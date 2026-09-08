Αναβλήθηκε η κηδεία και του δεύτερου πιλότου του μοιραίου Phantom στην Τανάγρα

Αναβλήθηκε η εξόδιος ακολουθία και για τον δεύτερο πιλότο του μοιραίου Phantom που συνετρίβη στην Τανάγρα, τον Ιωάννη Μπλέσια. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την αναβολή της κηδείας του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για σήμερα Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Οι διαδικασίες ταυτοποίησης των σορών των δύο πιλότων δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, γεγονός που καθιστά αδύνατη την πραγματοποίηση των κηδειών τους.

Η αναβολή της κηδείας του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου

Η κηδεία του 37χρονου σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα, είχε αρχικά ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, στην πόλη των Ιωαννίνων. Ωστόσο, η οικογένεια του εκλιπόντος επικοινώνησε με τις αρμόδιες αρχές, ενημερώνοντας για την αναβολή της εξοδίου ακολουθίας.

Την αναβολή γνωστοποίησε ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης, ο οποίος εξέδωσε σχετική ανακοίνωση. Στην ανακοίνωσή του, ο δήμαρχος ανέφερε ότι οι απαραίτητες διαδικασίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, και για τον λόγο αυτό, η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημέρα και ώρα, οι οποίες θα γνωστοποιηθούν μόλις οριστικοποιηθούν. Ο κ. Βαΐτσης εξέφρασε επίσης τη συμπαράστασή του στην οικογένεια και στους δικούς του ανθρώπους, που βιώνουν τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας.

Οι λόγοι πίσω από την αναβολή

Ο βασικός λόγος για την αναβολή και των δύο κηδειών είναι η μη ολοκλήρωση των διαδικασιών ταυτοποίησης των σορών των πιλότων. Αυτές οι διαδικασίες είναι ζωτικής σημασίας και απαιτούν χρόνο για να ολοκληρωθούν με ακρίβεια, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νομικές και επιστημονικές απαιτήσεις. Η καθυστέρηση αυτή επηρεάζει τόσο την οικογένεια του Δημήτρη Πέτρου όσο και του Ιωάννη Μπλέσια, οι οποίοι αναμένουν να αποδοθούν οι δέουσες τιμές στους αγαπημένους τους.

Για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης, έχει ήδη ληφθεί δείγμα DNA από συγγενικά πρόσωπα των δύο πιλότων. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν εντατικά τις προβλεπόμενες διαδικασίες, προκειμένου να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η ταυτοποίηση και να μπορέσουν οι οικογένειες να προχωρήσουν στις εξόδιες ακολουθίες. Η αναμονή αυτή προσθέτει ένα επιπλέον βάρος στον ήδη βαρύ πόνο της απώλειας.

Η αναβολή της κηδείας του Ιωάννη Μπλέσια

Παράλληλα με την κηδεία του Δημήτρη Πέτρου, αναβλήθηκε και η εξόδιος ακολουθία του δεύτερου πιλότου του μοιραίου Phantom, Ιωάννη Μπλέσια. Η απόφαση αυτή ελήφθη για τους ίδιους λόγους, δηλαδή λόγω των εν εξελίξει διαδικασιών ταυτοποίησης των σορών. Η τραγωδία στην Τανάγρα έχει συγκλονίσει, και η αναμονή για την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημιουργεί ένα κλίμα θλίψης και προσμονής για τις οικογένειες των δύο πιλότων.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με την νέα ημερομηνία και ώρα της κηδείας του Ιωάννη Μπλέσια θα ανακοινωθούν επίσης όταν οριστικοποιηθούν. Η κατάσταση αυτή υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα και την ευαισθησία των διαδικασιών που ακολουθούνται σε τέτοιες τραγικές περιστάσεις, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση και την απόδοση των σορών στις οικογένειες.

Συνεχίζονται οι διαδικασίες ταυτοποίησης

Οι αρμόδιες αρχές εργάζονται αδιάκοπα για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης των σορών των δύο πιλότων. Η λήψη δειγμάτων DNA από συγγενικά πρόσωπα αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα σε αυτή τη διαδικασία, η οποία απαιτεί σχολαστικότητα και ακρίβεια. Οι προβλεπόμενες διαδικασίες ακολουθούνται κατά γράμμα, διασφαλίζοντας την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.

Η ολοκλήρωση της ταυτοποίησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση των σχετικών εγγράφων και την παράδοση των σορών στις οικογένειες, ώστε να μπορέσουν να τελέσουν τις εξόδιες ακολουθίες. Μέχρι τότε, η αγωνία και η θλίψη παραμένουν έντονες για τους οικείους των Δημήτρη Πέτρου και Ιωάννη Μπλέσια, οι οποίοι περιμένουν την ολοκλήρωση αυτών των δύσκολων διαδικασιών.

Με πληροφορίες από: Topontiki