Καταγγελία για τον μητροπολίτη Κοζάνης: Έδιωξε παιδιά από εκκλησία λόγω εμφάνισης

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η συμπεριφορά του μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης, Παύλου, ο οποίος απομάκρυνε δύο ανήλικα αγόρια από τον χώρο της εκκλησίας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από αναρτήσεις και καταγγελίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ιεράρχης έδιωξε τα δύο παιδιά εξαιτίας της εξωτερικής τους εμφάνισης. Συγκεκριμένα, η δυσαρέσκειά του εστιάστηκε στο γεγονός ότι το ένα παιδί είχε μακριά μαλλιά και το άλλο φορούσε παλιά, φθαρμένα παπούτσια.

Το περιστατικό στην Κοζάνη

Το συμβάν έλαβε χώρα στην Κοζάνη, όπου ο μητροπολίτης Παύλος φέρεται να έδιωξε δύο παιδιά που φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο, κατά την παρουσία τους στην εκκλησία. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε άμεσα συζητήσεις και επικρίσεις, καθώς αφορά ανήλικους και σχετίζεται με την προσωπική τους εμφάνιση.

Οι καταγγελίες αναφέρουν ότι ο ιεράρχης στόχευσε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των παιδιών. Το ένα παιδί είχε μακριά μαλλιά, ενώ το άλλο φορούσε παλιά και φθαρμένα παπούτσια. Αυτές οι λεπτομέρειες αποτέλεσαν, σύμφωνα με τις αναφορές, τον λόγο της απομάκρυνσής τους από τον χώρο της εκκλησίας.

Οι δηλώσεις του μητροπολίτη προς τα παιδιά

Πιο αναλυτικά, ο μητροπολίτης Κοζάνης απευθύνθηκε στο ένα από τα δύο παιδιά, λέγοντάς του ότι «είναι σαν κορίτσι επειδή έχει μακριά μαλλιά και δεν θέλει ποτέ να τον ξαναδεί έτσι». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αυστηρή στάση του ιεράρχη απέναντι στην εξωτερική εμφάνιση, ειδικά σε ό,τι αφορά τα μαλλιά των αγοριών.

Όσον αφορά το δεύτερο παιδί, ο μητροπολίτης το μάλωσε επειδή φορούσε παλιά παπούτσια. Η αναφορά σε «παλιά παπούτσια» τονίζει την εστίαση στην ενδυμασία και την κατάσταση των υποδημάτων ως κριτήριο για την παρουσία στον χώρο της εκκλησίας.

Η αντίδραση του κ. Ανδρέα Κωνσταντινίδη

Την καταγγελία για το περιστατικό έκανε δημόσια ο κ. Ανδρέας Κωνσταντινίδης, μέσω ανάρτησής του στο Facebook. Ο κ. Κωνσταντινίδης ανέφερε ότι το ένα από τα παιδιά είναι ο ανιψιός του, τον οποίο περιέγραψε ως «ένα παιδί με πραγματικά χαρίσματα». Η δήλωσή του προσδίδει μια προσωπική διάσταση στην καταγγελία, τονίζοντας την αξία του παιδιού ανεξαρτήτως εμφάνισης.

Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Κωνσταντινίδης εξέφρασε την προσωπική του πεποίθηση, δηλώνοντας πως «συνεχίζω να πιστεύω πως αν κατέβαινε ο ίδιος ο Θεός στην γη, αυτά τα παιδιά θα αγκάλιαζε μονάχα». Πρόσθεσε επίσης ότι γνώρισε «έναν Χριστό που γεννήθηκε σε μια σπηλιά και μια Παναγία δίχως χρυσοκέντητα φλουριά αλλά ως μια μάνα όλων των ανθρώπων», θέλοντας να αντιπαραβάλει την απλότητα της θρησκευτικής παράδοσης με την αυστηρότητα που επιδείχθηκε.

Προηγούμενες αμφιλεγόμενες τοποθετήσεις

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος μητροπολίτης βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας για τις απόψεις του. Έχει βρεθεί επανειλημμένα στο παρελθόν να προκαλεί αντιδράσεις λόγω των συντηρητικών, αυστηρών και αμφιλεγόμενων τοποθετήσεών του, οι οποίες εκφράζονται συχνά από τον άμβωνα.

Στο παρελθόν, ο μητροπολίτης Παύλος έχει επικρίνει δημόσια νεαρές κοπέλες για την εμφάνισή τους. Οι επικρίσεις αυτές αφορούσαν συγκεκριμένα στοιχεία, όπως τα σκουλαρίκια, τα piercing ή τον τρόπο ντυσίματος, την ώρα που οι κοπέλες προσέρχονταν να κοινωνήσουν. Αυτές οι δηλώσεις είχαν επίσης προκαλέσει έντονες συζητήσεις και αντιδράσεις στην κοινή γνώμη.

Άλλες δημόσιες παρεμβάσεις του ιεράρχη

Εκτός από τις παρατηρήσεις για την εμφάνιση, ο μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης είχε προκαλέσει σάλο και με άλλες δηλώσεις του. Είχε παρομοιάσει τις γυναίκες με «κλώσες» που πρέπει να προσέχουν τα παιδιά τους, μια δήλωση που ερμηνεύτηκε ως υποβάθμιση του ρόλου της γυναίκας και περιορισμός της σε παραδοσιακά στερεότυπα.

Επίσης, έχει στραφεί επανειλημμένα εναντίον όσων επιλέγουν να υιοθετήσουν κατοικίδια ζώα αντί να κάνουν παιδιά. Αυτή η θέση του έχει επίσης προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς αγγίζει ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα και προσωπικές επιλογές των ανθρώπων.

Με πληροφορίες από: Topontiki