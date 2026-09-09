Κλειστά τα φαρμακεία της Αττικής στις 14 Σεπτεμβρίου: Πώς θα εξυπηρετηθούν οι πολίτες

Τα φαρμακεία της Αττικής θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, καθώς η συγκεκριμένη ημέρα έχει καθοριστεί ως επίσημη αργία για τον κλάδο. Η μη λειτουργία τους οφείλεται στον εορτασμό της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Παρά το κλείσιμο, οι πολίτες δεν θα μείνουν χωρίς εξυπηρέτηση, καθώς θα λειτουργούν κανονικά τα εφημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία.

Η αργία της 14ης Σεπτεμβρίου

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, τα φαρμακεία που βρίσκονται στην περιοχή της Αττικής πρόκειται να κατεβάσουν ρολά, σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας περί αργιών. Η ημέρα αυτή έχει καθοριστεί ως επίσημη αργία για τους φαρμακοποιούς του λεκανοπεδίου. Ο λόγος για αυτή την απόφαση είναι ο εορτασμός της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, μια θρησκευτική εορτή που παραδοσιακά συνδέεται με τη μη λειτουργία των φαρμακείων στην περιοχή.

Η εορτή της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για την Ορθόδοξη Εκκλησία και, όπως αναφέρεται, έχει καθιερωθεί ως ημέρα αργίας για τον φαρμακευτικό κλάδο στην Αττική. Αυτή η παράδοση διασφαλίζει ότι οι φαρμακοποιοί μπορούν να συμμετάσχουν στον εορτασμό, ενώ παράλληλα λαμβάνονται μέτρα για την κάλυψη των αναγκών του κοινού.

Η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής

Η καθιέρωση της 14ης Σεπτεμβρίου ως επίσημης αργίας για τα φαρμακεία της Αττικής δεν είναι τυχαία, αλλά βασίζεται σε συγκεκριμένη απόφαση. Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Αττικής έχει λάβει τη σχετική απόφαση που ορίζει την ημέρα αυτή ως αργία για όλα τα φαρμακεία που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων της.

Αυτή η απόφαση της Περιφέρειας διασφαλίζει τη νομική βάση για το κλείσιμο των φαρμακείων κατά την εν λόγω ημερομηνία. Η ρύθμιση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων που αφορούν τις εργάσιμες και αργίες ημέρες για τους επαγγελματικούς κλάδους, με στόχο την τήρηση των θεσμοθετημένων εορτών.

Εξυπηρέτηση του κοινού

Παρά το γενικό κλείσιμο των φαρμακείων της Αττικής, οι πολίτες δεν θα μείνουν χωρίς πρόσβαση σε φάρμακα και υπηρεσίες υγείας. Διευκρινίζεται ρητά ότι το κοινό δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα εξυπηρέτησης κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες προβλέψεις για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

Όσοι χρειαστούν φάρμακα ή άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από τα φαρμακεία, θα μπορούν να απευθύνονται κανονικά στις ειδικά ορισμένες μονάδες. Η μέριμνα για την ασφαλή και συνεχή προσέλευση των πολιτών αποτελεί προτεραιότητα, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση σε φαρμακευτική περίθαλψη.

Λειτουργία εφημερευόντων φαρμακείων

Για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των πολιτών κατά την αργία της 14ης Σεπτεμβρίου, θα λειτουργούν κανονικά τα εφημερεύοντα φαρμακεία. Αυτό περιλαμβάνει τόσο τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία, τα οποία θα παραμείνουν ανοιχτά για να εξυπηρετήσουν το κοινό.

Τα εφημερεύοντα φαρμακεία αποτελούν τον βασικό μηχανισμό εξυπηρέτησης σε περιπτώσεις αργιών ή εκτός ωραρίου λειτουργίας των υπολοίπων. Οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για τα εφημερεύοντα φαρμακεία, προκειμένου να γνωρίζουν πού μπορούν να απευθυνθούν για την προμήθεια των απαραίτητων φαρμάκων ή για άλλες επείγουσες ανάγκες υγείας.

Με πληροφορίες από: Reader, Ieidiseis