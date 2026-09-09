Νέες ανησυχίες για το κόστος της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

Νέες ανησυχίες εκφράζονται στη Λευκωσία σχετικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, επαναφέροντας με ένταση το ζήτημα του πραγματικού κόστους. Οι εκτιμήσεις πλέον κάνουν λόγο για ένα ποσό που μπορεί να πλησιάσει τα 3 δισ. ευρώ, πολύ υψηλότερο από τα 1,9 δισ. ευρώ που εξακολουθούν να εμφανίζονται ως η επίσημη κεφαλαιουχική δαπάνη του Great Sea Interconnector.

Η συζήτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που Αθήνα και Λευκωσία προσπαθούσαν να δημιουργήσουν μια εικόνα επανεκκίνησης του έργου, μετά την είσοδο της γαλλικής Meridiam και τη συμφωνία με τη Nexans, η οποία έχει αναλάβει την κατασκευή και την πόντιση του καλωδίου.

Η επανεκτίμηση του κόστους

Η παρέμβαση του Κύπριου υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας επανέφερε τα ερωτήματα σχετικά με το τελικό κόστος του έργου και τον τρόπο κάλυψης του λογαριασμού. Ο κ. Κεραυνού διευκρίνισε ότι τα 1,9 δισ. ευρώ αφορούν κατά κύριο λόγο το υποθαλάσσιο καλώδιο και δεν περιλαμβάνουν σημαντικά πρόσθετα έξοδα.

Την εκτίμηση ότι ο συνολικός λογαριασμός βρίσκεται σήμερα κοντά στα 3 δισ. ευρώ διατύπωσε το μέλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, Άκης Χατζηγεωργίου. Ο κ. Χατζηγεωργίου χαρακτήρισε «αφέλεια» την πεποίθηση ότι το έργο θα περιοριστεί στα 1,9 δισ. ευρώ.

Οι παράγοντες της αύξησης

Η παραδοχή αυτή αλλάζει ουσιαστικά τα δεδομένα για το έργο. Τα 1,9 δισ. ευρώ, όπως επισημάνθηκε, δεν περιλαμβάνουν σημαντικά πρόσθετα κατασκευαστικά έργα, ασφαλιστικές καλύψεις, υποδομές αποθήκευσης και δαπάνες συντήρησης. Αυτές οι επιπλέον δαπάνες είναι που ανεβάζουν την εκτίμηση του συνολικού κόστους.

Εάν το κόστος αυξηθεί κατά περισσότερο από 1 δισ. ευρώ, το επιπλέον βάρος θα πρέπει να καλυφθεί είτε από τους κρατικούς προϋπολογισμούς των δύο χωρών, είτε από τους καταναλωτές μέσω των χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας, είτε από νέα επενδυτικά κεφάλαια, οι όροι συμμετοχής των οποίων παραμένουν άγνωστοι.

Ο επιμερισμός των δαπανών και οι δεσμεύσεις

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην κυπριακή Βουλή, από τα 1,9 δισ. ευρώ του σημερινού κεφαλαιουχικού κόστους, το 63% αντιστοιχεί στην Κύπρο και το 37% στην Ελλάδα. Άλλες δαπάνες προβλέπεται να επιμεριστούν κατά 50%-50% μεταξύ των δύο χωρών.

Η κυπριακή κυβέρνηση έχει ήδη δεσμευτεί να καταβάλει 125 εκατ. ευρώ σε βάθος πενταετίας, δηλαδή 25 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα συμμετάσχει και στο μετοχικό κεφάλαιο του φορέα υλοποίησης του έργου.

Δημοσιονομικές επιπτώσεις και προηγούμενες μελέτες

Ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνού, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη ανάληψη του πρόσθετου κόστους από την Κυπριακή Δημοκρατία θα επηρέαζε τα δημόσια οικονομικά της χώρας. Θα επηρέαζε επίσης τα περιθώρια δαπανών που επιτρέπουν οι νέοι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες.

Ο κ. Κεραυνού αποκάλυψε, επιπλέον, ότι μια προηγούμενη μελέτη βιωσιμότητας, η οποία είχε ανατεθεί σε αμερικανική εταιρεία, δεν είχε καταλήξει σε ενθαρρυντικά συμπεράσματα. Για τον λόγο αυτό, η Λευκωσία αναμένει τώρα την επικαιροποιημένη μελέτη από την Ευρωπαϊκή Τράπ...

Το γεωπολιτικό εμπόδιο

Πέρα από το ζήτημα του κόστους, επανέρχονται και τα ερωτήματα σχετικά με το γεωπολιτικό εμπόδιο της Τουρκίας. Αυτό το ζήτημα ουδέποτε απαντήθηκε πλήρως και παραμένει μια ανοιχτή παράμετρος για την υλοποίηση του έργου.

Η αγωνία για την τουρκική αντίδραση επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς τίθεται το ερώτημα τι θα συμβεί εάν αυτό το γεωπολιτικό εμπόδιο δεν ξεπεραστεί, προσθέτοντας μια ακόμη διάσταση στην πολυπλοκότητα του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki