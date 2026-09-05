Η ΑΕΚ στην 30ή θέση του Champions League σύμφωνα με το Football Meets Data

Η πλατφόρμα Football Meets Data (FMD) παρουσίασε την προσδοκώμενη βαθμολογία της φάσης των ομίλων του Champions League, με την ΑΕΚ να τοποθετείται στην 30ή θέση. Αυτή η πρόβλεψη, η οποία βασίζεται σε λεπτομερείς υπολογισμούς, φέρνει την ελληνική ομάδα εκτός της συνέχειας των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η ΑΕΚ αναμένεται να συγκεντρώσει επτά προσδοκώμενους βαθμούς, ένα αποτέλεσμα που, αν επιβεβαιωθεί, δεν θα της επιτρέψει να προχωρήσει στην επόμενη φάση του θεσμού.

Η ανάλυση του Football Meets Data

Ο υπερυπολογιστής της πλατφόρμας Football Meets Data προχώρησε σε εκτενή ανάλυση όλων των τωρινών δεδομένων, πραγματοποιώντας τους ανάλογους υπολογισμούς και λαμβάνοντας υπόψη διάφορες μεταβλητές. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν η παρουσίαση της προσδοκώμενης τελικής κατάταξης για τη League Phase του Champions League, προσφέροντας μια εικόνα για την πιθανή πορεία των ομάδων.

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη δημιουργία του πίνακα προβλέψεων είναι συγκεκριμένη: η πλατφόρμα προσομοιώνει κάθε εναπομείναντα αγώνα της φάσης των ομίλων μόνο μία φορά. Σε κάθε αναμέτρηση, ο υπολογιστής προβλέπει τη νίκη του φαβορί, λαμβάνοντας υπόψη το πιο πιθανό σκορ για τη διαφορά τερμάτων, διαμορφώνοντας έτσι ένα «single-outcome projected table».

Η θέση της ΑΕΚ και οι επιπτώσεις

Βάσει των προβλέψεων της πλατφόρμας FMD, τα νέα δεν είναι θετικά για το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς. Η ΑΕΚ τοποθετείται στην 30ή θέση της τελικής κατάταξης της League Phase, συγκεντρώνοντας επτά προσδοκώμενους βαθμούς. Αυτή η θέση σημαίνει ότι η Ένωση θα βρεθεί εκτός της συνέχειας των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, καθώς δεν θα καταφέρει να εξασφαλίσει ένα από τα εισιτήρια για τις επόμενες φάσεις.

Η πρόβλεψη αυτή υποδηλώνει ότι η ελληνική ομάδα δεν θα μπορέσει να προκριθεί ούτε στις νοκ-άουτ φάσεις του Champions League, ούτε να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία σε άλλη διοργάνωση, όπως το Europa League, δεδομένων των απαιτήσεων του νέου συστήματος διεξαγωγής του θεσμού και των θέσεων που οδηγούν σε πρόκριση.

Οι κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης

Στον ίδιο πίνακα προβλέψεων, η πλατφόρμα του Football Meets Data παρουσίασε και τις ομάδες που αναμένεται να καταλάβουν τις πρώτες οκτώ θέσεις της League Phase. Στην κορυφή της κατάταξης συναντάμε την Άρσεναλ, ενώ ακολουθούν η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα, διαμορφώνοντας μια ισχυρή τριάδα στην κορυφή των προβλέψεων.

Τις υπόλοιπες θέσεις της πρώτης οκτάδας συμπληρώνουν κατά σειρά οι Λίβερπουλ, Μπάγερν Μονάχου, Παρί Σεν Ζερμέν, Μάντσεστερ Σίτι και Ίντερ. Αυτές οι ομάδες θεωρούνται οι επικρατέστερες για την πρόκριση και την περαιτέρω πορεία τους στον θεσμό, σύμφωνα με την ανάλυση του υπερυπολογιστή, ο οποίος έλαβε υπόψη όλα τα διαθέσιμα δεδομένα.

Οι επικείμενες αναμετρήσεις της Ένωσης

Πριν την έναρξη των υποχρεώσεων στο Champions League, η ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα σημαντικό ντέρμπι για την Stoiximan Superleague. Απόψε, στις 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:00, η ομάδα φιλοξενεί τον Άρη στην Allwyn Arena, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται με ενδιαφέρον.

Ωστόσο, στην Ένωση το μυαλό μπορεί να βρίσκεται λίγο και στο Champions League, καθώς το ταξίδι στα «αστέρια» ξεκινάει την ερχόμενη Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, στις 20:45. Πρώτος αντίπαλος της ΑΕΚ θα είναι η Λασκ, σε αγώνα που θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια, σηματοδοτώντας την έναρξη της ευρωπαϊκής της περιπέτειας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta