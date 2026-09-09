Ανθρώπινα οστά, συμπεριλαμβανομένου κρανίου, εντοπίστηκαν το μεσημέρι της Τρίτης σε σακούλα μέσα σε άδειο οικόπεδο στην περιοχή της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη. Το μακάβριο εύρημα αποκαλύφθηκε τυχαία από τον διευθυντή τοπικής ποδοσφαιρικής ακαδημίας, Μιχάλη Σπανό, όταν αναζητούσε μια μπάλα που είχε βγει εκτός γηπέδου. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για υποθέσεις σχετικά με την ταυτότητα του ατόμου ή το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, τονίζοντας τη δυσκολία της διαδικασίας ταυτοποίησης.

Η αποκάλυψη των οστών στην Αλεπότρυπα

Το περιστατικό που οδήγησε στον εντοπισμό των οστών σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη. Μια μπάλα, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικής προπόνησης, έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο και κατέληξε σε ένα παρακείμενο, εγκαταλελειμμένο και δύσβατο οικόπεδο. Αυτό το τυχαίο γεγονός οδήγησε στην αποκάλυψη του μακάβριου ευρήματος.

Ο διευθυντής και προπονητής της τοπικής ποδοσφαιρικής ακαδημίας, Μιχάλης Σπανός, κατευθύνθηκε προς το σημείο για να αναζητήσει τη μπάλα. Κατά την αναζήτησή του, εντόπισε μια σκισμένη μπλε νάιλον σακούλα. Από το άνοιγμά της προεξείχαν μεγάλα οστά, ενώ ανάμεσα στα ευρήματα διακρινόταν και ένα ανθρώπινο κρανίο. Αρχικά, σύμφωνα με την περιγραφή του, δεν ήταν βέβαιο τι ακριβώς περιείχε η σακούλα, αλλά όταν πλησίασε και αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για ανθρώπινα οστά, κατάλαβε αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Μετά την ανακάλυψη, ο προπονητής φρόντισε αμέσως να απομακρύνει τα παιδιά που βρίσκονταν στο σημείο, ώστε να μην έρθουν σε επαφή με το μακάβριο θέαμα. Στη συνέχεια, ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία για το εύρημα. Αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα στην περιοχή και προχώρησαν στον αποκλεισμό του σημείου, προκειμένου να διασφαλιστεί ο χώρος και να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη έρευνα με τη δέουσα προσοχή.

Τα ανθρώπινα οστά περισυλλέχθηκαν από τους αστυνομικούς και μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., όπου θα υποβληθούν σε ενδελεχείς εξετάσεις. Παράλληλα, το υλικό αναμένεται να εξεταστεί και από ειδικούς ανθρωπολόγους. Στόχος των εξετάσεων είναι να προκύψουν στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση του ανθρώπου στον οποίο ανήκουν τα οστά, καθώς και να ρίξουν φως στις συνθήκες του περιστατικού.

Οι δηλώσεις της εκπροσώπου της ΕΛΑΣ

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε για το θρίλερ που επικρατεί στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό της σακούλας με τα ανθρώπινα οστά. Σε συνέντευξή της στο Action24, εκτίμησε ότι η σακούλα με τα οστά θα μπορούσε να είχε πεταχτεί από κάποιον διερχόμενο οδηγό από όχημα ή από κάποιον πεζό. Διευκρίνισε πως η εικόνα που έχουν οι αστυνομικοί είναι ότι όντως από κάποιον τοποθετήθηκε η σακούλα στο σημείο, αλλιώς, όπως ανέφερε, θα είχε ανοίξει.

Η κα Δημογλίδου σημείωσε πως οι αστυνομικοί έχουν χαρτογραφήσει το σημείο του ευρήματος και ψάχνουν βιντεοληπτικό υλικό στην ευρύτερη περιοχή, με την ελπίδα να βρουν απαντήσεις για την περίπλοκη υπόθεση. Ωστόσο, ο Μιχάλης Σπανός, ο διευθυντής των ακαδημιών της Αθηναΐδας που εντόπισε τα οστά, εξήγησε ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχουν κάμερες, καθώς δεν επιτρέπεται η τοποθέτησή τους λόγω της ανηλικότητας των παιδιών που προπονούνται εκεί.

Η δύσκολη διαδικασία ταυτοποίησης και τα ερωτήματα

Σχετικά με την ταυτοποίηση των οστών, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ εξήγησε ότι πρόκειται για μία δύσκολη διαδικασία τόσο για τον ιατροδικαστή όσο και για τον ειδικό ανθρωπολόγο που θα αναλάβει το περιστατικό. Η έρευνα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα περίπλοκη, καθώς πρέπει να διευκρινιστεί εάν πρόκειται για γυναίκα ή άνδρα, καθώς και να εξεταστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον και το ερώτημα σχετικά με το πότε και υπό ποιες συνθήκες μεταφέρθηκαν τα οστά στην περιοχή της Αλεπότρυπας. Η κα Δημογλίδου τόνισε ότι είναι πολύ νωρίς για να γίνουν υποθέσεις και να κινηθούν οι αρχές προς κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση, όπως αυτή ενός πιθανώς εξαφανισμένου ατόμου. Η έρευνα παραμένει σε αρχικό στάδιο, με τις αρχές να συλλέγουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Με πληροφορίες από: Reader, Enikos