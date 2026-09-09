Τροχαίο με ηλεκτρικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη: Τρεις τραυματίες σε στάση

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη, με την εμπλοκή ενός ηλεκτρικού λεωφορείου. Το όχημα προσέκρουσε σε στάση, στην οποία ανέμεναν επιβάτες για να επιβιβαστούν, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί.

Το συμβάν και οι συνθήκες

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, το ηλεκτρικό λεωφορείο ενεπλάκη στο τροχαίο, πέφτοντας πάνω σε στάση αστικής συγκοινωνίας. Το ατύχημα συνέβη σε σημείο όπου περίμεναν επιβάτες για να επιβιβαστούν στο λεωφορείο.

Η πρόσκρουση του οχήματος στη στάση είχε ως άμεση συνέπεια τον τραυματισμό ατόμων που βρίσκονταν εκεί. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στη στάση δεν έχουν διευκρινιστεί.

Ο απολογισμός των τραυματιών

Από την πρόσκρουση του ηλεκτρικού λεωφορείου στη στάση, τραυματίστηκαν συνολικά τρία άτομα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο εκ των τραυματιών είναι γυναίκες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας μίας εκ των τραυματιών γυναικών χαρακτηρίζεται ως πιο σοβαρή. Περαιτέρω λεπτομέρειες για την κατάσταση των υπολοίπων τραυματιών δεν έχουν γίνει γνωστές.

Με πληροφορίες από: enikos.gr