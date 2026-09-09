Ο εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή των δύο ψαράδων για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη

Στην υπόθεση του θανάτου του πρώην υπουργού Σήφη Βαλυράκη, ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή των δύο κατηγορουμένων ψαράδων από την Ερέτρια. Ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία, έπειτα από μακροσκελή αγόρευση. Η πρόταση αυτή βασίστηκε σε διεξοδική ανάλυση των στοιχείων της δικογραφίας και των καταθέσεων που δόθηκαν κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

Η πρόταση του εισαγγελέα για ανθρωποκτονία με δόλο

Ο εισαγγελέας της έδρας, στην αγόρευσή του, υποστήριξε πως οι δύο αλιείς από την Ερέτρια, αδέρφια μεταξύ τους, είχαν πολυετή εμπειρία και γνώριζαν τις πράξεις τους, κάτι που, κατά την κρίση του, δείχνει δόλο. Ζήτησε την ενοχή τους για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, ο οποίος επήλθε στη θάλασσα της Ερέτριας.

Σύμφωνα με τον εισαγγελικό λειτουργό, τα δύο αδέρφια θα πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία. Η αγόρευση ανέλυσε κρίσιμα στοιχεία της δικογραφίας και τις καταθέσεις που δόθηκαν κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, οδηγώντας στην πρόταση αυτή για τους δύο κατηγορουμένους.

Η περιγραφή του περιστατικού

Ο εισαγγελέας περιέγραψε τη σκηνή του θανάτου του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας ότι τη συγκεκριμένη μέρα, στις 24 Ιανουαρίου του 2021, μεταξύ 12:20 και 12:30, το σκάφος των κατηγορουμένων είχε βγει από το λιμάνι της Ερέτριας και βρισκόταν ανάμεσα στο πεζονήσι και την Αγία Τριάδα. Σε αυτό το σημείο, κινούμενοι βόρεια, οι ψαράδες είδαν το σκάφος του Σήφη Βαλυράκη.

Ακολούθησε διαπληκτισμός μεταξύ των δύο πλευρών, με έντονους διαλόγους. Ο Κ.Ε., ο οποίος βρισκόταν στο πηδάλιο του σκάφους των κατηγορουμένων, ενήργησε επικίνδυνους ελιγμούς, δημιουργώντας κυματισμό, ενώ το σκάφος του Σήφη Βαλυράκη ήταν εν κινήσει. Στη συνέχεια, τα δύο σκάφη προσέγγισαν και ο Α.Ε. χρησιμοποίησε ένα ξύλινο κοντάρι, με το οποίο κατάφερε απανωτά χτυπήματα στον Σήφη Βαλυράκη, πλήττοντάς τον δύο με τρεις φορές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πτώση του Σήφη Βαλυράκη στο νερό, παρά τη θέλησή του.

Τα θανατηφόρα τραύματα και η αιτία θανάτου

Στην αγόρευσή του, ο εισαγγελέας εξήγησε ότι τα δύο κρίσιμα και θανατηφόρα τραύματα στον Σήφη Βαλυράκη προκλήθηκαν από την προπέλα. Αυτά τα τραύματα ήταν το νούμερο 6 και το νούμερο 9 από τα συνολικά 15 θλαστικά τραύματα που διαπιστώθηκαν. Τα συγκεκριμένα τραύματα παραπέμπουν σε «θλον τέμνον όργανο μεγάλης κινητικής δύναμης», χαρακτηρισμός που, σύμφωνα με τον εισαγγελικό λειτουργό, αντιστοιχεί στην προπέλα.

Ο ίδιος σημείωσε ότι τα χτυπήματα που δέχθηκε ο Σήφης Βαλυράκης από το κοντάρι δεν προκάλεσαν άμεσα τον θάνατό του, αλλά συνέβαλαν καθοριστικά στην πτώση του στο νερό. Εκεί, ο Σήφης Βαλυράκης ήρθε σε επαφή με την προπέλα του δικού του σκάφους ή/και του αλιευτικού, καθώς και με την πρύμνη του σκάφους. Από αυτά τα χτυπήματα προκλήθηκαν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες, σε συνδυασμό με την πτώση στο νερό, οδήγησαν στον πνιγμό του. Ο πνιγμός αναφέρθηκε ως η μόνη ενεργή αιτία θανάτου.

Εγκατάλειψη αβοήθητου στη θάλασσα

Ο εισαγγελικός λειτουργός τόνισε ότι ο τραυματισμός και η πτώση του Σήφη Βαλυράκη στη θάλασσα συνιστούν «εγκληματική συμπεριφορά». Πρόσθεσε πως οι δύο ψαράδες όχι μόνο τον χτύπησαν, αλλά τον άφησαν και αβοήθητο στο νερό.

Σύμφωνα με την αγόρευση, οι κατηγορούμενοι απομακρύνθηκαν από το σημείο, αφήνοντας τον Σήφη Βαλυράκη χτυπημένο στη θάλασσα. Αυτή η ενέργεια, όπως υπογραμμίστηκε, δείχνει την πλήρη εγκατάλειψη του θύματος μετά το περιστατικό.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos