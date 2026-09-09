Ένταση στη δίκη για τα Τέμπη: Διακοπή και αντιπαράθεση Ψαρόπουλου με συγγενείς μηχανοδηγών

Με ένταση συνεχίστηκε η ακροαματική διαδικασία στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, οδηγώντας σε προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης. Η αντιπαράθεση εκτυλίχθηκε μεταξύ του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα θύματος, και συγγενών των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας, Σπύρου Βούλγαρη και Δημήτρη Μασσαλή. Αφορμή στάθηκαν αναφορές σε περιστατικά που συνέβησαν εκτός δικαστικής αίθουσας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Το περιστατικό που οδήγησε στην ένταση

Η ένταση στην αίθουσα του δικαστηρίου προκλήθηκε όταν, κατά τη διάρκεια καταθέσεων συγγενών των δύο μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας, έγινε αναφορά σε εκδήλωση για την τραγωδία των Τεμπών. Συγκεκριμένα, ο Παναγιώτης Βούλγαρης, πατέρας του μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη, κατέθεσε για συνάντηση συγγενών θυμάτων που είχε πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας τον Μάρτιο του 2024.

Σύμφωνα με την κατάθεση του κ. Βούλγαρη, σε εκείνη τη συνάντηση ο κ. Ψαρόπουλος φέρεται να είπε να περάσουν έξω οι συγγενείς των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας, καθώς, όπως ανέφερε, είχαν «αντικρουόμενα συμφέροντα». Παρόμοια αναφορά για τη στιχομυθία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έκανε και ο Άγγελος Μασσαλής, πατέρας του μηχανοδηγού Δημήτρη Μασσαλή.

Αντιπαράθεση στην αίθουσα του δικαστηρίου

Η αναφορά αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Αντώνη Ψαρόπουλου, ο οποίος απάντησε σε υψηλούς τόνους. Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, ακούστηκαν διάλογοι που οδήγησαν στην προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης από την έδρα.

Ο κ. Ψαρόπουλος φώναξε: «Θα αναγκαστώ να απαντήσω. Λες ψέματα. Το έκανα για να σας προστατεύσω. Αρκετά, θα απαντήσω λέξη προς λέξη. Θα φέρω μάρτυρες συγγενείς». Σε απάντηση, ο κ. Βούλγαρης του είπε «ντροπή σου». Ο κ. Ψαρόπουλος είχε επίσης αναφέρει: «Εγώ ήθελα να σας προστατεύσω, αλλά εσείς πού να καταλάβετε…».

Καταθέσεις για τον μηχανοδηγό Δημήτρη Μασσαλή

Μετά τη σύντομη διακοπή, η διαδικασία συνεχίστηκε με τις καταθέσεις των συγγενών του Δημήτρη Μασσαλή, ενός εκ των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Κατέθεσαν οι γονείς του, ο αδελφός του και η σύντροφός του.

Οι συγγενείς του Δημήτρη Μασσαλή υποστήριξαν ότι ο ίδιος προσπάθησε μέχρι την τελευταία στιγμή να αντιδράσει και να ακινητοποιήσει την αμαξοστοιχία. Όπως ανέφεραν, βρέθηκε νεκρός πάνω στην ακαριαία πέδηση, γεγονός που, κατά τους ίδιους, αποδεικνύει την προσπάθειά του.

Πιέσεις και αιτιάσεις για παράνομο φορτίο

Οι συγγενείς του Δημήτρη Μασσαλή αναφέρθηκαν επίσης στην πίεση που δέχθηκαν μετά τις πληροφορίες και τις αιτιάσεις που είχαν διατυπωθεί σχετικά με πιθανή μεταφορά παράνομου φορτίου από τους δύο μηχανοδηγούς. Τόνισαν ότι ο Δημήτρης Μασσαλής πραγματοποιούσε τους προβλεπόμενους ελέγχους στην αμαξοστοιχία πριν από κάθε αναχώρηση.

Επέμειναν ότι ο Δημήτρης Μασσαλής δεν θα δεχόταν σε καμία περίπτωση να μεταφέρει παράνομο φορτίο. Αυτές οι δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο της υπεράσπισης της μνήμης και της ακεραιότητας του εκλιπόντος μηχανοδηγού.

Αντιδράσεις και καταστροφή μνημείου

Ο αδελφός του Δημήτρη Μασσαλή ανέφερε ότι, μέσα σε αυτό το κλίμα των αιτιάσεων και των πιέσεων, προκλήθηκαν αντιδράσεις ακόμη και μετά θάνατον. Έκανε λόγο για καταστροφή του μνημείου που είχε τοποθετηθεί στη μνήμη του μηχανοδηγού στα Τέμπη.

Αυτά τα γεγονότα, όπως περιγράφηκαν από τους συγγενείς, σκιαγραφούν το κλίμα που επικρατούσε γύρω από την υπόθεση και τις επιπτώσεις που είχε στις οικογένειες των εμπλεκομένων.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos