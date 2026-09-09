Σωτήρια παρέμβαση εργαζομένων του μετρό Θεσσαλονίκης με απινιδωτή

Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση παρέμβαση εκπαιδευμένων εργαζομένων του Μετρό Θεσσαλονίκης, οι οποίοι χρησιμοποίησαν απινιδωτή σε έναν 53χρονο άνδρα που υπέστη καρδιακή ανακοπή. Το περιστατικό σημειώθηκε στον σταθμό «Συντριβάνι», όπου η γρήγορη ανταπόκριση των υπαλλήλων ήταν καθοριστική για την ανάκτηση των αισθήσεων του ατόμου, πριν ακόμη φτάσει το ΕΚΑΒ.

Το περιστατικό στον σταθμό «Συντριβάνι»

Ένας 53χρονος άνδρας βρέθηκε σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς υπέστη καρδιακή ανακοπή, ενόσω βρισκόταν στον σταθμό «Συντριβάνι» του Μετρό Θεσσαλονίκης. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ξαφνικά, απαιτώντας άμεση και αποτελεσματική βοήθεια.

Οι παρευρισκόμενοι εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι του Μετρό Θεσσαλονίκης αντέδρασαν με ταχύτητα και αποφασιστικότητα. Ξεκίνησαν αμέσως την εφαρμογή καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), ακολουθώντας πιστά το πρωτόκολλο αντιμετώπισης τέτοιων επειγόντων περιστατικών.

Η καθοριστική χρήση του απινιδωτή

Στο πλαίσιο της άμεσης ανταπόκρισης, οι εργαζόμενοι προχώρησαν στην πρώτη χρήση απινιδωτή, ο οποίος ήταν διαθέσιμος στον σταθμό. Η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε πριν από την άφιξη των διασωστών και του ιατρικού προσωπικού του ΕΚΑΒ, υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα των πρώτων λεπτών σε περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής.

Η ύπαρξη του απινιδωτή στο σημείο αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς σε τέτοιες καταστάσεις κάθε λεπτό που περνάει είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση του ασθενούς. Η έγκαιρη παρέμβαση με τη χρήση του απινιδωτή μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης και ανάκαμψης.

Η συμβολή του ΕΚΑΒ και η ανάκτηση αισθήσεων

Χάρη στην άμεση και συντονισμένη ανταπόκριση των εργαζομένων μέσω της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και της χρήσης του απινιδωτή, ο 53χρονος άνδρας κατάφερε να ανακτήσει τις αισθήσεις του. Η κατάσταση της υγείας του σταθεροποιήθηκε χάρη στις πρώτες βοήθειες που του παρασχέθηκαν.

Στη συνέχεια, με την άφιξη των διασωστών και του γιατρού του ΕΚΑΒ, ο άνδρας διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση. Η συνδυασμένη προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων συνέβαλε στην αίσια έκβαση του περιστατικού.

Η αξία της εκπαίδευσης και της δωρεάς «Δ. Μασούτης»

Η καταλυτική εκπαίδευση που έχουν λάβει οι εργαζόμενοι του Μετρό ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες της επιτυχούς παρέμβασης. Οι γνώσεις και τα γρήγορα αντανακλαστικά τους επέτρεψαν να δράσουν αποτελεσματικά σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σώζοντας μια ανθρώπινη ζωή.

Η εκπαίδευση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας σημαντικής δωρεάς από την εταιρία «Δ. Μασούτης». Ακόμη και αυτή η μία φορά που χρησιμοποιήθηκε ένας από τους απινιδωτές, δικαιώνει πλήρως την αξία και τη σημασία μιας τέτοιας πρωτοβουλίας για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια.

Το δίκτυο απινιδωτών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Η εταιρία «Δ. Μασούτης» έχει πραγματοποιήσει δωρεά συνολικά 84 αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στρατηγικά σε σταθμούς του Μετρό τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, 18 απινιδωτές δωρήθηκαν στην Ελληνικό Μετρό Α.Ε. και 66 στη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

Η τοποθέτηση αυτών των συσκευών καλύπτει κομβικά σημεία με υψηλή επιβατική κίνηση, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο άμεσης παρέμβασης. Αυτή η πρωτοβουλία ενισχύει την ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων, εξασφαλίζοντας την ύπαρξη ζωτικής σημασίας εξοπλισμού σε περίπτωση επείγουσας ιατρικής ανάγκης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki