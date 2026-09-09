Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όταν ένα αστικό λεωφορείο έχασε τον έλεγχο της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε στάση επιβατών. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων που περίμεναν εκείνη τη στιγμή στο σημείο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν και έσπευσαν στην περιοχή δυνάμεις του ΕΚΑΒ, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Τροχαίας για την παροχή βοήθειας στους παθόντες και τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στο ατύχημα.

Το χρονικό της διπλής σύγκρουσης

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έγιναν γνωστές, το ατύχημα ξεκίνησε όταν ένα αστικό λεωφορείο, το οποίο φέρεται να ανήκε στη γραμμή 57 και προπορευόταν στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, χτυπήθηκε στο πίσω μέρος του από ένα δεύτερο αστικό λεωφορείο. Το δεύτερο όχημα, που ακολουθούσε το πρώτο και ανήκε στη γραμμή 28, φέρεται να προσπάθησε να εισέλθει από τα δεξιά για να πραγματοποιήσει στάση. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τις αναφορές, δεν υπολόγισε σωστά τη διαφορά απόστασης που είχε με το προπορευόμενο λεωφορείο.

Από την πρόσκρουση των δύο οχημάτων, το πρώτο λεωφορείο έχασε την πορεία του και προσέκρουσε με μεγάλη δύναμη στη στάση των λεωφορείων, στην οποία εκείνη την ώρα περίμενε αρκετός κόσμος. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης είχε ως συνέπεια την πλήρη πτώση της στάσης, όπως χαρακτηριστικά περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας του συμβάντος.

Τέσσερις τραυματίες, δύο σε σοβαρή κατάσταση

Από το σοβαρό τροχαίο ατύχημα τραυματίστηκαν συνολικά τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι που βρίσκονταν στη στάση. Η κατάσταση δύο εκ των τραυματιών κρίνεται σοβαρή. Συγκεκριμένα, μία εκ των παθόντων φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ μια δεύτερη έχει υποστεί σοβαρά κατάγματα στα κάτω άκρα, γεγονός που υποδηλώνει την ένταση της πρόσκρουσης.

Παράλληλα, δύο ακόμα άτομα φέρουν πιο ελαφρά τραύματα, τα οποία όμως χρήζουν ιατρικής φροντίδας. Όλοι οι τραυματίες διακομίστηκαν άμεσα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες και να υποβληθούν σε περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία, ανάλογα με τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού και άμεση κινητοποίηση των αρχών

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν άμεσα, εκτός από το ΕΚΑΒ, και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και της Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Η Πυροσβεστική κλήθηκε για να πραγματοποιήσει επιχείρηση απεγκλωβισμού, καθώς μία γυναίκα είχε εγκλωβιστεί με το πόδι της κάτω από το λεωφορείο μετά την πρόσκρουση. Η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία, και η γυναίκα παραδόθηκε στις υγειονομικές αρχές για την άμεση μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Οι δυνάμεις της Τροχαίας ανέλαβαν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, η οποία επηρεάστηκε σημαντικά λόγω του συμβάντος. Παράλληλα, ξεκίνησαν τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών και των αιτιών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση των δύο αστικών λεωφορείων, καθώς και η επακόλουθη πρόσκρουση στη στάση, με σκοπό τη διαλεύκανση του περιστατικού.

Η συγκλονιστική μαρτυρία αυτόπτη

Τις δραματικές στιγμές του ατυχήματος περιέγραψε με λεπτομέρειες αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας σε τοπικό μέσο ενημέρωσης. «Το λεωφορείο της γραμμής 57 είχε σταματήσει για να κατέβουν οι επιβάτες στη στάση», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας το πλαίσιο της αρχικής κατάστασης. «Από πίσω ακολουθούσε το λεωφορείο της γραμμής 28. Ξαφνικά μπήκε από τα δεξιά για να κάνει στάση, αλλά φαίνεται ότι δεν υπολόγισε τη διαφορά που είχε με το πρώτο λεωφορείο και έτσι καρφώθηκε πάνω στη στάση».

Ο ίδιος μάρτυρας πρόσθεσε στην περιγραφή του το μέγεθος της καταστροφής και τον κίνδυνο που διέτρεξαν οι παρευρισκόμενοι, δηλώνοντας: «Είδαμε με τα μάτια μας όλη τη στάση να πέφτει κυριολεκτικά πάνω σε μια κοπέλα». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης και τις σοβαρές συνέπειες που είχε για τους πολίτες που περίμεναν αμέριμνοι στη στάση.

Με πληροφορίες από: Topontiki