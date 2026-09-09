Πολωνός τουρίστας στη ΜΕΘ Αγίου Νικολάου μετά από επεισόδιο στην Ιεράπετρα

Ένας 33χρονος Πολωνός τουρίστας νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, μετά από ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στην Ιεράπετρα. Ο άνδρας εντοπίστηκε τα μεσάνυχτα της Τρίτης να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του στη θάλασσα, στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα, περίπου δύο χιλιόμετρα έξω από την πόλη. Η άμεση επέμβαση των διασωστών του ΕΚΑΒ ήταν καθοριστική για την επαναφορά της καρδιακής του λειτουργίας.

Το χρονικό του επεισοδίου

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές μαζί με τη σύντροφό του, διαμένοντας σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων της περιοχής. Περίπου στις 8 το βράδυ της Τρίτης, ο Πολωνός τουρίστας φέρεται να έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του, την οποία εκείνη δεν αποδέχθηκε.

Η εξέλιξη αυτή τον επηρέασε έντονα, με αποτέλεσμα να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έσπασε σχεδόν όλα τα αντικείμενα που υπήρχαν εκεί, πριν απομακρυνθεί από το κατάλυμα.

Εντοπισμός στη θάλασσα

Μετά την απομάκρυνσή του από το ξενοδοχείο, ο 33χρονος κατευθύνθηκε προς την παραλία του Αγίου Ανδρέα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, συγκεκριμένα ούζο, ενώ φέρεται να είχε ενημερώσει τη σύντροφό του για την πρόθεσή του να βάλει τέλος στη ζωή του.

Λίγες ώρες αργότερα, θαμώνες παρακείμενης ταβέρνας αντιλήφθηκαν τον άνδρα να επιπλέει αναίσθητος μέσα στη θάλασσα. Άμεσα ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας, κινητοποιώντας τις αρχές.

Άμεση επέμβαση των διασωστών

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση. Μέσα σε λίγα λεπτά, έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του Τομέα ΕΚΑΒ Ιεράπετρας. Οι διασώστες, χωρίς δισταγμό, μπήκαν στη θάλασσα, ακόμη και με τα ρούχα τους, προκειμένου να προσεγγίσουν τον άνδρα και να τον ανασύρουν στην ακτή.

Με συντονισμένες ενέργειες, κατάφεραν να επαναφέρουν την καρδιακή λειτουργία του 33χρονου. Στη συνέχεια, ο άνδρας μεταφέρθηκε στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Ιεράπετρας, όπου συνεχίστηκαν οι προσπάθειες σταθεροποίησής του. Κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του και η διακομιδή του στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, όπου και νοσηλεύεται.

Η κατάσταση της υγείας του

Πλέον, ο 33χρονος παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σταθερή, μετά την κρίσιμη επέμβαση των διασωστών και την ιατρική φροντίδα που έλαβε.

Με πληροφορίες από: neakriti.gr