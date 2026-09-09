Θεσσαλονίκη: Καθαρίστρια κατηγορείται για υπεξαίρεση υλικού από το «Παπανικολάου» επί 15 χρόνια

Μια 41χρονη καθαρίστρια που εργαζόταν στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορίες για υπεξαίρεση υλικού. Η υπόθεση αφορά την παράνομη ιδιοποίηση νοσοκομειακού εξοπλισμού και αγαθών για μια περίοδο δεκαπέντε ετών. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία από τις αρμόδιες αρχές.

Η υπόθεση της υπεξαίρεσης υλικού

Η υπάλληλος καθαρισμού, ηλικίας 41 ετών, κατηγορείται ότι επί σειρά ετών αφαιρούσε συστηματικά υλικά από το νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης. Οι κατηγορίες αφορούν την ιδιοποίηση διαφόρων ειδών που ανήκουν στο νοσοκομειακό ίδρυμα. Η δράση της φέρεται να διήρκεσε για ένα ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα, καλύπτοντας δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει, η 41χρονη φέρεται να ιδιοποιούνταν παράνομα νοσοκομειακό υλικό. Μεταξύ των αντικειμένων που φέρεται να αφαιρούσε συγκαταλέγονται σεντόνια, τα οποία αποτελούν βασικό εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών. Επιπλέον, κατηγορείται για την υπεξαίρεση ειδών καθαρισμού, τα οποία είναι απαραίτητα για την υγιεινή και την απολύμανση των χώρων του νοσοκομείου.

Είδη που φέρεται να αφαιρέθηκαν

Η αστυνομική έρευνα έφερε στο φως λεπτομέρειες σχετικά με το είδος των υλικών που φέρεται να υπεξαιρέθηκαν από το νοσοκομείο «Παπανικολάου». Εκτός από τα σεντόνια και τα είδη καθαρισμού, η 41χρονη υπάλληλος κατηγορείται ότι ιδιοποιήθηκε και χαρτικά. Τα χαρτικά είδη αποτελούν επίσης αναλώσιμο υλικό με καθημερινή χρήση σε ένα νοσοκομειακό περιβάλλον.

Επιπρόσθετα, στις κατηγορίες περιλαμβάνεται και η υπεξαίρεση τροφίμων. Η κλοπή τροφίμων από το νοσοκομείο υποδηλώνει μια ευρεία γκάμα αντικειμένων που φέρεται να αφαιρούσε η καθαρίστρια. Όλα τα παραπάνω είδη αποτελούν μέρος του νοσοκομειακού υλικού, η παράνομη ιδιοποίηση του οποίου συνιστά το αδίκημα της υπεξαίρεσης.

Η διάρκεια της παράνομης δράσης

Ένα από τα πλέον αξιοσημείωτα στοιχεία της υπόθεσης είναι η μακρά περίοδος κατά την οποία φέρεται να λάμβανε χώρα η παράνομη δράση της καθαρίστριας. Η 41χρονη κατηγορείται ότι προέβαινε σε αυτές τις ενέργειες για τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Αυτή η χρονική διάρκεια υπογραμμίζει τη συστηματικότητα της υπεξαίρεσης του νοσοκομειακού υλικού από την υπάλληλο καθαρισμού.

Η αστυνομική έρευνα, η οποία διεξήχθη από τις αρμόδιες αρχές, επιβεβαίωσε τη διάρκεια αυτής της παράνομης δραστηριότητας. Η συστηματική αφαίρεση υλικών για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα αποτελεί κεντρικό στοιχείο της δικογραφίας που σχηματίστηκε σε βάρος της 41χρονης. Η υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία των ελέγχων και της επίβλεψης σε δημόσιους οργανισμούς.

Η δικογραφία και οι αρχές

Σε συνέχεια της αστυνομικής έρευνας, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της 41χρονης καθαρίστριας. Την υπόθεση χειρίστηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας-Χορτιάτη. Η δικογραφία περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα και τεκμηριώνουν τις κατηγορίες για υπεξαίρεση νοσοκομειακού υλικού.

Η διαδικασία σχηματισμού δικογραφίας αποτελεί το πρώτο βήμα για την παραπομπή της υπόθεσης στη δικαιοσύνη. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας-Χορτιάτη συγκέντρωσαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να στοιχειοθετήσουν τις κατηγορίες εναντίον της υπαλλήλου. Η εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να καθοριστεί από τις δικαστικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν.

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