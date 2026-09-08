Συνελήφθη στον Πειραιά 25χρονος καταζητούμενος στην Τουρκία

Ένας 25χρονος άνδρας τουρκικής υπηκοότητας συνελήφθη από τις ελληνικές αρχές στον Πειραιά, έπειτα από επιχείρηση ειδικής ομάδας αστυνομικών. Ο νεαρός άνδρας καταζητούνταν από τις Αρχές της Τουρκίας, οι οποίες είχαν εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για μια σειρά σοβαρών αδικημάτων. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, φέρνοντας στο φως ένα εκτεταμένο ιστορικό εγκληματικών πράξεων που φέρεται να διαπράχθηκαν στην Τουρκία.

Η επιχείρηση σύλληψης στον Πειραιά

Η σύλληψη του 25χρονου Τούρκου έλαβε χώρα το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, σε περιοχή του Πειραιά. Την επιχείρηση πραγματοποίησε μια ειδική επιχειρησιακή ομάδα αστυνομικών, η οποία ανήκει στο Τμήμα Αναζητήσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ). Οι αστυνομικοί ενήργησαν βάσει πληροφοριών και του εκκρεμούς εντάλματος, προχωρώντας στην προσαγωγή του καταζητούμενου.

Η δράση της ειδικής ομάδας οδήγησε στον εντοπισμό και την ακινητοποίηση του ατόμου, το οποίο βρισκόταν στην Ελλάδα. Η επιχείρηση διεξήχθη μεθοδικά, διασφαλίζοντας την επιτυχή εκτέλεση του εντάλματος που είχε εκδοθεί από τις τουρκικές αρχές.

Το ένταλμα σύλληψης και οι κατηγορίες

Σε βάρος του 25χρονου εκκρεμούσε ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις δικαστικές αρχές της Τουρκίας. Το ένταλμα αφορούσε την επιβολή συνολικής ποινής φυλάκισης, η οποία ανέρχεται σε 31 έτη, 46 μήνες και 195 ημέρες. Η ποινή αυτή αντιστοιχεί σε μια σειρά σοβαρών κατηγοριών που του αποδίδονται.

Συγκεκριμένα, ο συλληφθείς κατηγορείται για τα αδικήματα της ληστείας, της κλοπής και της διακεκριμένης παραβίασης οικιακού ασύλου. Επιπλέον, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν την κατοχή πυροβόλων όπλων και φυσιγγίων χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς και την πρόκληση φθοράς σε ξένη περιουσία. Όλα αυτά τα αδικήματα συνθέτουν ένα βαρύ κατηγορητήριο που οδήγησε στην έκδοση του εντάλματος από την Τουρκία.

Οι πράξεις στην Τουρκία και το χρονικό διάστημα

Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται ο 25χρονος φέρεται να έχουν διαπραχθεί σε διάφορες περιοχές της Τουρκίας. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκδηλώθηκαν αυτές οι εγκληματικές ενέργειες ξεκινά από το 2017 και καλύπτει μια εκτεταμένη περίοδο. Αυτό υποδηλώνει μια σειρά από περιστατικά που συνέβησαν σε διαφορετικές τοποθεσίες εντός της τουρκικής επικράτειας.

Οι τουρκικές αρχές, έχοντας συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για τις συγκεκριμένες υποθέσεις, προχώρησαν στην έκδοση του εντάλματος, αναζητώντας τον 25χρονο για να λογοδοτήσει για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν. Η δράση του, όπως προκύπτει από το ένταλμα, εκτείνεται σε πολλαπλά εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και της δημόσιας τάξης.

Η περαιτέρω πορεία του συλληφθέντα

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της σύλληψης από την ειδική επιχειρησιακή ομάδα της ΓΑΔΑ, ο 25χρονος Τούρκος οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Εκεί, παρουσιάστηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για τα περαιτέρω βήματα της νομικής διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη το διεθνές ένταλμα σύλληψης και τις κατηγορίες που τον βαρύνουν.

Η υπόθεση αναμένεται να ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την εκτέλεση του εντάλματος και την πιθανή έκδοση του συλληφθέντα στις τουρκικές αρχές, προκειμένου να εκτίσει την ποινή που του έχει επιβληθεί ή να δικαστεί για τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται στην Τουρκία.

Με πληροφορίες από: Topontiki