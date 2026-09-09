Μυστήριο με κρανίο και οστά στην Κυψέλη: Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Ένα μακάβριο εύρημα στην περιοχή της Κυψέλης, κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας, έχει προκαλέσει την άμεση κινητοποίηση των διωκτικών αρχών. Νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης, εντοπίστηκαν ένα κρανίο και οστά, τα οποία βρέθηκαν μέσα σε μία μπλε σακούλα. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι τα λείψανα δεν πρέπει να βρίσκονται στο συγκεκριμένο σημείο για περισσότερες από 10-15 ημέρες.

Οι πρώτες εκτιμήσεις και η εξέταση των ευρημάτων

Το εύρημα, που αποτελείται από ένα κρανίο και οστά, έχει θέσει σε συναγερμό την Ελληνική Αστυνομία. Σύμφωνα με τις αρχικές παρατηρήσεις, το κρανίο δεν φέρει κάποιο κάταγμα ή ρωγμή. Αυτό το στοιχείο θεωρείται σημαντικό, καθώς η απουσία τέτοιων ενδείξεων δεν υποδηλώνει άμεσα εγκληματική ενέργεια.

Για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, ειδικός ανθρωπολόγος θα αναλάβει την εξέταση του κρανίου και των οστών. Η συμβολή του ειδικού αναμένεται να είναι καθοριστική, καθώς θα μπορέσει να εξακριβώσει κρίσιμα στοιχεία, όπως το φύλο του ατόμου, αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα, γεγονός που θα βοηθήσει σημαντικά στην πορεία της έρευνας.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. και τα αρχεία εξαφανίσεων

Στο πλαίσιο της έρευνας, η ΕΛ.ΑΣ. έχει ήδη ξεκινήσει να εξετάζει εκ νέου αρχεία εξαφανισμένων ατόμων. Η αναζήτηση επικεντρώνεται κυρίως σε υποθέσεις από την περιοχή της Αττικής και καλύπτει ένα βάθος αρκετών ετών πίσω.

Η συμβολή του ειδικού ανθρωπολόγου αναμένεται να είναι καθοριστική για την πορεία της έρευνας. Μόλις ο ειδικός εξακριβώσει αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα, οι αρχές θα μπορέσουν να περιορίσουν σημαντικά το πεδίο των ερευνών και να προχωρήσουν σε πιο συγκεκριμένα στοιχεία για την ταυτότητα του ατόμου.

Τα σενάρια που εξετάζονται από τις αρχές

Αυτή τη στιγμή, διάφορα σενάρια βρίσκονται στο μικροσκόπιο των διωκτικών αρχών. Ένα από αυτά είναι το ενδεχόμενο τα λείψανα να ανήκουν στην Γιου Τινγκ, την Κινέζα που αγνοείται από τον Μάιο. Το διαβατήριό της είχε βρεθεί κομμένο σε 22 κομμάτια στην περιοχή του Γαλατσίου. Ωστόσο, αυτό το σενάριο δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, καθώς η εικόνα του σκελετού δεν δείχνει να υπάρχουν ιστοί από δέρμα, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα οστά μπορεί να είναι αρκετών ετών.

Παράλληλα, οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο το κρανίο και τα οστά να προέρχονται από κάποιο νεκροταφείο ή οστεοφυλάκιο. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, κάποιος για άγνωστο λόγο μπορεί να τα εγκατέλειψε στο συγκεκριμένο σημείο στην Κυψέλη. Η έρευνα συνεχίζεται σε όλα τα μέτωπα για να διαλευκανθεί το μυστήριο.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr