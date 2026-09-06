Τραγωδία στην Τανάγρα: Βίντεο φωτίζουν τη συντριβή του F-4 Phantom

Ένα βαρύ πέπλο πένθους απλώθηκε ξανά πάνω από την Πολεμική Αεροπορία, καθώς η αεροπορική οικογένεια θρηνεί την απώλεια δύο ακόμη αετών της. Η συντριβή ενός μαχητικού F-4 Phantom στην Τανάγρα, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής αποστολής, είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του κυβερνήτη Επισμηναγού (Ι) Ιωάννη Μπλέσια, 40 ετών, και του συγκυβερνήτη Σμηναγού (Ι) Δημήτριου Πέτρου, 37 ετών. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από ειδική επιτροπή, η οποία έχει στα χέρια της πολύτιμα οπτικά ντοκουμέντα.

Η μοιραία εκπαιδευτική πτήση

Η μοιραία πτήση ξεκίνησε ως μία προγραμματισμένη εκπαιδευτική αποστολή χαμηλού ύψους. Τέτοιες αποστολές εκτελούνται καθημερινά από τους πιλότους της 338 Μοίρας «Άρης», με απόλυτο επαγγελματισμό. Στο κόκπιτ του διθέσιου δικινητήριου μαχητικού, με σειριακό αριθμό 504, βρίσκονταν δύο έμπειροι χειριστές, εκπαιδευμένοι να πετούν στα όρια των αντοχών τους και των δυνατοτήτων του αεροσκάφους.

Το αεροσκάφος, αν και γηραιό, χαρακτηρίζεται πάντα μάχιμο και είχε ως έδρα την 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, το μαχητικό βρισκόταν στον αέρα της Τανάγρας, εκτελώντας απαιτητικούς ελιγμούς ενώπιον του κοινού.

Η στιγμή της συντριβής και η απώλεια των πιλότων

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η πτήση επίδειξης μετατράπηκε σε εφιάλτη, καθώς το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος. Το μαχητικό συντρίβηκε με σφοδρότητα στο έδαφος, χωρίς να υπάρξει περιθώριο αντίδρασης ή εγκατάλειψης από το πλήρωμα.

Στο μοιραίο αεροσκάφος επέβαιναν ο κυβερνήτης Επισμηναγός (Ι) Ιωάννης Μπλέσιας, 40 ετών, και ο συγκυβερνήτης Σμηναγός (Ι) Δημήτριος Πέτρου, 37 ετών. Και οι δύο αξιωματικοί υπηρετούσαν στην 338 Μοίρα της 117 Πτέρυγας Μάχης, στην οποία ανήκε το αεροσκάφος.

Τα οπτικά ντοκουμέντα ως καθοριστικός σύμμαχος

Από την πρώτη στιγμή του δυστυχήματος, η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων της Πολεμικής Αεροπορίας έσπευσε στο σημείο, προκειμένου να συλλέξει κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Σε αντίθεση με προηγούμενες υποθέσεις, όπου οι ερευνητές αντιμετώπιζαν δυσκολίες, στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει ένας απρόσμενος αλλά καθοριστικός σύμμαχος.

Πρόκειται για τα πολυάριθμα βίντεο που κατέγραψαν θεατές από διάφορες οπτικές γωνίες, χρησιμοποιώντας κινητά τηλέφωνα και επαγγελματικές κάμερες. Αυτά τα οπτικά ντοκουμέντα λύνουν πολλές απορίες και προσφέρουν στους αναλυτές τη δυνατότητα να εξετάσουν καρέ-καρέ τις τελευταίες στιγμές της πτήσης. Μέσα από την επεξεργασία του υλικού, οι ερευνητές μπορούν να προχωρήσουν στη σύνταξη του πορίσματος των εμπειρογνωμόνων.

Το βαρύ τίμημα και οι προσωπικές ιστορίες

Το τίμημα της αεροπορικής ιδέας αποδείχθηκε για άλλη μια φορά βαρύ. Οι δύο νέοι άνθρωποι, γεμάτοι πάθος για την αεροπορία, αφιέρωσαν τη ζωή τους στην προάσπιση των ελληνικών ουρανών. Ο 37χρονος Σμηναγός Δημήτριος Πέτρου επρόκειτο να βαπτίσει την 5 μηνών κόρη του το ερχόμενο Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου. Πατέρας ανήλικου παιδιού ήταν και ο 40χρονος συνάδελφός του, Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας.

Ο Δημήτριος Πέτρου είχε καταγωγή από τον Πράμαντα Ιωαννίνων, ενώ το χωριό του πατέρα του ήταν το Πολυστάφυλο Πρέβεζας. Διατηρούσε στενές επαφές με την Ήπειρο, περιοχή καταγωγής και των δύο γονέων του, οι οποίοι είναι συνταξιούχος αστυνομικός και συνταξιούχος καθηγήτρια αντίστοιχα. Ο δήμαρχος Β. Τζουμέρκων, συγκλονισμένος, ανέφερε πως ο Δημήτριος Πέτρου τηλεφωνούσε στην υπερήλικη γιαγιά του, την κυρα Σταθούλα, όταν επρόκειτο να πετάξει πάνω από τα Πράμαντα, για να βγει έξω από το σπίτι και να τον χαιρετήσει από τον ουρανό. Ο πρόεδρος της Κοινότητας Κωνσταντίνος Καραβίδας μίλησε για θρήνο σε όλη την περιοχή, χαρακτηρίζοντας τον Δημήτριο Πέτρου «έναν άγγελο» και την οικογένειά του «αγαπητή».

Η θλίψη στην Πολεμική Αεροπορία

Οι συνάδελφοι των δύο πιλότων στην 338 Μοίρα μιλούν για δύο εξαιρετικούς επαγγελματίες, με υψηλό φρόνημα και βαθιά γνώση του αντικειμένου τους. Η είδηση της απώλειας των δύο αξιωματικών προκάλεσε σοκ στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία και τις φωτογραφίες των δύο αξιωματικών, επιβεβαιώνοντας επίσημα τον θανάσιμο τραυματισμό τους. Οι οικογένειές τους και οι συμπολεμιστές τους καλούνται τώρα να διαχειριστούν την ανείπωτη αυτή τραγωδία.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki