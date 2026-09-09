Καταγγελία για τον μητροπολίτη Κοζάνης: Απομάκρυνε παιδιά από εκκλησία για την εμφάνισή τους

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η συμπεριφορά του Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης, Παύλου, ο οποίος φέρεται να απομάκρυνε δύο ανήλικα αγόρια από τον χώρο της εκκλησίας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από αναρτήσεις και καταγγελίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ιεράρχης έδιωξε τα δύο παιδιά εξαιτίας της εξωτερικής τους εμφάνισης.

Το περιστατικό με τα παιδιά

Η δυσαρέσκεια του Μητροπολίτη εστιάστηκε, συγκεκριμένα, στο γεγονός ότι το ένα παιδί είχε μακριά μαλλιά και το άλλο φορούσε παλιά, φθαρμένα παπούτσια. Το περιστατικό αφορά δύο παιδιά Δημοτικού Σχολείου που είχαν πάει στην εκκλησία.

Στο ένα παιδί, ο Μητροπολίτης είπε ότι «είναι σαν κορίτσι επειδή έχει μακριά μαλλιά και δεν θέλει ποτέ να τον ξαναδει έτσι». Το δεύτερο παιδί το μάλωσε επειδή φορούσε παλιά παπούτσια.

Η καταγγελία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σχετικά με το περιστατικό, ο κ. Ανδρέας Κωνσταντινίδης έκανε ανάρτηση στο Facebook, αναφέροντας πως το παιδί με τα μακριά μαλλιά είναι ο δικός του ανιψιός, ένα παιδί με πραγματικά χαρίσματα. Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Κωνσταντινίδης εξέφρασε την άποψή του για το γεγονός.

«Συνεχίζω να πιστεύω πως αν κατέβαινε ο ίδιος ο Θεός στην γη, αυτά τα παιδιά θα αγκάλιαζε μονάχα. Εγώ γνώρισα έναν Χριστο που γεννήθηκε σε μια σπηλιά και μια Παναγία δίχως χρυσοκέντητα φλουριά αλλά ως μια μάνα όλων των ανθρώπων» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Κωνσταντινίδης.

Προηγούμενες δηλώσεις του Μητροπολίτη

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μητροπολίτης Παύλος προκαλεί αντιδράσεις με τις δηλώσεις του. Στο παρελθόν, είχε προκαλέσει σάλο παρομοιάζοντας τις γυναίκες με «κλώσες» που πρέπει να προσέχουν τα παιδιά τους.

Επίσης, έχει στραφεί επανειλημμένα εναντίον όσων επιλέγουν να υιοθετήσουν κατοικίδια ζώα αντί να κάνουν παιδιά.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr