Νέα έκθεση του ΠΟΥ συνδέει το κάπνισμα με την υπογονιμότητα σε άνδρες και γυναίκες

Το κάπνισμα μειώνει σημαντικά την πιθανότητα των ζευγαριών να αποκτήσουν παιδιά, σύμφωνα με μια νέα, αποκαλυπτική έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Η έκθεση αυτή φέρνει στο φως τη σύνδεση της χρήσης προϊόντων καπνού με την υπογεννητικότητα στις γυναίκες, ενώ παράλληλα επισημαίνει τις επιβλαβείς επιπτώσεις στο σπέρμα και τη σεξουαλική λειτουργία των ανδρών. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρνητικές επιδράσεις δεν περιορίζονται μόνο στους ενεργούς καπνιστές, αλλά πλήττουν και τους παθητικούς καπνιστές.

Τα ευρήματα της έκθεσης του ΠΟΥ

Η νέα έκθεση του ΠΟΥ βασίζεται σε αναλύσεις μελετών που διεξήχθησαν από το 2000 έως το 2026, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα του προβλήματος. Τα δεδομένα δείχνουν ότι παγκοσμίως, περίπου 1 στα 6 άτομα αναπαραγωγικής ηλικίας θα βιώσει υπογονιμότητα κάποια στιγμή στη ζωή του. Ο ιατρικός ορισμός της υπογονιμότητας αφορά την αδυναμία σύλληψης μετά από δώδεκα μήνες επαφών χωρίς τη χρήση προφυλάξεων.

Εκτός από τις άμεσες επιπτώσεις στην φυσική σύλληψη, η έκθεση αναφέρει ότι το κάπνισμα μπορεί να μειώσει και την αποτελεσματικότητα ορισμένων μεθόδων της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Αυτό υπογραμμίζει την ευρεία επίδραση του καπνού σε όλες τις πτυχές της αναπαραγωγικής διαδικασίας.

Οι επιπτώσεις στην αναπαραγωγική υγεία των γυναικών

Για τις γυναίκες, τα ευρήματα της έκθεσης είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Οι γυναίκες που είναι ενεργές καπνίστριες διατρέχουν 40% αυξημένο κίνδυνο υπογονιμότητας, σε σύγκριση με εκείνες που δεν έχουν καπνίσει ποτέ. Ο κίνδυνος παραμένει αυξημένος ακόμη και για τις πρώην καπνίστριες, οι οποίες αντιμετωπίζουν 25% αυξημένο κίνδυνο υπογονιμότητας.

Το γεγονός ότι ακόμη και η διακοπή του καπνίσματος σε οποιαδήποτε ηλικία έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην αναπαραγωγική υγεία, υποδηλώνει τη σημασία της αποχής από τον καπνό. Η έκθεση του ΠΟΥ τονίζει ότι η μείωση του κινδύνου για τις πρώην καπνίστριες, αν και παραμένει, είναι μικρότερη από αυτή των ενεργών καπνιστριών, αναδεικνύοντας τα οφέλη της διακοπής.

Οι επιδράσεις στους άνδρες και η κατάρριψη ενός μύθου

Η έκθεση του ΠΟΥ καταρρίπτει τον «αστικό μύθο» ότι η υπογονιμότητα είναι αποκλειστικά γυναικεία υπόθεση. Πλέον, είναι ευρέως γνωστό ότι στην υπογονιμότητα των ζευγαριών, οι γυναίκες και οι άνδρες ευθύνονται εξίσου. Η συγκεκριμένη έκθεση περιλαμβάνει 44 μελέτες μετανάλυσης, στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 60.000 άνδρες, και οι οποίες φανερώνουν ότι το κάπνισμα προκαλεί σοβαρές αναπαραγωγικές δυσλειτουργίες στους άνδρες.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι άνδρες καπνιστές διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για στυτική δυσλειτουργία και πρόωρη εκσπερμάτιση. Επιπλέον, το κάπνισμα ευθύνεται για την πρόκληση διαφόρων ανωμαλιών στο σπέρμα, όπως η αζωοσπερμία, που είναι η πλήρης απουσία σπερματοζωαρίων στην εκσπερμάτιση, και η ολιγοσπερμία, η οποία χαρακτηρίζεται από μειωμένο αριθμό σπερματοζωαρίων. Άλλες ανωμαλίες περιλαμβάνουν την τερατοσπερμία, δηλαδή ένα αυξημένο ποσοστό σπερματοζωαρίων με μη φυσιολογική μορφολογία ή σχήμα, την ασθενωσπερμία, που αφορά τη μειωμένη κινητικότητα των σπερματοζωαρίων, την υποσπερμία, η οποία είναι ο μειωμένος όγκος υγρού κάτω από 1.5 ml, και τέλος την ασπερμία, που είναι η ολική απουσία εκσπερματιζόμενου υγρού.

Ο κίνδυνος για τους παθητικούς καπνιστές

Η έκθεση του ΠΟΥ προειδοποιεί ότι οι επιβλαβείς επιπτώσεις του καπνίσματος στην αναπαραγωγική ικανότητα δεν αφορούν μόνο τους ενεργούς καπνιστές. Οι παθητικές καπνίστριες και οι παθητικοί καπνιστές, δηλαδή όσοι εκτίθενται άθελά τους στον καπνό των άλλων, πλήττονται επίσης. Αυτό σημαίνει ότι η έκθεση στον καπνό, ακόμη και χωρίς την άμεση χρήση προϊόντων καπνού, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στην αναπαραγωγική υγεία τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών.

Με πληροφορίες από: Reader