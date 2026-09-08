Δίκη για τα Τέμπη: «Λιγότερα θύματα αν δεν υπήρχε η πυρκαγιά», κατέθεσε ο Αντώνης Ψαρόπουλος

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας ξεκίνησε σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου 2026, η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, στο πλαίσιο της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο κ. Ψαρόπουλος, ο οποίος είναι συνήγορος συγγενών θυμάτων και πατέρας της Μάρθης Ψαροπούλου που έχασε τη ζωή της στην τραγωδία, επεσήμανε πως το πρώτο πράγμα που ήθελε να μάθει ήταν η αιτία θανάτου της κόρης του. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, αναφέρθηκε σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την έρευνα και τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου

Ο Αντώνης Ψαρόπουλος, με την διπλή του ιδιότητα ως πατέρας θύματος και συνήγορος συγγενών, ξεκίνησε την κατάθεσή του τονίζοντας την προσωπική του αναζήτηση για την αιτία θανάτου της κόρης του. Στη συνέχεια, επικεντρώθηκε σε μια σειρά από γεγονότα και παραλείψεις που, κατά την άποψή του, σημάδεψαν τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο κ. Ψαρόπουλος αναφέρθηκε εκτενώς στις παρεμβάσεις που έγιναν στον χώρο της σύγκρουσης, οι οποίες έγιναν γνωστές ως «μπάζωμα». Επίσης, έθιξε την έρευνα του εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, καθώς και τη διερεύνηση του ζητήματος της πυρκαγιάς που ακολούθησε την σιδηροδρομική σύγκρουση.

Η σημασία της πυρκαγιάς και οι επιπτώσεις της

Ένα από τα κεντρικά σημεία της κατάθεσης του Αντώνη Ψαρόπουλου ήταν η πρόκληση της πυρκαγιάς στα βαγόνια. Ο ίδιος υπογράμμισε με έμφαση ότι «αν δεν υπήρχε η πυρκαγιά μετά βεβαιότητας θα υπήρχαν λιγότερα θύματα», αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα του ζητήματος.

Πρόσθεσε επίσης πως, αν δεν είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά, οι διασώστες θα είχαν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν νωρίτερα τα συντρίμμια των αμαξοστοιχιών. Για τους συγγενείς που παρέλαβαν «καμένα μέλη», η διερεύνηση της πρόκλησης της πυρκαγιάς αποτελεί το μείζον ζήτημα, όπως τόνισε ο κ. Ψαρόπουλος.

Ερωτήματα για το «μπάζωμα» και την έρευνα

Σχετικά με την υπόθεση του «μπαζώματος», ο Αντώνης Ψαρόπουλος σημείωσε πως ο ανακριτής «αδράνησε χρονικά» να διερευνήσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή η χρονική αδράνεια, σύμφωνα με τον ίδιο, δημιούργησε περαιτέρω ερωτήματα και δυσκολίες στην πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών.

Ο κ. Ψαρόπουλος εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για στοιχεία της υπόθεσης που, κατά την άποψή του, δεν διερευνήθηκαν επαρκώς από τις ανακριτικές Αρχές. Τα σημεία αυτά αφορούν κρίσιμες πτυχές που θα μπορούσαν να ρίξουν περισσότερο φως στα αίτια και τις ευθύνες του δυστυχήματος.

Ανερεύνητα ζητήματα και ο ρόλος προσώπων

Μεταξύ των στοιχείων που ο κ. Ψαρόπουλος θεωρεί ότι δεν διερευνήθηκαν πλήρως, συγκαταλέγεται ο ρόλος των εκπροσώπων της κοινοπραξίας που ήταν υπεύθυνη για τη Σύμβαση 717. Η συγκεκριμένη σύμβαση αφορά κρίσιμα έργα και συστήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

Επιπλέον, ο συνήγορος αναφέρθηκε στην εμπλοκή του πρώην προέδρου του ΟΣΕ, Παναγιώτη Τερεζάκη. Σύμφωνα με τον κ. Ψαρόπουλο, ο κ. Τερεζάκης για έναν χρόνο πριν από το δυστύχημα κατείχε τη θέση του τεχνικού συμβούλου ασφαλείας δικτύου του ΟΣΕ, γεγονός που εγείρει περαιτέρω ερωτήματα ως προς τις ευθύνες.

Η μαρτυρία της οικογένειας του μηχανοδηγού

Πριν από την έναρξη της κατάθεσης του Αντώνη Ψαρόπουλου, ολοκληρώθηκε η κατάθεση των μελών της οικογένειας του Γεώργιου Κουτσούμπα, του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, ο οποίος ήταν ένα από τα 57 θύματα της τραγωδίας. Η οικογένεια του εκλιπόντος μηχανοδηγού προσπαθεί να αποδείξει την αθωότητά του.

Η δεύτερη κόρη του μηχανοδηγού κατέθεσε ως μάρτυρας, δηλώνοντας ότι «εδώ και τρία χρόνια παλεύουμε να αποδείξουμε ότι ο πατέρας μας έκανε σωστά τη δουλειά του, όπως την έκανε εδώ και σαράντα χρόνια». Στο πλαίσιο της κατάθεσης της οικογένειας Κουτσούμπα, ένας συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας υπέβαλε αίτημα για να ελεγχθεί η συσκευή, δηλαδή το κινητό τηλέφωνο, του κατηγορούμενου σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας, το οποίο κατασχέθηκε μετά τη σύγκρουση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit