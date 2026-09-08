Φωτιά στην Κάρυστο: Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Συναγερμός σήμανε σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, στην Κάρυστο της Εύβοιας, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Αετού Καρύστου, ενώ αναφορές κάνουν λόγο και για την περιοχή Μπούρος, με τις φλόγες να καίνε κοντά σε κατοικίες. Για την ενημέρωση και την ασφάλεια των πολιτών, εκδόθηκε μήνυμα από το 112, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Εξέλιξη της πυρκαγιάς και μήνυμα 112

Η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή του Αετού Καρύστου, ενώ σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στην περιοχή Μπούρος. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 8 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 10:40 το πρωί. Οι φλόγες καίνε κοντά σε σπίτια, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Λίγο αργότερα, στις 10:43, εκδόθηκε μήνυμα από το 112, απευθυνόμενο στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της πυρκαγιάς, και ειδικότερα στην περιοχή Αετός Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Το μήνυμα καλούσε τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, αναφέροντας συγκεκριμένα: «Πυρκαγιά στην περιοχή #Αετός_Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, στο σημείο έσπευσαν 28 πυροσβέστες, οι οποίοι ενισχύθηκαν από μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ. Μαζί τους, επιχειρούν 9 πυροσβεστικά οχήματα για την κατάσβεση των φλογών.

Παράλληλα, από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού. Η συντονισμένη δράση των επίγειων και εναέριων μέσων στοχεύει στον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να προστατευθούν οι κατοικίες και η χαμηλή βλάστηση της περιοχής.

Συνδρομή από τον Δήμο και παρακολούθηση

Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμει και ο Δήμος Καρύστου, ο οποίος κινητοποίησε υδροφόρες για την υποστήριξη των επιχειρήσεων κατάσβεσης. Η συνεργασία των τοπικών αρχών με την Πυροσβεστική Υπηρεσία κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική διαχείριση του περιστατικού.

Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone. Η παρακολούθηση γίνεται μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, παρέχοντας κρίσιμες πληροφορίες για την εξέλιξη του μετώπου και τη διευκόλυνση του συντονισμού των δυνάμεων.

Έρευνα για τα αίτια και κατάσταση κινδύνου

Για τη διερεύνηση των αιτίων που προκάλεσαν την πυρκαγιά, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας. Το κλιμάκιο θα αναλάβει να εξετάσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για αμέλεια ή εμπρησμό.

Η περιοχή της Καρύστου, κατά τη σημερινή ημέρα, βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατατασσόμενη στην κατηγορία 4. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση και την άμεση αντίδραση των αρχών σε κάθε περιστατικό.

Οριοθέτηση του μετώπου

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κάρυστο έχει πλέον οριοθετηθεί. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, παρά την οριοθέτηση, παραμένουν στο σημείο. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται για την πλήρη κατάσβεση των εστιών και την αποφυγή τυχόν αναζωπυρώσεων, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της περιοχής.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader, Newsit