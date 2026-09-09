Γέννηση βρέφους στην Αθήνα από έμβρυο που παρέμεινε 22 χρόνια σε κρυοσυντήρηση

Ένα πρωτοφανές ιατρικό επίτευγμα σημειώθηκε στην Αθήνα, όπου μια 54χρονη γυναίκα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Το βρέφος γεννήθηκε από έμβρυο που είχε διατηρηθεί σε κρυοσυντήρηση για ένα διάστημα ρεκόρ, 22 ετών, 5 μηνών και 23 ημερών. Η γέννηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη ανθρώπινη διάσταση, καθώς η οικογένεια είχε βιώσει πρόσφατα την τραγική απώλεια του 21χρονου γιου της σε τροχαίο δυστύχημα.

Ένα μοναδικό ιατρικό επίτευγμα στην Αθήνα

Σε ιδιωτική κλινική της Αθήνας, μια 54χρονη γυναίκα έγινε μητέρα ενός υγιούς κοριτσιού, βάρους 3.490 γραμμαρίων. Το έμβρυο από το οποίο προήλθε η γέννηση είχε κρυοσυντηρηθεί στις 17 Μαρτίου 2004. Η εμβρυομεταφορά πραγματοποιήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2025, οδηγώντας σε αυτή την πρωτοποριακή γέννηση.

Η επιστημονική ομάδα που χειρίστηκε την περίπτωση ανέφερε ότι το διάστημα από την κρυοσυντήρηση έως τη γέννηση, που ανέρχεται σε 22 χρόνια, 5 μήνες και 23 ημέρες, αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνώς δημοσιευμένη διάρκεια κρυοσυντήρησης αυτολόγου γενετικού υλικού που έχει οδηγήσει σε γέννηση παιδιού.

Η μεγαλύτερη διάρκεια κρυοσυντήρησης παγκοσμίως

Η συγκεκριμένη περίπτωση ξεπερνά τις προηγούμενες δημοσιευμένες καταγραφές στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Προηγούμενες περιπτώσεις αφορούσαν κρυοσυντήρηση για 18 χρόνια και 3 μήνες στην Ιαπωνία, καθώς και για 17 χρόνια στο Ισραήλ. Η ελληνική αυτή επίδοση θέτει ένα νέο ορόσημο στην επιστημονική βιβλιογραφία.

Η επιστημονική ομάδα έχει ήδη συγκεντρώσει όλα τα κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα που αφορούν το περιστατικό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προγραμματίζεται η υποβολή τους προς δημοσίευση σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ώστε να κοινοποιηθεί αυτή η σημαντική εξέλιξη στην παγκόσμια ιατρική κοινότητα.

Η ανθρώπινη διάσταση πίσω από την επιστημονική εξέλιξη

Πέρα από την επιστημονική της σημασία, η ιστορία αυτή έχει και μια βαθιά ανθρώπινη διάσταση. Η μητέρα, Χριστίνα Ράπτη-Τζελέπη, είχε αποκτήσει το 2004 ένα αγοράκι, επίσης μετά από εμβρυομεταφορά και με την πρώτη προσπάθεια. Η οικογένεια βίωσε μια ανείπωτη τραγωδία τον Οκτώβριο του 2025, όταν έχασε τον 21χρονο μονάκριβο γιο της σε τροχαίο δυστύχημα.

Μέσα σε αυτή τη δύσκολη προσωπική συνθήκη και την περίοδο βαθιάς απώλειας, η Χριστίνα Ράπτη-Τζελέπη έλαβε την απόφαση να αξιοποιήσει τα έμβρυα που παρέμεναν κρυοσυντηρημένα από την αρχική της θεραπεία. Η απόφαση αυτή σηματοδότησε την αρχή μιας νέας προσπάθειας για την οικογένεια.

Αυστηρό χρονικό πλαίσιο και ηλικιακό όριο

Η διαδικασία για την εμβρυομεταφορά πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα αυστηρό χρονικό πλαίσιο. Η 54χρονη μητέρα χρειάστηκε να ολοκληρώσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και να λάβει την απαιτούμενη άδεια από την Εθνική Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Αυτό έπρεπε να γίνει πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ηλικιακού ορίου, το οποίο έχει τεθεί αυστηρά στα 54 έτη.

Η τήρηση αυτών των χρονικών και νομικών πλαισίων ήταν κρίσιμη για την επιτυχή έκβαση της προσπάθειας, υπογραμμίζοντας την πολυπλοκότητα και τις προϋποθέσεις που διέπουν τις διαδικασίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα.

Η δήλωση του γυναικολόγου και το μήνυμα της οικογένειας

Ο γυναικολόγος της Χριστίνας Ράπτη-Τζελέπη, Κωνσταντίνος Πάντος, ο οποίος είναι επίσης γενικός γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, χαρακτήρισε τη γέννηση αυτή ως «σημαντική κλινική και επιστημονική εξέλιξη». Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη η ιατρική επιστήμη να συνδυάζει τους κανόνες και την ασφάλεια με την ανθρωπιά, αναδεικνύοντας τη διπλή διάσταση του γεγονότος.

Για την οικογένεια, η γέννηση της μικρής αποτελεί μια νέα αρχή, προσφέροντας ελπίδα μέσα σε μια περίοδο βαθιάς απώλειας. Οι γονείς δήλωσαν ότι το νέο παιδί δεν αντικαθιστά τον γιο τους που χάθηκε, αλλά έφερε ξανά στο σπίτι τους «την ελπίδα και το φως», δίνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας και συνέχειας της ζωής.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader