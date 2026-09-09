Τραγωδία στη Γαλλία: Βρέφος 11 μηνών πνίγηκε σε κουβά με νερό και χλωρίνη

Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει τη Bondy, στην περιοχή του Seine-Saint-Denis της Γαλλίας, όπου ένα βρέφος μόλις 11 μηνών έχασε τη ζωή του από πνιγμό. Το τραγικό περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, μέσα στο διαμέρισμα της οικογένειας, όταν το μικρό αγόρι βρέθηκε πνιγμένο σε έναν κουβά που περιείχε νερό και χλωρίνη.

Το δυστύχημα στη Bondy

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην πόλη Bondy, η οποία βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Seine-Saint-Denis στη Γαλλία. Το βρέφος, ηλικίας μόλις 11 μηνών, βρήκε τραγικό θάνατο από πνιγμό, μέσα σε έναν κουβά ο οποίος φέρεται να περιείχε ένα μείγμα νερού και χλωρίνης. Η οικογένεια διέμενε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, όπου εκτυλίχθηκε το μοιραίο συμβάν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής, το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Οι γαλλικές αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν όλες οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία που κόστισε τη ζωή στο μικρό παιδί.

Η στιγμή της ανακάλυψης και οι προσπάθειες διάσωσης

Την ώρα του συμβάντος, και οι δύο γονείς του βρέφους βρίσκονταν εντός της οικίας. Ο πατέρας ήταν εκείνος που εντόπισε το αγοράκι στην κουζίνα, με το κεφάλι του βυθισμένο μέσα στον κουβά, και αμέσως κάλεσε σε βοήθεια. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 12:20 το μεσημέρι, προκειμένου να επιληφθεί του περιστατικού.

Όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο της τραγωδίας, το βρέφος είχε ήδη υποστεί καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Παρά τις άμεσες και επίμονες προσπάθειες ανάνηψης που καταβλήθηκαν από το προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, το παιδί δεν κατάφερε να επανέλθει. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε επί τόπου, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια.

Ο πατέρας, ευρισκόμενος σε κατάσταση σοκ μετά την ανακάλυψη του παιδιού του, μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε νοσοκομείο για να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη.

Οι αρχικές καταθέσεις των γονέων

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας, οι γονείς κλήθηκαν να καταθέσουν στις αρχές. Σύμφωνα με τις αρχικές τους καταθέσεις, φέρεται να ανέφεραν ότι την ώρα που συνέβη το τραγικό δυστύχημα, ήταν απασχολημένοι με τα κινητά τους τηλέφωνα. Οι ίδιοι δήλωσαν ότι, όταν αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί στο βρέφος, ήταν πλέον πολύ αργά για να μπορέσουν να επέμβουν και να αποτρέψουν το μοιραίο.

Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν μέρος των πρώτων στοιχείων που συγκεντρώνονται από τις αρχές, οι οποίες προσπαθούν να ανασυνθέσουν τις στιγμές που προηγήθηκαν του πνιγμού και να κατανοήσουν πλήρως τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του το 11 μηνών αγοράκι.

Η έρευνα των γαλλικών αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη

Μετά το τραγικό συμβάν, οι γαλλικές αρχές έχουν ξεκινήσει επισήμως έρευνα για να διαλευκάνουν πλήρως τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Η αρμόδια υπηρεσία ασφαλείας του Seine-Saint-Denis έχει αναλάβει την υπόθεση και διενεργεί τις απαραίτητες ενέργειες για τη συλλογή στοιχείων και μαρτυριών.

Η έρευνα αναμένεται να εξετάσει όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων των γονέων και των ευρημάτων από το διαμέρισμα, με στόχο να φωτιστούν όλες οι πτυχές αυτής της τραγικής απώλειας.

Με πληροφορίες από: Topontiki