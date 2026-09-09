Ένα ασυνήθιστο περιστατικό αναστάτωσε πρόσφατα την τουριστική αγορά των Χανίων, όταν ένας επισκέπτης ζήτησε την επιστροφή των χρημάτων της διαμονής του. Ο τουρίστας υποστήριξε ότι είχε υποστεί τσιμπήματα από κουνούπια κατά τη διάρκεια των διακοπών του και θεώρησε πως αυτό δικαιολογούσε την οικονομική του απαίτηση. Η υπόθεση έλαβε διαστάσεις, φτάνοντας μέχρι τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές.

Το αρχικό αίτημα του επισκέπτη

Ο εν λόγω επισκέπτης, μετά την ολοκλήρωση της διαμονής του σε ξενοδοχείο των Χανίων, προχώρησε σε check out χωρίς να εκφράσει κανένα παράπονο ή σχόλιο σχετικά με τις υπηρεσίες ή την κατάσταση του δωματίου του. Αυτό επισημάνθηκε από τον Κυριάκο Κώτσογλου, εντεταλμένο σύμβουλο της περιφέρειας Κρήτης, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στο Action24.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, ο τουρίστας επικοινώνησε εκ νέου με τη μονάδα φιλοξενίας. Ισχυρίστηκε ότι τον είχαν τσιμπήσει έντομα, συγκεκριμένα κουνούπια, και ζήτησε να διενεργηθεί άμεσα έλεγχος στο δωμάτιό του. Σκοπός του ελέγχου ήταν να διαπιστωθεί εάν υπήρχε παρουσία κουνουπιών στον χώρο. Παράλληλα, απαίτησε μερική ή ολική επιστροφή των χρημάτων που είχε καταβάλει για τη διαμονή του.

Η αντίδραση του ξενοδοχείου και ο έλεγχος

Το ξενοδοχείο, αντιδρώντας στο αίτημα του επισκέπτη, προχώρησε άμεσα στην ανάθεση ελέγχου σε εξειδικευμένη εταιρεία. Η εταιρεία αυτή ανέλαβε να εξετάσει το δωμάτιο για την παρουσία εντόμων, συμπεριλαμβανομένου και του στρώματος. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, το ξενοδοχείο ενημέρωσε τον επισκέπτη ότι δεν είχε βρεθεί κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει την παρουσία κουνουπιών, ούτε στο δωμάτιο ούτε στο στρώμα.

Παρά την επίσημη απάντηση και τα αποτελέσματα του ελέγχου, ο τουρίστας επέμεινε στην αρχική του θέση και τις απαιτήσεις του. Δεν φάνηκε να ικανοποιείται από την απάντηση του ξενοδοχείου και αποφάσισε να κλιμακώσει την υπόθεση.

Η εμπλοκή του υπουργείου και της περιφέρειας

Ο επισκέπτης, στην προσπάθειά του να δικαιωθεί, απέστειλε αίτημα στο αρμόδιο υπουργείο. Στο αίτημά του, εξέφραζε αμφιβολίες σχετικά με τη διαδικασία του ελέγχου που είχε διενεργήσει η εταιρεία για λογαριασμό του ξενοδοχείου. Συγκεκριμένα, ρωτούσε εάν το συνεργείο που πραγματοποίησε την έρευνα ήταν διαπιστευμένο και εάν η έρευνα είχε πράγματι διεξαχθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Το αίτημα αυτό, στη συνέχεια, διαβιβάστηκε στην περιφέρεια Κρήτης για περαιτέρω διερεύνηση.

Ο κ. Κώτσογλου, εντεταλμένος σύμβουλος της περιφέρειας, ανέφερε ότι είχε συνομιλήσει με τους εκπροσώπους του ξενοδοχείου. Από τις συζητήσεις αυτές προέκυψε ότι το ξενοδοχείο είχε αλλάξει το στρώμα στο συγκεκριμένο δωμάτιο, αν και το παλιό κρίθηκε πως ήταν σε καλή κατάσταση. Ο ίδιος σχολίασε ότι ένα παράπονο μπορεί να εκφράζεται είτε από κάποιον που έχει «μία γκρίζα ζώνη στο μυαλό του» είτε από κάποιον που έχει πραγματικά ταλαιπωρηθεί, τονίζοντας την ανάγκη να δίνεται η δέουσα σημασία σε κάθε περίπτωση.

Η τελική έκβαση της υπόθεσης

Τελικώς, ο Κυριάκος Κώτσογλου επικοινώνησε προσωπικά με τον τουρίστα για να τον ενημερώσει σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης και τα αποτελέσματα των ερευνών. Μετά την επικοινωνία αυτή, ο επισκέπτης αποφάσισε να παραιτηθεί από κάθε αξίωση χρημάτων. Δήλωσε στεναχωρημένος για τον τρόπο με τον οποίο έληξαν οι διακοπές του, αλλά αναγνώρισε ότι τα τσιμπήματα πιθανότατα συνέβησαν εκτός του δωματίου του ξενοδοχείου.

«Θεωρώ το θέμα λήξαν, είμαι λίγο στεναχωρημένος, καταλαβαίνω ότι μου συνέβη εκτός δωματίου» ήταν η απάντηση του τουρίστα, κλείνοντας έτσι ένα ασυνήθιστο κεφάλαιο στις τουριστικές διαμάχες των Χανίων.

Με πληροφορίες από: Reader