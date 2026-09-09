Τα νέα μαγαζιά της πόλης κρατούν το καλοκαίρι ζωντανό

Η Αθήνα, μέσα στο καλοκαίρι, έβραζε όχι μόνο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και από τα νέα ανοίγματα μαγαζιών που προσέδωσαν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Αυτά τα νέα σημεία εστίασης και διασκέδασης λειτούργησαν ως μια γέφυρα από την περασμένη σεζόν σε αυτή που μόλις ξεκίνησε. Με τον ιδανικό τους χαρακτήρα, κατάφεραν να κρατήσουν τη διάθεση των κατοίκων της πόλης σε υψηλά επίπεδα, προσφέροντας δροσερό καλωσόρισμα μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα.

Η αναζωογόνηση της αθηναϊκής γαστρονομίας

Κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς, παρατηρήθηκε μια άνθηση στον χώρο της εστίασης, με την εμφάνιση διαφόρων τύπων μαγαζιών που ανανέωσαν το γαστρονομικό τοπίο της Αθήνας. Είδαμε να οργιάζουν οι γαστροτραβέρνες, οι οποίες συνδυάζουν την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με πιο σύγχρονες τεχνικές και παρουσιάσεις. Παράλληλα, τα ανανεωμένα καφενεία προσέφεραν μια πιο εκλεπτυσμένη εκδοχή του κλασικού ελληνικού στέκι, ενώ τα εξελιγμένα street food έφεραν νέες γεύσεις και ιδέες στον δρόμο.

Επιπλέον, τα ραφιναρισμένα θαλασσινά εστιατόρια αναβάθμισαν την ψαροφαγία, προσφέροντας υψηλής ποιότητας επιλογές. Οι μοδάτες σπριτζερίες έγιναν αγαπημένος προορισμός για δροσερά ποτά, ενώ τα μπαρ έκαναν μια σοβαρή επιστροφή στις καθαρόαιμες μπάρες, εστιάζοντας στην ποιότητα των ποτών και την εμπειρία. Σε αυτή την καλή μαγιά πάτησαν με δημιουργικότητα οι πιο πρόσφατες αφίξεις, οι οποίες, πέρα από το δροσερό καλωσόρισμα που ετοίμασαν, έβαλαν και τα υλικά για τις τάσεις της φετινής εστιατορικής σεζόν, η οποία, όπως κάθε χρονιά, ξεκινάει επίσημα τον Σεπτέμβριο.

Το Focu Sauvage: Ένα «λιμάνι» για τη φωτιά

Μεταξύ των νέων αφίξεων ξεχωρίζει το Focu Sauvage, το οποίο βρήκε το «λιμάνι» του όχι στο βουνό, αλλά στα σύνορα του Κεραμεικού με το Ρουφ. Πίσω από αυτό το εγχείρημα βρίσκονται οι γνωστοί μάγειρες Ιορδάνης Τσενεκλίδης και Παναγιώτης Σιαφάκας, μαζί με την ομάδα τους. Οι συγκεκριμένοι μάγειρες είναι γνωστοί για το νομαδικό τους πνεύμα και το ταλέντο τους στην τιθάσευση της φωτιάς, έχοντας διοργανώσει πολλά υπαίθρια βιωματικά τραπεζώματα στο παρελθόν.

Η πρώτη τους κυριολεκτική στέγη, το Focu Sauvage, ξεδιπλώνεται σε ένα πραγματικό σκηνικό, το οποίο λειτουργεί ως απόλυτος προσομοιωτής των εξορμήσεών τους. Κατάφεραν να μετατρέψουν μια παλιά μονοκατοικία του 1930, η οποία κάποτε λειτούργησε και ως μηχανοστάσιο, σε μια ταβέρνα θαλπωρής. Ο χώρος είναι διαμορφωμένος με φυσικά στοιχεία, όπως πέτρα, ξύλο και μέταλλο, δημιουργώντας μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα.

Η καρδιά του Focu Sauvage και οι γεύσεις του

Κεντρικό στοιχείο στον χώρο του Focu Sauvage είναι η ανοιχτή κουζίνα, η οποία κυριαρχείται από τις φωτιές και τις κλασικές χάλκινες κατσαρόλες της ομάδας. Εκεί, μέσα στις φλόγες, περνούν όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των πιάτων. Κρέατα, λαχανικά, όσπρια, ακόμα και φρούτα, μαγειρεύονται με αυτόν τον παραδοσιακό τρόπο, προσδίδοντας μια ξεχωριστή γεύση.

Το μενού του Focu Sauvage περιλαμβάνει δεκατέσσερα πιάτα, τα οποία υμνούν την ρουστίκ ελληνική κουζίνα. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν μοναδικές γεύσεις που αναδεικνύουν την ελληνική παράδοση. Μεταξύ των προτεινόμενων πιάτων είναι το κατσικάκι με τα φρέσκα φασόλια, η ζυμαρόπιτα, ο μπακαλιάρος με τις πατάτες, καθώς και το ψητό πεπόνι με το ανθότυρο, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη γαστρονομική εμπειρία.

Το Casa Fish: Θαλασσινές αποδράσεις στη Βούλα

Στην παραλία της Βούλας, ο όμιλος Σταθοκωστόπουλου δημιούργησε το Casa Fish, ένα εστιατόριο που βρίσκεται κυριολεκτικά πάνω στο κύμα. Αυτή η νέα άφιξη προσθέτει επιπλέον ουσία και γεύση στη σύγχρονη ελληνική ψαροφαγία, προσφέροντας μια αναβαθμισμένη εμπειρία στους λάτρεις των θαλασσινών. Το Casa Fish είναι περικυκλωμένο από φοίνικες και τον όμορφο Σαρωνικό, δημιουργώντας ένα ειδυλλιακό σκηνικό.

Ο χώρος του Casa Fish στήνει ένα χαλαρωτικό, κομψό και κοσμοπολίτικο σκηνικό, καθιστώντας το έναν ιδανικό προορισμό διαφυγής για τους μήνες του φθινοπώρου και του χειμώνα. Το γαστρονομικό ταξίδι γίνεται ακόμα πιο δελεαστικό χάρη στο premium θαλασσινό ρεπερτόριο του βραβευμένου Γιώργου Οικονομίδη, ο οποίος επιμελείται το μενού. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν εκλεκτές θαλασσινές γεύσεις σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει την πολυτέλεια με τη φυσική ομορφιά της θάλασσας.

Με πληροφορίες από: Reader