιδόσεις στις πρώτες ιστιοδρομίες, δείχνοντας τις δυνατότητές του απέναντι σε διεθνείς αντιπάλους. Την ίδια στιγμή, ελληνικές συμμετοχές καταγράφονται και σε άλλα σημαντικά παγκόσμια πρωταθλήματα ιστιοπλοΐας, ενώ ο Βόλος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τους 54ους Βαλκανικούς Αγώνες.

Η πορεία του Μαραμενίδη στο ευρωπαϊκό Formula Kite

Ο Κάμερον Μαραμενίδης πραγματοποίησε μια καλή πρεμιέρα στο open ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Formula Kite που διεξάγεται στην Τουρκία. Στη διοργάνωση συμμετέχουν συνολικά 56 σκάφη, τα οποία έχουν χωριστεί σε δύο στολίσκους για τις ανάγκες των αγώνων.

Μέχρι στιγμής έχουν διεξαχθεί πέντε ιστιοδρομίες, με τον Έλληνα πρωταθλητή να καταγράφει τερματισμούς στις θέσεις 8, 7, 6, 11 και 4. Η χειρότερη επίδοση, αυτή της 11ης θέσης, αφαιρέθηκε από το συνολικό του σκορ, σύμφωνα με τους κανονισμούς. Με 25 βαθμούς ποινής, ο Μαραμενίδης βρίσκεται στην 15η θέση της γενικής κατάταξης, ενώ στην ευρωπαϊκή κατάταξη κατέχει την 11η θέση.

Επιδόσεις στο παγκόσμιο ILCA 6 γυναικών στην Ιρλανδία

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ILCA 6 γυναικών, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ιρλανδία, η Ερμιόνη Γκίκα σημείωσε άνοδο στην κατάταξη. Η Ελληνίδα αθλήτρια ανέβηκε στην 26η θέση της γενικής με συνολικά 52 βαθμούς ποινής.

Συγκεκριμένα, στις τέταρτες και πέμπτες κούρσες του πρωταθλήματος, η Γκίκα τερμάτισε στην 13η και 10η θέση αντίστοιχα. Στη διοργάνωση συμμετέχουν 108 σκάφη, εκπροσωπώντας 44 διαφορετικές χώρες. Η Βαρβάρα Πόρτολου, μια ακόμη ελληνική συμμετοχή, βρίσκεται στην 76η θέση με 140 βαθμούς.

Οι Έλληνες αθλητές στο παγκόσμιο iQFOil της Μεγάλης Βρετανίας

Παράλληλα, στη Μεγάλη Βρετανία διεξάγεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα iQFOil, όπου έχουν πραγματοποιηθεί ήδη οκτώ ιστιοδρομίες. Στην κατηγορία των γυναικών, η Δανάη Γιαννούλη βρίσκεται στην 34η θέση της γενικής κατάταξης με 145 βαθμούς.

Η Γιαννούλη διακρίνεται και στην κατηγορία U23, όπου κατέχει την 15η θέση. Επίσης, η Δανάη Ποντίφηξ συμμετέχει στην ίδια κατηγορία και βρίσκεται στην 40η θέση με 164 βαθμούς. Συνολικά, στην κατηγορία των γυναικών του iQFOil αγωνίζονται 70 σκάφη από 23 χώρες.

Στην κατηγορία των ανδρών του παγκόσμιου πρωταθλήματος iQFOil, ο Αλέξανδρος Κοκκινάκης βρίσκεται στην 104η θέση με 220 βαθμούς. Στην ανδρική διοργάνωση συμμετέχουν 109 σκάφη, προερχόμενα από 36 χώρες.

Προετοιμασίες για τους Βαλκανικούς Αγώνες ιστιοπλοΐας στον Βόλο

Στον Βόλο, όλα είναι έτοιμα για την έναρξη των 54ων Βαλκανικών Αγώνων ιστιοπλοΐας. Τη διοργάνωση έχουν αναλάβει ο Ναυτικός Όμιλος Βόλου και οι Αργοναύτες, υπό την αιγίδα της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Η εκδήλωση υποστηρίζεται επίσης από τον Δήμο Βόλου και την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Στους αγώνες έχουν δηλώσει συμμετοχή 162 σκάφη, τα οποία θα διαγωνιστούν στις κατηγορίες Οπτιμιστ, ΙLCA 4 και ΙLCA 6. Οι χώρες που θα λάβουν μέρος είναι οκτώ: Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, με τη Μολδαβία να συμμετέχει ως προσκεκλημένη χώρα.

Η πρώτη ιστιοδρομία των Βαλκανικών Αγώνων έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, ενώ η ολοκλήρωση του αγώνα αναμένεται την Κυριακή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta