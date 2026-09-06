Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου 2026 στην περιοχή της Τραπεζίτσας Κόνιτσας, λόγω μεγάλης αναζωπύρωσης της δασικής πυρκαγιάς. Οι αρχές προχώρησαν στην αποστολή μηνύματος μέσω του 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε τη Δευτέρα, πριν από τέσσερις ημέρες, συνεχίζει να καίει σε εξαιρετικά δύσβατη δασική έκταση, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Η αναζωπύρωση και το μήνυμα του 112

Νέα αναζωπύρωση της φωτιάς στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου 2026, προκαλώντας εκ νέου συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Πολιτική Προστασία. Εξαιτίας αυτής της εξέλιξης, εστάλη μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής της Κόνιτσας, με τις αρχές να ζητούν αυξημένη προσοχή και εφαρμογή μέτρων αυτοπροστασίας.

Η ειδοποίηση του 112 ανέφερε συγκεκριμένα: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κόνιτσας της Περιφερειακής Ενότητας #Ιωαννίνων. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες & παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών». Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο

Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της μεγάλης αναζωπύρωσης της φωτιάς στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας, με τις δυνάμεις να δίνουν μάχη σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο και επικίνδυνο φυσικό περιβάλλον. Στο σημείο επιχειρούν 150 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από έξι ομάδες δασοκομάντος και 48 οχήματα.

Παράλληλα, από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις 12 εναέρια μέσα. Αυτά περιλαμβάνουν οκτώ αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, τα οποία συνδράμουν στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς που έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις.

Οι δυσκολίες του ανάγλυφου και οι δηλώσεις του εκπροσώπου της Πυροσβεστικής

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου 2026, χαρακτήρισε την πυρκαγιά «ιδιαίτερα δύσκολη». Τόνισε ότι το ανάγλυφο της περιοχής δυσχεραίνει σημαντικά τις προσπάθειες κατάσβεσης, καθιστώντας την επιχείρηση ιδιαίτερα απαιτητική λόγω του δύσβατου, του ανάγλυφου και της τοπογεωγραφίας.

Ο κ. Αρτοποιός εξήγησε ότι η φωτιά καίει δασική έκταση με πυκνή βλάστηση πεύκου, σε ένα σημείο που χαρακτηρίζεται από πολλές χαραδρώσεις και διάσελα. Αυτά τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του εδάφους κάνουν εξαιρετικά δύσκολη την προσέγγιση των επίγειων δυνάμεων, περιορίζοντας τις δυνατότητες άμεσης επέμβασης στα μέτωπα της πυρκαγιάς. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος προειδοποίησε πως πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο μέτωπο, λόγω της ιδιαιτερότητας του εδάφους.

«Το ιδιαίτερο αυτής της πυρκαγιάς είναι ότι έχουμε πολλές χαραδρώσεις και διάσελα, οπότε όταν μπαίνει η φωτιά μέσα, δεν είναι εύκολα αντιμετωπίσιμη», δήλωσε ο κ. Αρτοποιός. Πρόσθεσε ότι «χρειάζεται τιτάνια μάχη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις για να τεθεί υπό έλεγχο».

Οι πυκνοί καπνοί και οι προκλήσεις για τις αρχές

Προβληματισμό προκαλούν οι μεγάλες ποσότητες καπνού που απελευθερώνονται από τις χαράδρες και μεταφέρονται στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό το φαινόμενο αυξάνει την ανάγκη για αυξημένη επιτήρηση και καθιστά την κατάσταση πιο επικίνδυνη, ιδίως όταν οι καπνοί κατευθύνονται σε κατοικημένες περιοχές.

Οι πυκνοί καπνοί που εκλύονται με πολύ μεγάλη ένταση ήταν ένας από τους λόγους που οδήγησαν στην αποστολή μηνύματος από το 112. Αυτό έγινε προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι για την κατάσταση και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας, όπως το να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Newsit