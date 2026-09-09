Αίτηση αποφυλάκισης καταθέτει ο 65χρονος κατηγορούμενος για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο

Στις 16 Σεπτεμβρίου αναμένεται να κατατεθεί αίτηση αποφυλάκισης από τον 65χρονο Ιταλό, ο οποίος παραμένει προσωρινά κρατούμενος για τους θανάτους της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου γιου της, Ολύμπιου. Η υπόθεση αφορά τη διπλή δολοφονία που συγκλόνισε την περιοχή του Λόγγου Αιγίου. Ο συνήγορος του 65χρονου, Νικόλαος Λιμπάντσης, έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες σχετικά με τα νέα στοιχεία που αναμένονται.

Η υπόθεση της διπλής δολοφονίας

Ο 65χρονος Ιταλός κατηγορείται για τους θανάτους της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου γιου της, Ολύμπιου, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί στον Λόγγο Αιγίου. Από την αρχή της υπόθεσης, ο 65χρονος έχει τεθεί σε προσωρινή κράτηση, εν αναμονή της περαιτέρω διερεύνησης των συνθηκών που οδήγησαν στους θανάτους.

Νέα ευρήματα και το σενάριο της πάλης

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, έχουν προκύψει νέα ευρήματα, τα οποία αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας. Η υπεράσπιση του 65χρονου Ιταλού αναμένει την παράδοση πολυσέλιδων εκθέσεων, οι οποίες αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες των θανάτων.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται και για το οποίο υπάρχουν νέα στοιχεία, είναι αυτό της πάλης μεταξύ της μητέρας και του γιου. Αυτό το σενάριο αποτελεί μέρος των πληροφοριών που έχει αποκαλύψει ο συνήγορος υπεράσπισης, Νικόλαος Λιμπάντσης.

Η αίτηση αποφυλάκισης και ο ρόλος της υπεράσπισης

Η αίτηση αποφυλάκισης, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 16 Σεπτεμβρίου, αποτελεί μια κρίσιμη κίνηση από την πλευρά της υπεράσπισης. Ο συνήγορος του 65χρονου, Νικόλαος Λιμπάντσης, έχει τονίσει τη σημασία των νέων ευρημάτων και των εκθέσεων που αναμένονται, καθώς αυτά θα αποτελέσουν τη βάση για την υποστήριξη της αίτησης.

Η υπεράσπιση προσδοκά ότι τα στοιχεία που θα προκύψουν από τις πολυσέλιδες εκθέσεις και τα νέα ευρήματα θα ενισχύσουν τη θέση του 65χρονου Ιταλού και θα οδηγήσουν στην αποφυλάκισή του, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: parapolitika.gr