Ρόδος: Πατέρας συνελήφθη επειδή επέτρεψε σε ανήλικο παιδί να καταναλώσει αλκοόλ

Σε σύλληψη ενός 50χρονου αλλοδαπού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Ρόδου, έπειτα από ένα περιστατικό που αφορά την κατανάλωση αλκοόλ από το ανήλικο παιδί του. Το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα την αναγκαστική μεταφορά του παιδιού σε νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Το χρονικό του περιστατικού

Το περιστατικό, όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, σημειώθηκε το βράδυ της 8ης Σεπτεμβρίου. Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαγγέλου ήταν αυτοί που προχώρησαν στη σύλληψη του 50χρονου άνδρα.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο πατέρας φέρεται να επέτρεψε σε ανήλικο παιδί του να καταναλώσει αλκοολούχο ποτό. Η πράξη αυτή οδήγησε στην κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου, για την οποία συνελήφθη ο 50χρονος.

Διακομιδή στο νοσοκομείο

Μετά την κατανάλωση του αλκοόλ, η κατάσταση της υγείας του ανηλίκου κρίθηκε τέτοια που απαιτούσε άμεση ιατρική παρέμβαση. Για τον λόγο αυτό, το παιδί διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Εκεί, στο νοσοκομείο, οι γιατροί του παρείχαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από την κατανάλωση του αλκοολούχου ποτού.

Οι ενέργειες των αρχών

Οι αστυνομικές αρχές, αφού ολοκλήρωσαν τις πρώτες ενέργειες, σχημάτισαν την προβλεπόμενη δικογραφία για την υπόθεση. Ο 50χρονος πατέρας παραμένει υπό κράτηση, αντιμετωπίζοντας τις νομικές συνέπειες της πράξης του.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr