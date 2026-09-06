Τα νέα μέτρα της κυβέρνησης από τη ΔΕΘ αναλυτικά: «Κουμπαράς» για τη νέα γενιά, αυξήσεις και επιδόματα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε ένα ευρύ πακέτο μέτρων, συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ, κατά την ομιλία του στη 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το βράδυ του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου 2026. Οι εξαγγελίες, που έγιναν από το βήμα του Βελλιδείου, περιλαμβάνουν φορολογικές ελαφρύνσεις, αυξήσεις και ενισχύσεις, με αποδέκτες μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, οικογένειες, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Ο σχεδιασμός εκτείνεται έως το 2030 και στοχεύει στη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος και στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας, συνδυάζοντας νέες εισοδηματικές ενισχύσεις με φορολογικές ελαφρύνσεις και παρεμβάσεις για το δημογραφικό.

Επιγραμματικά ο σκελετός με τα 12 πιο σημαντικά μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός:

- Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος για επιχειρήσεις (το 2027 στην περιφέρεια - το 2029 στην Αττική)

- Αλλαγή στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών: απαλλαγή για τους συνεπείς από προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας

- Μείωση προκαταβολής φόρου 5% ετησίως για νομικά πρόσωπα, για να φθάσει στο 50% (από φορ. έτος 2028)

- Συνταξιούχοι: αυξάνεται στα 400€ η ετήσια ενίσχυση - για όλους άνω των 65

- Μηδενισμός φόρου εισοδήματος ως 20.000€ για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

- Μηδενισμός φόρου εισοδήματος τριτέκνων ως τα 20.000€

- Σταδιακή αύξηση κατώτατου μισθού στα 1000€ σε 15 μήνες

- Δημόσιοι υπάλληλοι: επίδομα Χριστουγέννων 500€ (από 12/2027)

- Νέο Πρόγραμμα «Σπίτι Μου 3» ύψους 2 δις €

- Νέος επενδυτικός λογαριασμός για νεογέννητα – το κράτος θα διπλασιάζει ό,τι καταθέτουν οι γονείς κάθε χρόνο – κουμπαράς άνω των 60.000€ στα 18

- Μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά ως το 2029

- Τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων

Οι κυριότερες παρεμβάσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός

Οι σημαντικότερες από τις παρεμβάσεις που εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης είναι η μείωση των τεκμηρίων στους συνεπείς επαγγελματίες, η κατάργηση των κριτηρίων του κύκλου εργασιών και του αριθμού προσωπικού από την οποία θα ωφεληθούν πάνω από 150.000 επαγγελματίες, η μείωση του φόρου εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών, η μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50% και ο μηδενισμός φόρου στους αγρότες με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.



Δέσμευση για αύξηση του κατώτατου και του μέσου μισθού

Στο πυρήνα των δεσμεύσεων του είναι μεταξύ άλλων η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις, η αλλαγή στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών, η μείωση της προκαταβολής φόρου, η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, ο μηδενισμός του φόρου εισοδήματος για συγκεκριμένη κατηγορία αγροτών, η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, η θέσπιση επιδόματος Χριστουγέννων για τους δημοσίους υπαλλήλους, η υλοποίηση νέου προγράμματος υπό τον τίτλο «Σπίτι Μου 3» ύψους 2 δισεκ. ευρώ, η δημιουργία επενδυτικού λογαριασμού για νεογέννητα, η μείωση της χονδρικής τιμής του ρεύματος κατά 30% σταδιακά ως το 2029 και η τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων.



Προτεραιότητα η αλλαγή του τρόπου ελέγχου υπουργών

Ο πρωθυπουργός έθεσε παράλληλα ως στόχο έως το 2030 ο μέσος μισθός να ξεπεράσει τα 1.800 ευρώ και η ανεργία να μειωθεί σε ποσοστό κάτω από το 6%, ενώ δεσμεύθηκε για περεταίρω μεταρρυθμίσεις στο κράτος που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν και την αλλαγή του περιβόητου άρθρου 86 του συντάγματος το οποίο αφορά τη διερεύνηση ενδεχομένων ποινικών ευθυνών πρώην ή νυν μελών κυβερνήσεων.

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην αμυντική θωράκιση της χώρας, σημειώνοντας ότι «η "Ασπίδα του Αχιλλέα" θα προστατεύει τους ουρανούς από κάθε απειλή», ενώ αναφέρθηκε και στο νέο γήπεδο που φιλοδοξεί να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ λέγοντας ότι η κατασκευή της νέας Τούμπας πρόκειται να ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2027.

Ο «κουμπαράς» για τη νέα γενιά και το δημογραφικό

Στην πρώτη γραμμή των εξαγγελιών βρέθηκε ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά», ένας νέος αποταμιευτικός λογαριασμός που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας έως δύο ετών. Για κάθε ποσό που θα καταθέτουν οι γονείς, το κράτος θα προσθέτει ισόποση συμμετοχή, μέχρι το ανώτατο όριο των 1.200 ευρώ ετησίως. Το συγκεκριμένο πλαφόν θα αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη στήριξη με την πάροδο του χρόνου.

Όταν το παιδί συμπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας του, το συνολικό κεφάλαιο θα μπορεί να ξεπερνά τις 60.000 ευρώ. Η παρέμβαση αυτή διαφοροποιείται από τα συνηθισμένα οικογενειακά επιδόματα, καθώς δεν χρηματοδοτεί τις τρέχουσες ανάγκες του νοικοκυριού, αλλά επιδιώκει να δημιουργήσει ένα αρχικό κεφάλαιο για την ενηλικίωση του παιδιού. Παράλληλα, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, προβλέπεται από το 2027 μηδενικός φόρος εισοδήματος έως 20.000 ευρώ για τους τρίτεκνους, ενώ για τις πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται το επίδομα γέννησης κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.

Ενισχύσεις για τους δημοσίους υπαλλήλους

Στα μέτρα-έκπληξη περιλαμβάνεται και η καθιέρωση ετήσιου επιδόματος Χριστουγέννων για τους δημοσίους υπαλλήλους, ύψους 500 ευρώ μικτά. Η πρώτη πληρωμή τοποθετείται τον Δεκέμβριο του 2027, με τη νέα παροχή να αποκτά μόνιμο χαρακτήρα, χωρίς πάντως να αποτελεί πλήρη επαναφορά του 13ου μισθού.

Παράλληλα, έως τον Ιανουάριο του 2028 προβλέπονται νέες αυξήσεις αποδοχών κατά 80 ευρώ μικτά τον μήνα, λόγω της σύνδεσης των μισθών στο Δημόσιο με την πορεία του κατώτατου μισθού. Για παράδειγμα, δημόσιος υπάλληλος ηλικίας 40 ετών, με δύο παιδιά και σημερινό καθαρό μισθό 1.447 ευρώ, θα έχει συνολικό καθαρό όφελος 562 ευρώ το 2027 και επιπλέον 402 ευρώ το 2028.

Μόνιμη στήριξη για συνταξιούχους και αγρότες

Για τους συνταξιούχους προβλέπεται μόνιμη ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ καθαρά, η οποία θα αφορά όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών από φέτος. Αυτή η παρέμβαση στοχεύει στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των ηλικιωμένων, προσφέροντας μια σταθερή οικονομική στήριξη.

Στον αγροτικό κόσμο, η κυβέρνηση εξήγγειλε τον μηδενισμό του φόρου εισοδήματος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, μέτρο που τίθεται σε ισχύ από φέτος. Η συγκεκριμένη φορολογική ελάφρυνση αναμένεται να προσφέρει σημαντική ανάσα στους αγρότες, μειώνοντας το φορολογικό τους βάρος και ενισχύοντας την παραγωγική τους δραστηριότητα.

Φορολογικές ελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, προβλέπεται μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50% για το φορολογικό έτος 2027. Αυτή η αλλαγή αποσκοπεί στη διευκόλυνση των επαγγελματιών, μειώνοντας τις αρχικές φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Παράλληλα, μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για συνεπείς φορολογούμενους, με απαλλαγή από προσαυξήσεις. Ειδικά για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, η μείωση των τεκμηρίων φτάνει το 50%. Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και για οικισμούς έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες των περιοχών αυτών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis