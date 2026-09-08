«Μιχαήλ» και «Νέμεσις»: Οι AI «καθηγητές» της ΕΛ.ΑΣ. εκπαιδεύουν πολίτες στην ψηφιακή ασφάλεια

Η Ελληνική Αστυνομία παρουσιάζει ένα νέο, διαδραστικό πρόσωπο στην εκπαίδευση των πολιτών για την ψηφιακή ασφάλεια, μέσω της αναβαθμισμένης Ψηφιακής Ακαδημίας Κυβερνοεγκλήματος. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, δύο ψηφιακοί βοηθοί, ο «Μιχαήλ» και η «Νέμεσις», οι οποίοι υπηρετούν στη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, αναλαμβάνουν τον ρόλο των «καθηγητών».

Οι δύο αυτοί AI Agents αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες για να προσφέρουν μια βιωματική εμπειρία μάθησης, με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της εξοικείωσης των πολιτών με την ψηφιακή ασφάλεια.

Η Ψηφιακή Ακαδημία και οι τεχνολογίες της

Η «Ψηφιακή Ακαδημία» της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος συνδυάζει όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες για να μετατρέψει την ενημέρωση σε βιωματική εμπειρία. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί την Εικονική Πραγματικότητα (VR), την Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR), την Τεχνητή Νοημοσύνη και διαδραστικά εκπαιδευτικά σενάρια.

Οι ψηφιακοί βοηθοί «Μιχαήλ» και «Νέμεσις» λειτουργούν ως πρεσβευτές της Ακαδημίας. Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και εικονικής πραγματικότητας, μπορούν να «ζωντανέψουν» στον χώρο, να μιλήσουν και να εκπαιδεύσουν τους πολίτες.

Θέματα εκπαίδευσης και προστασία δεδομένων

Οι «Μιχαήλ» και «Νέμεσις» παρέχουν εκπαίδευση σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και την αντιμετώπιση ψηφιακών απειλών. Αυτά περιλαμβάνουν τις διαδικτυακές απάτες, τη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων στο διαδίκτυο, καθώς και την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων και λογαριασμών online.

Επιπλέον, οι ψηφιακοί βοηθοί δίνουν συμβουλές σε ανήλικους για την αντιμετώπιση περιστατικών διαδικτυακού εκφοβισμού. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η «Ψηφιακή Ακαδημία» δεν συλλέγει, δεν αποθηκεύει και δεν διατηρεί προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Διακριτοί ρόλοι των AI Agents

Οι δύο ψηφιακοί βοηθοί Τεχνητής Νοημοσύνης, ο «Μιχαήλ» και η «Νέμεσις», έχουν διακριτούς ρόλους στην εκπαιδευτική εμπειρία. Ο «Μιχαήλ» έχει ως προτεραιότητα να παρέχει αξιόπιστη και έγκυρη ενημέρωση στους χρήστες, κυρίως σε παιδιά από 12 ετών, σχετικά με ζητήματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου και αντιμετώπισης ψηφιακών απειλών.

Από την άλλη πλευρά, η «Νέμεσις» αναλύει τη συμπεριφορά και τις επιλογές του χρήστη κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών σεναρίων. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει στη διαδραστικότητα και προσφέρει μια προσωποποιημένη εμπειρία μάθησης, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε χρήστη.

Εκσυγχρονισμός και επικοινωνία με την κοινωνία

Αυτή η δράση της Ελληνικής Αστυνομίας φέρνει την υπηρεσία πιο κοντά στην κοινωνία, παρουσιάζοντας ένα διαφορετικό και διαδραστικό πρόσωπο. Στόχος είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της εξοικείωσης των πολιτών στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας.

Η επιλογή αυτής της μορφής εκπαίδευσης ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο οι νεότερες γενιές αλληλεπιδρούν με την τεχνολογία, αξιοποιώντας το παιχνίδι, την προσομοίωση, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Επαυξημένη Πραγματικότητα ως εργαλεία μάθησης. Το νέο αυτό «πρόσωπο» της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος αναδεικνύει τον εκσυγχρονισμό των αστυνομικών υπηρεσιών και του έμψυχου δυναμικού της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και την προσπάθεια να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες ως εργαλείο ασφάλειας, εκπαίδευσης και άμεσης επικοινωνίας με τους πολίτες.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr