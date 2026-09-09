Περιβαλλοντικό πλήγμα στη Χαλκιδική: Σκουπίδια και φυτοφάρμακα απέναντι από αρχαιολογικό χώρο

Ανεξέλεγκτη απόρριψη ογκωδών αντικειμένων και επικίνδυνων κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων καταγράφηκε στην παραποτάμια περιοχή του Ολύνθιου ποταμού, στη Χαλκιδική. Το περιστατικό έλαβε χώρα ακριβώς απέναντι από τον αρχαιολογικό χώρο της Ολύνθου, σε ένα σημείο που είχε καθαριστεί πρόσφατα από τις υπηρεσίες του δήμου Πολυγύρου. Η κατάσταση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση των τοπικών αρχών, οι οποίες κάνουν λόγο για ανεύθυνη συμπεριφορά που δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Ανεξέλεγκτη απόρριψη κοντά στον αρχαιολογικό χώρο

Ασυνείδητοι πολίτες προχώρησαν στην απόρριψη ογκωδών αντικειμένων και επικίνδυνων κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων στην παραποτάμια περιοχή του Ολύνθιου ποταμού. Το σημείο αυτό βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τον αρχαιολογικό χώρο της Ολύνθου, αποτελώντας ένα ευαίσθητο περιβαλλοντικά και πολιτιστικά σημείο της Χαλκιδικής.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η συγκεκριμένη περιοχή είχε καθαριστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου Πολυγύρου, γεγονός που καθιστά την επανάληψη της ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων ακόμη πιο προβληματική. Η παρουσία των φυτοφαρμάκων εγείρει επιπλέον ανησυχίες για την περιβαλλοντική επιβάρυνση και τη δημόσια υγεία.

Η έντονη αγανάκτηση του δήμου Πολυγύρου

Ο αντιδήμαρχος Καθημερινότητας του δήμου Πολυγύρου, Βασίλης Φαρδογιάννης, εξέφρασε την έντονη αγανάκτησή του για τη συμπεριφορά ορισμένων πολιτών. Σε δήλωσή του, τόνισε πως «είναι πραγματικά εξοργιστικό να βλέπουμε την ίδια ανεύθυνη συμπεριφορά να επαναλαμβάνεται».

Ο κ. Φαρδογιάννης υπογράμμισε το σημαντικό κόστος των προηγούμενων εργασιών καθαρισμού, αναφέροντας ότι πέρυσι ο δήμος διέθεσε 17.732 ευρώ για να αποκαταστήσει το συγκεκριμένο σημείο. Αυτοί οι πόροι, όπως επεσήμανε, στερήθηκαν από απαραίτητα έργα καθημερινότητας για τους δημότες.

Προσβολή στο περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά

Ο αντιδήμαρχος κατέστησε σαφές ότι «αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να γίνει ανεκτή». Χαρακτήρισε τις ενέργειες αυτές ως «ευθεία προσβολή, όχι μόνο προς το περιβάλλον και την πολιτιστική μας κληρονομιά, αλλά και προς το σύνολο των συμπολιτών μας που σέβονται τον τόπο τους».

Το οικονομικό βάρος που επωμίζεται ο δήμος για τον καθαρισμό τέτοιων σημείων αναδεικνύει το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης απόρριψης, καθώς τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για άλλες ανάγκες των δημοτών. Η επανάληψη του φαινομένου, παρά τις προηγούμενες προσπάθειες καθαρισμού, δείχνει την ανάγκη για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση.

Οδηγίες και υπενθυμίσεις για τη σωστή διαχείριση

Με σχετική ανακοίνωση, ο δήμος Πολυγύρου υπενθυμίζει στους πολίτες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Για την απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων, οι δημότες καλούνται να επικοινωνούν με την υπηρεσία Καθαριότητας στο τηλέφωνο 23710 21233, προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία παραλαβής και απομάκρυνσής τους.

Όσον αφορά στις κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων, ο δήμος τονίζει ότι αυτές πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες και την ισχύουσα διαδικασία συλλογής τους. Απαγορεύεται ρητά η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους σε ρέματα, ποτάμια, αγροτικές εκτάσεις ή άλλους κοινόχρηστους χώρους, καθώς αποτελούν επικίνδυνα απόβλητα.

Κάλεσμα για προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας

Μέσω της ίδιας ανακοίνωσης, ο δήμος Πολυγύρου απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να συμβάλλουν έμπρακτα στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Η συνεργασία όλων θεωρείται απαραίτητη για τη διατήρηση της καθαριότητας και την αποφυγή παρόμοιων φαινομένων που υποβαθμίζουν την περιοχή.

Οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να μην εγκαταλείπουν απορρίμματα σε σημεία που δεν προορίζονται για τον σκοπό αυτό, τονίζοντας την ανάγκη σεβασμού του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Με πληροφορίες από: Reader