Η τροχαία Ζακύνθου μοίρασε κράνη αντί για πρόστιμα σε οδηγούς δικύκλων

Σε μία πρωτοποριακή δράση προχώρησε χθες το μεσημέρι η Τροχαία της Ζακύνθου, η οποία, αντί να επιβάλει πρόστιμα, μοίρασε κράνη σε οδηγούς δικύκλων. Η ενέργεια αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ενημερωτικής εκστρατείας για την οδική ασφάλεια, με έμφαση στη σημασία της χρήσης του προστατευτικού κράνους.

Ενημερωτική δράση για την οδική ασφάλεια

Η Διεύθυνση Τροχαίας Ζακύνθου υλοποίησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αυτή την ενημερωτική δράση, τονίζοντας την κρίσιμη σημασία του προστατευτικού κράνους. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην πανελλαδική εκστρατεία με τίτλο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Η δράση έλαβε χώρα χθες το μεσημέρι, στην περιοχή έναντι του Μουσικού Σχολείου. Οδηγοί δικύκλων που εντοπίζονταν να κινούνται χωρίς κράνος καλούνταν να σταματήσουν από τους αστυνομικούς της Τροχαίας. Αντί της επιβολής του προβλεπόμενου προστίμου, τους προσφερόταν ένα καινούργιο κράνος, συνοδευόμενο από την απαραίτητη ενημέρωση για τη σπουδαιότητα της χρήσης του κατά την οδήγηση.

Συμμετοχή διοικητή και δημάρχου

Στην ενημερωτική αυτή δράση συμμετείχε ενεργά ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Ζακύνθου, κ. Νεκτάριος Τσώλος. Ο κ. Τσώλος συνομιλούσε προσωπικά με τους οδηγούς, ενημερώνοντάς τους για τους σκοπούς της πρωτοβουλίας και υπογραμμίζοντας την ανάγκη τήρησης των κανόνων οδικής ασφάλειας.

Παρόντας στο σημείο βρέθηκε και ο Δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος, ο οποίος εξέφρασε τη στήριξή του στην πρωτοβουλία της Τροχαίας. Η παρουσία των δύο αξιωματούχων ανέδειξε τη σημασία που αποδίδεται στην προώθηση της οδικής ασφάλειας στο νησί.

Τα τσουχτερά πρόστιμα και οι επιπτώσεις

Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τα πρόστιμα για τη μη χρήση κράνους είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Για την πρώτη παράβαση, οι οδηγοί καλούνται να πληρώσουν 350 ευρώ, ενώ τους αφαιρείται και η άδεια οδήγησης για έναν μήνα.

Σε περίπτωση νέας παράβασης από τον ίδιο οδηγό, το πρόστιμο αυξάνεται στα 1.000 ευρώ και η άδεια οδήγησης αφαιρείται για έξι μήνες. Εάν υπάρξει και δεύτερη υποτροπή, δηλαδή τρίτη συνολικά παράβαση, το πρόστιμο φτάνει τα 2.000 ευρώ και η αφαίρεση του διπλώματος διαρκεί έναν ολόκληρο χρόνο.

Θετική εικόνα και στόχος το 100%

Ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Ζακύνθου, κ. Νεκτάριος Τσώλος, δήλωσε ότι η εικόνα που καταγράφηκε στους δρόμους της Ζακύνθου ήταν σε μεγάλο βαθμό θετική. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι περισσότεροι συμπολίτες που επέβαιναν σε δίκυκλα φορούσαν κράνος.

Ο κ. Τσώλος τόνισε πως η Τροχαία Ζακύνθου δεν περιορίζεται μόνο στην εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αλλά πρωταρχικός της σκοπός είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Η δράση αυτή εμπεριέχεται στο Εθνικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας Ελλάδας 2030, με τον όρο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση προστατευτικού κράνους».

«Εδώ στο νησί μας το 90% των οδηγών φορά προστατευτικό κράνος», δήλωσε ο Διοικητής. «Και ευελπιστούμε το υπόλοιπο 10% με τους αγώνες και τις δράσεις που κάνουμε, να εξαλειφθεί και να φτάσουμε στο 100%. Οι αναβάτες μοτοποδηλάτων, πατινιών και μοτοσικλετιστών να φορούν το κράνος τους. Όχι μόνο για το πρόστιμο αλλά και για την προσωπική τους ασφάλεια».

Το ζήτημα των ηλεκτρικών πατινιών

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο ζήτημα της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως τις βραδινές ώρες στην περιοχή του Λαγανά.

Καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, έχουν καταγραφεί εκατοντάδες παραβάσεις που σχετίζονται με τη χρήση αυτών των μέσων μεταφοράς.

Με πληροφορίες από: Reader