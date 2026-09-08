Η Shell φέρνει συλλεκτικές φιγούρες Ducati και Playmobil στα πρατήριά της

Μια νέα πρωτοβουλία της Shell στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Playmobil, φέρνει για πρώτη φορά συλλεκτικές φιγούρες των διάσημων πρωταθλητών του MotoGP, Μαρκ Μάρκεθ και Πέκο Μπανάια, στα πρατήρια της χώρας. Οι φιγούρες αυτές, που απεικονίζουν τους δύο κορυφαίους αναβάτες με τις αγωνιστικές τους μοτοσυκλέτες, είναι διαθέσιμες αποκλειστικά μέσω του δικτύου πρατηρίων της εταιρείας.

Η ενέργεια αυτή σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την ελληνική ομάδα της Shell, με αφορμή δύο σημαντικές επετείους που συμπίπτουν φέτος. Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία αυτή τιμά τα 100 χρόνια από την παρουσία της Shell στην Ελλάδα, καθώς και τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ιστορικής εταιρείας Ducati.

Οι συλλεκτικές φιγούρες των πρωταθλητών

Οι συλλεκτικές φιγούρες της Playmobil αναπαριστούν τους Μαρκ Μάρκεθ και Πέκο Μπανάια, δύο ονόματα που έχουν ξεχωρίσει στον χώρο των αγώνων μοτοσυκλέτας. Οι συγκεκριμένοι αναβάτες αγωνίστηκαν στην ομάδα Ducati MotoGP 2025, και οι φιγούρες τους αποτυπώνουν με λεπτομέρεια τόσο τους ίδιους όσο και τις αγωνιστικές μοτοσυκλέτες τους.

Η διάθεση αυτών των μοναδικών σετ γίνεται αποκλειστικά μέσω του δικτύου πρατηρίων της Shell σε όλη την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι φίλοι του MotoGP και οι συλλέκτες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα συγκεκριμένα αντικείμενα μόνο από τα σημεία πώλησης της Shell.

Μια συνεργασία με διπλή επέτειο

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της Shell στην Ελλάδα και της Playmobil, με στόχο να προσφερθεί κάτι ξεχωριστό στους λάτρεις των αγώνων. Η ιδέα και η υλοποίηση του όλου εγχειρήματος ανήκουν στην ελληνική ομάδα της Shell, η οποία ανέλαβε τον σχεδιασμό της ενέργειας.

Η επιλογή των συγκεκριμένων συλλεκτικών φιγούρων και η σύνδεσή τους με την Ducati δεν είναι τυχαία, καθώς η ενέργεια αυτή έρχεται να τιμήσει δύο σημαντικές επετείους. Συγκεκριμένα, η Shell γιορτάζει 100 χρόνια παρουσίας της στην ελληνική αγορά, ενώ παράλληλα η Ducati συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Η κοινή αυτή επέτειος, σε συνδυασμό με το πάθος των δύο brands για τους αγώνες μοτοσυκλέτας, αποτέλεσε την αφετηρία για αυτή τη συνεργασία.

Στρατηγική της Shell για τους πελάτες της

Η διάθεση των συλλεκτικών φιγούρων των Μαρκ Μάρκεθ και Πέκο Μπανάια εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της Shell. Στόχος της εταιρείας είναι η δημιουργία ξεχωριστών προνομίων και εμπειριών για τους πελάτες της, ενισχύοντας τη σχέση μαζί τους και προσφέροντας προστιθέμενη αξία.

Η συγκεκριμένη ενέργεια απευθύνεται τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης Shell GO+. Μέσω τέτοιων πρωτοβουλιών, η Shell επιδιώκει να προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες και προϊόντα, καθιστώντας την εμπειρία των επισκέψεων στα πρατήριά της ακόμα πιο ενδιαφέρουσα και ελκυστική για τους καταναλωτές.

Τιμή και προνόμια για τους κατόχους Shell GO+

Όσον αφορά την απόκτηση των συλλεκτικών φιγούρων, η προτεινόμενη λιανική τιμή για κάθε σετ έχει οριστεί στα 14,90 ευρώ. Κάθε σετ περιλαμβάνει μία φιγούρα του αναβάτη και την αντίστοιχη αγωνιστική μοτοσυκλέτα του, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο συλλεκτικό κομμάτι.

Για τους χρήστες του προγράμματος επιβράβευσης Shell GO+, η εταιρεία έχει προβλέψει ιδιαίτερα προνομιακούς τρόπους απόκτησης των συλλεκτικών φιγούρων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του προγράμματος να επωφεληθούν από ειδικές προσφορές, καθιστώντας την απόκτηση των φιγούρων ακόμα πιο συμφέρουσα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta