Συντριβή αεροπλάνου της Amazon στο Μαϊάμι: Διασώστες απεγκλωβίζουν επιζώντα από αυτοκίνητο

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, όταν ένα φορτηγό αεροπλάνο της Amazon, τύπου Boeing 767, βγήκε από τον διάδρομο και συνετρίβη πάνω σε αρκετά αυτοκίνητα. Το δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων, ενώ πέντε ακόμη τραυματίστηκαν, με τρεις από αυτούς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και δύο με λιγότερο σοβαρά τραύματα. Μέσα στο χάος που επικράτησε, οι διασώστες κατάφεραν να εντοπίσουν έναν επιζώντα παγιδευμένο στα συντρίμμια ενός αυτοκινήτου που είχε χτυπήσει το αεροσκάφος, με δραματικά πλάνα να καταγράφουν τη στιγμή που αστυνομικοί αντιλήφθηκαν σημάδια ζωής.

Η φονική συντριβή και οι πρώτες εκτιμήσεις

Η συντριβή του Boeing 767 της Amazon σημειώθηκε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, όταν το αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο του Διεθνούς Αεροδρομίου του Μαϊάμι. Το φορτηγό αεροπλάνο έπεσε πάνω σε μια σειρά οχημάτων, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα σε αυτά. Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ δύο ακόμη μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με λιγότερο σοβαρά τραύματα.

Η Τζένιφερ Χόμεντι, διευθύνουσα σύμβουλος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι τα θύματα βρίσκονταν μέσα στα οχήματα που χτυπήθηκαν από το αεροσκάφος. Συγκεκριμένα, το Boeing 767 συγκρούστηκε με δύο αυτοκίνητα, ένα βαν καθαρισμού στο οποίο επέβαιναν επτά άνθρωποι, και ένα ΙΧ με τρεις επιβάτες.

Δραματικές στιγμές διάσωσης

Καθώς οι διασώστες έλεγχαν τα κατεστραμμένα αυτοκίνητα στην περιοχή της συντριβής, κατάφεραν να εντοπίσουν έναν άνθρωπο που είχε επιζήσει. Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, φαίνεται ένας αστυνομικός να κοιτάζει στο εσωτερικό ενός διαλυμένου οχήματος, το οποίο είχε ανατραπεί στο πλάι μετά τη σύγκρουση με το αεροπλάνο.

Στη συνέχεια, ο αστυνομικός ακούγεται να φωνάζει με αγωνία: «Διάσωση! Έχουμε έναν που αναπνέει! Είναι ζωντανός!». Αυτή η στιγμή καταγράφηκε ως μία από τις πιο δραματικές της επιχείρησης, καθώς οι διασώστες προσπαθούσαν να βρουν επιζώντες μέσα στα φλεγόμενα συντρίμμια.

Η ανταπόκριση των αρχών και η κατάσβεση της φωτιάς

Περισσότερες από 60 μονάδες της Πυροσβεστικής και Διάσωσης του Μαϊάμι-Ντέιντ έσπευσαν άμεσα στο σημείο της συντριβής. Κατά την άφιξή τους, βρήκαν το αεροσκάφος να φλέγεται, με τα συνεργεία να εργάζονται εντατικά για την κατάσβεση της φωτιάς και την αξιολόγηση της κατάστασης των τραυματιών.

Ανατριχιαστική ηχητική καταγραφή αποτύπωσε τις συνομιλίες των διασωστών, οι οποίοι ανέφεραν ότι «το αεροπλάνο είχε πάρει φωτιά», υπογραμμίζοντας την ένταση και τον κίνδυνο της επιχείρησης. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν αρχικά στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και την παροχή βοήθειας στους παγιδευμένους και τραυματίες.

Οι δηλώσεις της διευθύνουσας συμβούλου του NTSB

Η Τζένιφερ Χόμεντι, διευθύνουσα σύμβουλος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ, περιέγραψε το σημείο της συντριβής ως «καταστροφικό». Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είναι δύσκολο να το βλέπεις και είμαι σίγουρη ότι είναι πολύ δύσκολο και για τους διασώστες πρώτης ανταπόκρισης», τονίζοντας το μέγεθος της καταστροφής.

Η Χόμεντι ανέφερε επίσης ότι η άμεση προτεραιότητα των αρχών ήταν η ανάσυρση των σορών των θυμάτων. Πρόσθεσε ότι η έρευνα και η πρόσβαση στο αεροσκάφος, καθώς και η συλλογή των στοιχείων, μπορούν να περιμένουν, δίνοντας έμφαση στην ανθρώπινη πτυχή της τραγωδίας. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει στη δημοσιότητα τις ταυτότητες των θυμάτων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta